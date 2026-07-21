Elektrėnų „Bočių“ ansamblio „Dubija“ viešnagė Elektrėnų socialinės globos namuose

Birželio 25 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ (pirmininkė Birutė Kizienė) su ansambliu „Dubija“ (vad. Nijolė Ramanauskienė) lankėsi Elektrėnų socialinės globos namuose, kur buvo organizuota vasaros, Rasos, Joninių šventė. Tai – šventė, kai gamta, atidavusi visą savo grožį, žiedų gausą, ruošiasi poilsiui. Dienos darosi vis trumpesnės, naktys – ilgesnės.
Buvo pasveikinti Jonai, Janinos. Susirinko daug vietos namų gyventojų.
„Gyvenimas užgrūdino,/ Plaka širdis jauna, / Auksinį savo rudenį/ Palydim su daina“, – dainavo Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“ (7 dainas). Kai kurias dainas salėje esantys dainavo kartu. Buvusi pedagogė Stasė Šarakojytė padeklamavo eiles apie draugystę.
Pilni šilto bendravimo, dėmesio vieni kitiems, palydėję ilgiausią dieną, kupini gerų emocijų grįžome namo.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė