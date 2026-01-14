Vandenlenčių parkui veiklą galima tęsti

Vandenlenčių parkui veiklą galima tęsti

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) ­gruodžio 10 dieną tenkino prokuroro prašymą panaikinti 2021 metų gegužę NŽT duotą sutikimą statyti vandens pramogų parką ir pakeitė pirmos instancijos teismo šių metų kovo sprendimą. Elektrėnų meras Gediminas Rat­kevičius sako teismo nutartyje įžvelgęs „daug gerų dalykų“ savivaldybei ir leidžiantis tęsti vandenlen­čių parko veiklą.
„Teismas konstatavo, kad toje teritorijoje gali būti teikiamos atlygintinos paslaugos, susijusios su rekreacija ir poilsiu. (…) Tai teismo nutartyje yra savivaldybei geras dalykas, kad veikla tokia, kaip šiuo atveju vandenlenčių paslauga ir tai buvo atlygintina paslauga, ji, mano manymu, vykti toliau gali, – BNS sakė meras.- Miesto žemė yra perduota administruoti miestams, miestų savivaldybėms, tiesiog savivaldybė administruoja miesto žemę. Tai praktiškai jokio NŽT lei­dimo nereikia, kadangi ta teritorija yra mieste ir mums kaip savivaldybei jokio NŽT leidimo nereikia“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Aptartos investicijos ir kvapų kontrolės priemonės Kazokiškių sąvartyne: pabrėžiama nuolatinio dialogo su bendruomenėmis svarba
Ką Elektrėnuose gelbėjo TV pagalba?
Redakcijos laiškas skaitytojams: mums labiausiai reikia Jūsų paramos
Vandenlenčių parkui veiklą galima tęsti

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44