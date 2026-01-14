Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 10 dieną tenkino prokuroro prašymą panaikinti 2021 metų gegužę NŽT duotą sutikimą statyti vandens pramogų parką ir pakeitė pirmos instancijos teismo šių metų kovo sprendimą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako teismo nutartyje įžvelgęs „daug gerų dalykų“ savivaldybei ir leidžiantis tęsti vandenlenčių parko veiklą.
„Teismas konstatavo, kad toje teritorijoje gali būti teikiamos atlygintinos paslaugos, susijusios su rekreacija ir poilsiu. (…) Tai teismo nutartyje yra savivaldybei geras dalykas, kad veikla tokia, kaip šiuo atveju vandenlenčių paslauga ir tai buvo atlygintina paslauga, ji, mano manymu, vykti toliau gali, – BNS sakė meras.- Miesto žemė yra perduota administruoti miestams, miestų savivaldybėms, tiesiog savivaldybė administruoja miesto žemę. Tai praktiškai jokio NŽT leidimo nereikia, kadangi ta teritorija yra mieste ir mums kaip savivaldybei jokio NŽT leidimo nereikia“.
Vandenlenčių parkui veiklą galima tęsti
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 10 dieną tenkino prokuroro prašymą panaikinti 2021 metų gegužę NŽT duotą sutikimą statyti vandens pramogų parką ir pakeitė pirmos instancijos teismo šių metų kovo sprendimą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako teismo nutartyje įžvelgęs „daug gerų dalykų“ savivaldybei ir leidžiantis tęsti vandenlenčių parko veiklą.