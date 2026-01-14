„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!

„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!

Monika Molytė

 

Prieš gražiausias metų šventes, gruodžio 20–21 dienomis, Elektrėnų sporto centro bei klubo „SVAJA“ sportininkai dalyvavo dai­liojo čiuožimo varžybose „Kaunas Ice Christmas Cup 2025“.
Šiose varžybose dalyvavo 14 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 7-ias prizines vietas.

This slideshow requires JavaScript.

Geriausius rezultatus šiose varžybose parodė:
„Intermediate Novice-jaunių“ grupėje Salomėja Vaiciukevičiūtė iškovojo 3-ią vietą. Deimantė Pulauskaitė šioje grupėje užėmė 4-tą vietą. „Pre-Chicks C“ grupėje Monika Molytė laimėjo 3-ią vietą.

Elementų varžybose:
2011-2012 A grupėje Tėja Sokolovskaja iškovojo 1 vietą.
2014-2015 B grupėje Urtė Bagdzevičiūtė laimėjo 2 vietą.
2018-2019 A grupėje 1-ą vietą iškovojo Ūla Vaitkutė, 2-ą vietą Fausta Važnytė.
2018-19 C grupėje Kamilė Pavlenko laimėjo 2 vietą.
Sveikiname sportininkes ir linkime sėkmės visiems 2026 metais. Dėkojame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis.

Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“

