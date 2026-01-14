„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!

Monika Molytė
Prieš gražiausias metų šventes, gruodžio 20–21 dienomis, Elektrėnų sporto centro bei klubo „SVAJA“ sportininkai dalyvavo dailiojo čiuožimo varžybose „Kaunas Ice Christmas Cup 2025“.
Šiose varžybose dalyvavo 14 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 7-ias prizines vietas.
Geriausius rezultatus šiose varžybose parodė:
„Intermediate Novice-jaunių“ grupėje Salomėja Vaiciukevičiūtė iškovojo 3-ią vietą. Deimantė Pulauskaitė šioje grupėje užėmė 4-tą vietą. „Pre-Chicks C“ grupėje Monika Molytė laimėjo 3-ią vietą.
Elementų varžybose:
2011-2012 A grupėje Tėja Sokolovskaja iškovojo 1 vietą.
2014-2015 B grupėje Urtė Bagdzevičiūtė laimėjo 2 vietą.
2018-2019 A grupėje 1-ą vietą iškovojo Ūla Vaitkutė, 2-ą vietą Fausta Važnytė.
2018-19 C grupėje Kamilė Pavlenko laimėjo 2 vietą.
Sveikiname sportininkes ir linkime sėkmės visiems 2026 metais. Dėkojame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis.
Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“