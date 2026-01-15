Redakcijos laiškas skaitytojams: mums labiausiai reikia Jūsų paramos

Redakcijos kolektyvas ir bendradarbiai. Iš dešinės: Judita Masiokaitė, Virginija Jacinavičiūtė, Albina Sidaravičienė, Julija Kirkilienė, Robertas Šarknickas ir Virginija Šimkūnienė
Brangieji mūsų skaitytojai, taip kreipiuosi todėl, kad mums tikrai kiekvienas skaitytojas yra brangus, nes norime išlikti tarp išliksiančių. Jeigu laikraštis „Elektrėnų kronika“ vertas išlikimo, labai prašome būti su mumis kartu. Kaip ne kartą esame rašę, tikrieji mūsų darbdaviai yra mūsų skaitytojai, todėl mes labai stengiamės savo darbdaviams įtikti…
Susitinkame, kaip Bažnyčia skelbia, naujais, 2026 Viešpaties metais. Viešpaties metai yra kiekvieni metai, nes Viešpaties metai (lot. Anno Domini, sutr. AD) reiškia laiko skaičiavimą nuo Kristaus gimimo arba „mūsų era“, naudojama Grigaliaus ir Julijaus kalendoriuose. Savivaldybės parapijoms šie Viešpaties metai yra svarbūs todėl, kad Kaišiadorių vyskupija švenčia 100 metų jubiliejų. Kaip laiške tikintiesiems rašo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, jubiliejus – gera proga atsiprašyti už nuodėmes ir padėkoti gerajam Dievui už visas malones. Apie Kaišiadorių vyskupijos istoriją šiais metais rašysime tikrai dar ne kartą.
Be paminėto jubiliejaus šiais metais bus gausu kitų jubiliejų. 100 metų švenčia Lietuvos radijas. 100 metų sukanka nuo liaudies menininko, drožėjo, Elektrėnuose palikusio daug savo darbų Ipolito Užkurnio, aktoriaus Laimono Noreikos, kompozitoriaus, operos „Pilėnai“ autoriaus Vytauto Klovos gimimo metų. 50 metų šiemet minės Elektrėnų ledo rūmai, „Ąžuolyno“ progimnazija. O redakcija, kartu su skaitytojais, stengsis nepraleisti ne tik jubiliejų, bet ir kiekvieno savivaldybėje ar šalyje atsitiksiančio įvykio. Juk laikraštis šiuo metu yra ne tik naujienos, bet ir mūsų krašto atspindys, kuriame girdimas bendruomenės balsas, fiksuojami reikšmingi įvykiai, o viskas, kas surašyta laikraštyje, išlieka archyvuose ir saugomi šimtmečius… Labai norėtume, kad mūsų skaitytojai tai suprastų. Kaip žurnale „Žurnalistika“ rašo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis, šiuo metu daugybė informacijos keliama į socialinius tinklus, bet tai dažniausiai ne redakcinė informacija. Vadinasi, nepatikrinta. Tai peržengia profesionalios žurnalistikos ribas. Jei kalbama apie tikrąją žurnalistiką, pasak LŽS pirmininko, tai regioninė žiniasklaida turi kuo greičiau pajusti rimtesnę valstybės paramą… O mes nuo savęs pridedame, kad iš valstybės paramos laikraščiai tikrai neišgyvens. Mums labiausiai reikia skaitytojų paramos… Skaitytojai yra ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys, prenumeruojantys, perkantys laikraštį, laikraštyje skelbiantys informaciją ir pan… Visi kartu mes galime užtikrinti tik teisingą, patikrintą, reikalingą ir tvarią informaciją, galinčią pasitarnauti ne tik šiuose, bet ir būsimuose laikuose… Redakcija labai apgailestauja dėl valdžios išmislo mirusių žmonių pavardžių skelbimą priskirti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui… Toks įstatymas labai prisidėjo prie bendruomenės susvetimėjimo, kad apie mirusį žmogų galima spausdinti tik užuojautą, bet surašyti pavardžių, kas per savaitę mirė, – nebegalima… Taip ir išeina žmonės iš mūsų, daugelis, kaip rašė Vincas Kudirka, „be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs“. Todėl skaitytojus kviečiame nepamiršti laikraštyje spausdinamo tokio žanro, kaip Užuojautos. Taip pat nepamirškime pasveikinti kiekvieno gimusio žmogaus… Tegul jam lieka atminimas, kaip 2026 metais mes laukėme kiekvieno į Pasaulį atėjusio naujo žmogaus… Tegul valdžia savo išmislus sau pasilieka, o mes bendraukime, būkime draugiška ir artima bendruomenė…. To visiems, sau taip pat, ir linkime naujais 2026 metais.
Nuoširdžiai, redakcijos kolektyvo vardu, Julija Kirkilienė
Komentarai:
Ponia Julija,Jūs esate puikus,nuoširdus žmogus.Jums ir Jūsų visam kolektyvui linkiu visokeriopos Sėkmės.