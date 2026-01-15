Redakcijos laiškas skaitytojams: mums labiausiai reikia Jūsų paramos

Redakcijos laiškas skaitytojams: mums labiausiai reikia Jūsų paramos

Redakcijos kolektyvas ir bendradarbiai. Iš dešinės: Judita Masiokaitė, Virginija Jacinavičiūtė, Albina Sidaravičienė, Julija Kirkilienė, Robertas Šarknickas ir Virginija Šimkūnienė

 

Brangieji mūsų skaitytojai,­ taip kreipiuosi todėl, kad mums tikrai kiekvienas skaitytojas yra brangus, nes norime išlikti­ tarp išliksiančių. Jeigu laikraštis „Elektrėnų kronika“ vertas iš­likimo, labai prašome būti su mumis kartu. Kaip ne kartą esame rašę, tikrieji mūsų darbdaviai yra mūsų skaitytojai, todėl mes labai stengiamės savo darbdaviams įtikti…
Susitinkame, kaip Bažnyčia skelbia, naujais, 2026 Viešpaties metais. Viešpaties metai yra kiekvieni ­metai, nes Viešpaties metai (lot. Anno ­Domini, sutr. AD) reiškia laiko skaičiavimą nuo Kristaus gimimo arba „mūsų era“, naudojama Grigaliaus ir Julijaus kalendoriuose. Savivaldybės parapijoms šie Viešpaties metai yra svarbūs todėl, kad Kaišiadorių vys­kupija švenčia 100 metų jubiliejų. Kaip laiške tikintiesiems rašo Kaišiadorių vys­kupas Jonas Ivanauskas, jubiliejus – gera proga atsiprašyti už nuodėmes ir padėkoti gerajam Dievui už visas malones. Apie Kaišiadorių vyskupijos istoriją šiais metais rašysime ­tikrai dar ne kartą.
Be paminėto jubiliejaus šiais metais bus gausu kitų jubiliejų. 100 metų švenčia Lietuvos radijas. 100 metų sukanka nuo liaudies meni­ninko, drožėjo, Elektrėnuose pali­kusio daug savo darbų Ipolito Užkurnio, aktoriaus Laimono Noreikos, kompozitoriaus, operos „Pilėnai“ autoriaus Vytauto Klovos gimimo metų. 50 metų šiemet minės Elektrėnų ledo rūmai, „Ąžuolyno“­ progimnazija. O redak­cija, kartu su skaitytojais, stengsis nepra­leisti ne tik jubiliejų, bet ir kiekvieno savivaldybėje ar ­šalyje atsitiksiančio įvykio. Juk ­laikraštis šiuo metu yra ne tik naujienos, bet ir mūsų krašto atspindys, kuriame girdimas bendruomenės balsas, fiksuojami reikšmingi įvykiai, o viskas, kas surašyta laikraštyje, išlieka archyvuose ir saugomi šimtmečius… Labai norėtume, kad mūsų skaitytojai tai suprastų. Kaip žurnale „Žurnalistika“ rašo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanai­tis, šiuo metu daugybė informacijos keliama į socialinius tinklus, bet tai dažniausiai ne redakcinė informacija. Vadinasi, nepatikrinta. Tai peržengia profesionalios žurnalistikos ribas. Jei kalbama apie tikrąją žurnalistiką, pasak LŽS pirmininko, tai regioninė žiniasklaida turi kuo grei­čiau pajusti rimtesnę valstybės paramą… O mes nuo savęs pridedame, kad iš valstybės paramos laikraščiai tikrai neišgyvens. Mums labiausiai reikia skaitytojų paramos… Skaitytojai yra ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys, prenumeruojantys, perkantys laikraštį, laikraštyje skelbiantys informaciją ir pan… Visi kartu mes galime užtikrinti tik teisingą, patikrintą, reikalingą ir tvarią informaciją, galinčią pasitarnauti ne tik šiuose, bet ir būsimuose laikuose… Redakcija labai apgailes­tauja dėl valdžios išmislo mirusių žmonių pavardžių skelbimą priskirti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui… Toks įstatymas labai prisidėjo prie bendruomenės su­svetimėjimo, kad apie mirusį žmo­gų galima spausdinti tik užuo­jautą, bet surašyti pavardžių, kas per savaitę mirė, – nebegalima… Taip ir išei­na žmonės iš mūsų, daugelis, kaip rašė Vincas Kudirka, „be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs“. Todėl skaitytojus kviečiame nepamiršti laikraštyje spausdinamo tokio žanro, kaip Užuojautos. Taip pat nepamirškime pasveikinti kiekvieno gimusio žmogaus… Tegul jam lieka atminimas, kaip 2026 metais mes laukėme kiekvieno į Pasaulį atėjusio naujo žmogaus… Tegul valdžia savo išmislus sau pasilieka, o mes ben­draukime, būkime draugiška ir artima bendruomenė…. To visiems, sau taip pat, ir linkime naujais 2026 metais.

Nuoširdžiai, redakcijos kolektyvo vardu, Julija Kirkilienė

Komentarai:

  1. Ponia Julija,Jūs esate puikus,nuoširdus žmogus.Jums ir Jūsų visam kolektyvui linkiu visokeriopos Sėkmės.

    Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Aptartos investicijos ir kvapų kontrolės priemonės Kazokiškių sąvartyne: pabrėžiama nuolatinio dialogo su bendruomenėmis svarba
Ką Elektrėnuose gelbėjo TV pagalba?
Redakcijos laiškas skaitytojams: mums labiausiai reikia Jūsų paramos
Vandenlenčių parkui veiklą galima tęsti

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44