Vaikų knygos diena – šventė, suvienijusi bendruomenę

Balandžio pradžioje Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ tradiciškai minėjo Vaikų knygos dieną. Šia proga darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai vyko į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką, su kuria darželį sieja ilgametė ir graži draugystė. Biblioteka – tai vieta, kur vaikai dažnai lankosi, dalyvauja įvairiuose projektuose, klausosi skaitomų knygų ir patys žengia pirmuosius žingsnius skaitymo pasaulyje. Darželyje nuosekliai puoselėjama meilė knygai, todėl ši diena – ypatinga.
Renginyje dalyvavo net aštuonios darželinukų komandos. Mažieji skaitytojai išbandė jėgas nuotaikingame protmūšyje, atsakinėjo į klausimus apie knygas. Vaikai ir mokytojai dirbo komandose, tarėsi, diskutavo, o komandų kapitonais tapo bibliotekos darbuotojai – tai dar labiau sustiprino bendrystės jausmą.
Šventę vedė mokytoja kartu su „mokslininkais“, kurie, anot renginio sumanymo, kadaise pateko į biblioteką, perskaitė daugybę knygų ir tapo labai išmintingi. Tarp jų – matematikos profesorius, kompiuterių specialistas, gydytojas mokslininkas ir kompozitorius. Šie personažai ne tik linksmino vaikus, bet ir įkvėpė juos siekti žinių, skaityti ir tobulėti.
Protmūšio klausimai buvo įdomūs ir įtraukiantys, o visos komandos pasirodė puikiai – vaikai demonstravo ne tik žinias, bet ir gebėjimą dirbti kartu. Po renginio mažieji dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi patirtimi ir nuoširdžiai dėkojo bibliotekos darbuotojams. Atsidėkodami už šiltą priėmimą, vaikai bibliotekos bendruomenei padovanojo savo rankomis kurtus knygų skirtukus bei simbolines dovanas – apelsinus, šokoladą ir graikinius riešutus, skirtus protinei veiklai stiprinti. Bibliotekos darbuotojai taip pat neliko abejingi – jie padovanojo knygelių darželio bibliotekėlei, taip dar labiau praturtindami vaikų skaitymo aplinką.
Džiaugiamės šia gražia draugyste ir tikime, kad meilė knygai, ugdoma nuo mažens, lydės vaikus visą gyvenimą.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojams už bendradarbiavimą, šiltą priėmimą ir įkvepiančią šventę. Taip pat tariame ačiū organizacinei darbo grupei, mokytojams ir visiems prisidėjusiems prie šio prasmingo renginio organizavimo.
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“