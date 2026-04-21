Balandžio 7 dieną Semeliškių gimnazijoje vyko ypatingas susitikimas. I–II gimnazinių klasių mokiniai turėjo galimybę bendrauti su Elektrėnų savivaldybės meru Gediminu Ratkevičiumi. Susitikimo pradžioje meras pristatė, kas yra savivaldybė. Mokiniai sužinojo, kiek savivaldybių yra Lietuvoje bei kuo išsiskiria Elektrėnų savivaldybė, kiek seniūnijų sudaro savivaldybę ir kokias funkcijas jos atlieka. Vėliau savivaldybės vadovas trumpai pristatė savo gyvenimo kelią – nuo darbo teisės srityje iki mero pareigų. Taip pat buvo aptarta savivaldybės tarybos sudėtis, jos veikla bei sprendimų priėmimo procesai. Mokiniai sužinojo, kaip veikia savivaldybės administracija, kokias funkcijas ji atlieka ir kodėl savivaldybė laikoma juridiniu asmeniu. Didelis dėmesys buvo skirtas praktiniams dalykams – savivaldybės biudžetui, išlaidoms bei investicijoms. Mokiniai sužinojo apie biudžeto lėšų paskirstymą švietimui, infrastruktūrai, kultūrai bei kitoms svarbioms sritims. Taip pat buvo pristatyti ateities planai, tikslai bei vykdomi projektai. Susitikimo pabaigoje gimnazistai sužinojo apie įvairias įstaigas, veikiančias savivaldybėje. Tai švietimo, kultūros, sporto ir kitos organizacijos, prisidedančios prie bendruomenės gyvenimo gerinimo.
Tai buvo puiki pilietiškumo pamoka, kurios metu mokiniai turėjo galimybę gyvai išgirsti apie savivaldos darbą bei užduoti rūpimus klausimus.
Mokinių savivaldos narė Emilija Charlinskytė