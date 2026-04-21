„SolviMeda“ pacientais rūpinasi ne tik medicinos centre, bet ir namuose

Šiandien vis dažniau kalbame apie tai, kad kokybiška sveikatos priežiūra turėtų būti ne tik profesionali, bet ir artima žmogui. Būtent tokį požiūrį puoselėja medicinos centras „SolviMeda“, teikiantis ambulatorinės slaugos paslaugas pacientų namuose – ten, kur žmogus jaučiasi saugiausiai.
„SolviMeda“ – tai profesionali specialistų komanda, kurios tikslas – užtikrinti visapusišką ambulatorinės slaugos prieinamumą kiekvienam, kuriam jos reikia. Paslaugos teikiamos su gydytojo siuntimu, o pacientams jos nieko nekainuoja. Taip siekiama, kad sveikatos priežiūra būtų ne tik kokybiška, bet ir lengvai pasiekiama, suteikianti pasitikėjimo bei saugumo jausmą.
Centro misija – rūpintis žmogumi jo kasdienėje namų aplinkoje, atsižvelgiant į individualius poreikius, o vizija – sveikatos priežiūra, kuri yra arti kiekvieno, kai jos labiausiai reikia. Čia svarbus ne tik gydymas, bet ir žmogiškas ryšys, dėmesys bei pagarba pacientui.
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose skirtos įvairiems pacientams: žmonėms po operacijų ar traumų, sergantiems lėtinėmis ligomis, vyresnio amžiaus ar judėjimo sunkumų turintiems asmenims, taip pat vaikams su nustatytu neįgalumo lygiu. Kiekvienu atveju priežiūra pritaikoma individualiai, atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir poreikius.
Pacientai, prisirašę prie Centro, gali gauti slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, kineziterapeuto ir ergoterapeuto paslaugas. Tai leidžia užtikrinti visapusišką priežiūrą – nuo medicininių procedūrų iki kasdienės pagalbos ir judėjimo funkcijų atkūrimo.
Slaugytojai atlieka gydytojo paskirtas procedūras: leidžia vaistus, stato lašines, prižiūri kateterius, žaizdas, atlieka tyrimams reikalingų mėginių paėmimą, registruoja elektrokardiogramas. Taip pat jie nuolat stebi paciento būklę – matuoja kraujo spaudimą, pulsą, deguonies įsotinimą, gliukozės kiekį kraujyje, konsultuoja pacientus ir jų artimuosius.
Slaugytojo padėjėjai padeda užtikrinti kasdienį komfortą ir orumą: rūpinasi asmens higiena, padeda judėti, stebi paciento būklę pagal specialistų nurodymus. Kineziterapeutai padeda pacientams atgauti judėjimo funkcijas po traumų ar operacijų, stiprina raumenis, mažina skausmą ir moko saugiai judėti namų aplinkoje.
Visos paslaugos organizuojamos lanksčiai ir individualiai – priklausomai nuo paciento būklės, per savaitę gali būti skiriamas skirtingas specialistų vizitų skaičius. Tai leidžia užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gautų būtent tiek dėmesio, kiek jam reikia.
Apie šio darbo kasdienybę jautriai pasakoja slaugytoja Viktorija Požaitytė. Pasak jos, pacientų poreikiai labai įvairūs: vieniems reikalingas gydymo tęstinumas po ligoninės ar reabilitacijos, kitiems – nuolatinė pagalba dėl amžiaus ar sveikatos būklės. Ypač svarbios šios paslaugos tiems, kurie gyvena atokiau ar neturi artimųjų pagalbos.
„Dažnai pirmojo vizito metu atrodo, kad problemų nėra daug, tačiau laikui bėgant jos išryškėja – pastebimos odos problemos, žaizdos, pragulos. Tuomet tampa aišku, kokia svarbi yra nuolatinė priežiūra“, – dalijasi ji.
Slaugytoja pabrėžia, kad jų darbas – tai ne tik procedūrų atlikimas. Tai ir nuolatinis paciento būklės stebėjimas, ir ryšio kūrimas. „Užsimezga labai žmogiškas santykis. Atvykus ne tik suteiki pagalbą, bet ir pasikalbi, pasidomi, kaip žmogus gyvena. Kartais pacientai nustemba, kad kažkam tai iš tiesų rūpi“, – sako Viktorija.
Pasak jos, Elektrėnų krašto žmonės išsiskiria ypatingu šiltumu – jie nuoširdžiai laukia specialistų, maloniai juos pasitinka, domisi, kada vėl susitiks. Tai kuria abipusį ryšį, kuris tampa svarbia gydymo dalimi.
„Stengiamės, kad medicinos paslaugos būtų kuo arčiau žmogaus. Važiuojame pas visus, kuriems reikia pagalbos, nes tikime, kad rūpestis turi pasiekti kiekvieną“, – sako slaugytoja.
Būtent toks požiūris ir apibrėžia „SolviMeda“ veiklą – tai ne tik medicininės paslaugos, bet ir nuoširdus, žmogui artimas rūpestis, kuris pacientus pasiekia ne tik medicinos centre, bet ir namuose.
Tokias paslaugas gali gauti visi pacientai, kurie atitinka sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto klausimyno sąlygas. Užtenka vieno šeimos gydytojo siuntimo ir jis galioja visą gyvenimą. Dėl siuntimo kreiptis į savo šeimos gydytoją.
