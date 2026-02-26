„Užgavėk Gilučiuose“ – su dainomis, šurmuliu ir gardžia kiaušiniene

Persirengėliai
Antradienio vakarą Gilučiuose Užgavėnės buvo švenčiamos linksmai, triukšmingai ir labai gardžiai. Kaukėti persirengėliai susibūrė drauge vyti žiemos – skambėjo dainos, sukosi rateliai, o gera nuotaika lydėjo susirinkusius.
Šventinę atmosferą kūrė Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“ (vadovė D. Norušienė) bei muzikantas Adolis Blažonis, kvietęs visus į bendrą šurmulį ir linksmybes. Dalyviai ne tik smagiai pramogavo, bet ir vaišinosi tradiciniu Užgavėnių patiekalu – riebia kiaušiniene su lašinukais, kurią kepė Gilučių bendruomenės šefai: G. Ratkevičius, N. Januška, V. Tamošiūnienė ir R. Marcinkevičienė.
Ypatingo džiaugsmo sulaukė vaikai – jie noriai dalyvavo virvės traukimo rungtyje. Po atkaklios kovos laimėjo Kanapinio komanda, tad juokais nusprendėme, kad visi tapsime vegetarais. Šis žaidimas sukėlė daug juoko, gerų emocijų ir vaikams, ir suaugusiesiems. Svarbiausiu šventės akcentu tapo Morės deginimas. Ji linksmai supleškėjo, simboliškai išvarydama žiemą ir pakviesdama pavasarį.
Dėkojame visiems, kurie atėjo, juokėsi, šoko, dainavo ir kartu smagiai pakvailiojo.
Elektrėnų KC kultūrinių renginių organizatorė Gilučių seniūnijoje V. Vičkačkienė