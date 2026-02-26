„Užgavėk Gilučiuose“ – su dainomis, šurmuliu ir gardžia kiaušiniene

Persirengėliai


Antradienio vakarą Gilučiuose Užgavėnės buvo švenčiamos linksmai, triukšmingai ir labai gardžiai. Kaukėti persirengėliai susibūrė drauge vyti žiemos – skambėjo dainos, sukosi rateliai, o gera nuotaika lydėjo susirinkusius.

Gilučių bendruomenės šefai

Šventinę atmosferą kūrė Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“ (vadovė D. Norušienė) bei muzikantas Adolis Blažonis, kvietęs visus į bendrą šurmulį ir linksmybes. Dalyviai ne tik smagiai pramogavo, bet ir vaišinosi tradiciniu Užgavėnių patiekalu – riebia kiaušiniene su lašinukais, kurią kepė Gilučių bendruomenės šefai: G. Ratkevičius, N. Januška, V. Tamošiūnienė ir R. Marcinkevičienė.
Ypatingo džiaugsmo sulaukė vaikai – jie noriai dalyvavo virvės traukimo rungtyje. Po atkaklios kovos laimėjo Kanapinio komanda, tad juokais nusprendėme, kad visi tapsime vegetarais. Šis žaidimas sukėlė daug juoko, gerų emocijų ir vaikams, ir ­suaugusiesiems. Svarbiausiu šventės akcentu tapo Morės ­deginimas. Ji linksmai supleškėjo, simboliškai išvarydama žiemą ir pakviesdama pavasarį.
Dėkojame visiems, kurie atėjo, juokėsi, šoko, dainavo ir kartu smagiai pakvailiojo.

Elektrėnų KC kultūrinių renginių organizatorė Gilučių seniūnijoje V. Vičkačkienė

