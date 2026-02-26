Sportininkų apdovanojimai – tai prasmingas jų nuoseklaus darbo, pastangų ir pasiekimų įvertinimas

Ilgus metus sportininkų apdovanojimus organizavo sporto bendruomenė, o pastaruosius ketverius metus renginį inicijuoja Elektrėnų sav. administracija
Virginija Jacinavičiūtė
Ketvirtadienį Elektrėnų sporto bendruomenę jau 4 kartą suvienijo „Metų sportininkų“ apdovanojimai, organizuojami Elektrėnų savivaldybės administracijos. Pažangiausiems sportininkams ir jų treneriams įteikta 17 specialių skulptūrėlių su gintarinėmis žvaigždėmis. Pasveikinti nominantų atvyko Seimo narys Algimantas Radvila, meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Kiekvienas, įteikdamas apdovanojimus, negailėjo sportininkams gražių žodžių už krašto garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, už dideles pastangas, ryžtą ir užsispyrimą, už sveiko, turiningo ir prasmingo gyvenimo būdo pavyzdį. Kūrybingumo, artistiškumo ir charizmatiškumo sportininkams taip pat netrūksta. Tuo įsitikino visi dalyvavusieji renginyje, kuriame vedėjų amplua išbandė buriuotojų treneris Darius Gerasimavičius bei ledo ritulininkė Vaiva Rastenytė. Renginiui šventiškumo suteikė grupės „Perfect Nemesis“ gyvo garso koncertas.
Įteikta 17 nominacijų
Elektrėnai – vienas jauniausių miestų, tačiau gali didžiuotis turtinga sporto istorija. Augant miestui, nuolat plėtėsi sporto bendruomenė ir daugėjo sporto šakų, o šiandien Elektrėnai turi kuo didžiuotis – aktyviais, rezultatyviais ir ambicingais sportininkais, kurie rodo aukštą meistriškumą ir konkurencingumą tiek nacionaliniu, tiek pasauliniu lygiu.
Metų sportininkas vyresnių nei 21 metų kategorijoje – Kęstutis Vitkauskas
Tėčio Kęsto Vitkausko treniruojamas sportininkas 2025 metais tapo Lietuvos dziudo čempionu, sėkmingai pasirodė Belgijos lygos varžybose, kur iškovojo pirmąją vietą bei tapo tarptautinio turnyro Lenkijoje prizininku.
Metų sportininkė vyresnių nei 21 metų kat. – Daumantė Petraitytė
D. Gerasimavičiaus treniruojama Daumantė 2025 metais tapo Atviro Lietuvos buriavimo ir Atviro Lietuvos jaunimo čempionatų nugalėtoja. Pergalės svarbiausiose nacionalinėse varžybose patvirtino jos aukštą sportinį meistriškumą ir lyderystę Lietuvos buriavimo sporte.
Metų sportininkas nuo 18 iki 21 metų kat. – Lukas Kybartas
Baidarių ir kanojų irklavimo sporto atstovą treniruoja Ovidijus Manomaitis.
2025 metais Lukas tapo daugkartiniu Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionu – iškovojo aukso medalius dviejose rungtyse bei sėkmingai varžėsi suaugusiųjų Lietuvos čempionate, kur taip pat tapo čempionu ir prizininku. Tarptautinėje arenoje jis atstovavo Lietuvai Europos ir pasaulio jaunių čempionatuose, pateko į stipriausiųjų aštuntuką Europoje.
Metų sportininkė nuo 18 iki 21 metų kat. – Deimantė Česlaukaitė
Kęsto Vitkausko auklėtinė 2025 metais Lietuvos jaunimo čempionate iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 57 kilogramų.
Metų sportininkas nuo 16 iki 18 metų kat. – Žygimantas Karalevičius
Kęsto Vitkausko treniruojamas sportininkas 2025 metais iškovojo bronzos medalį Europos jaunimo olimpiniame festivalyje svorio kategorijoje iki 66 kilogramų. Pasaulio U-18 čempionate Žygimantas užėmė penktąją vietą, patekdamas tarp stipriausių pasaulio sportininkų savo amžiaus grupėje.
Metų sportininkė nuo 16 iki 18 metų kat. – Viktorija Ragauskaitė
Dziudo sportininkę treniruoja Kęstas Vitkauskas. 2025 metais Viktorija tapo Lietuvos U-18 čempione svorio kategorijoje iki 70 kilogramų, Europos taurės varžybose iškovojo sidabro medalį ir atstovavo Lietuvai Europos U-18 čempionate komandinėje rungtyje. Taip pat sėkmingai pasirodė ir suaugusiųjų Lietuvos čempionate.
Metų sportininkas nuo 14 iki 16 metų kat. – Benas Šapkinas
D. Gerasimavičiaus auklėtinis 2025 metais demonstravo išskirtinį meistriškumą tarptautinėje RS Feva klasėje. Benas iškovojo pirmąsias vietas keturiuose Europos taurės etapuose – Prancūzijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje. Europos čempionate pateko tarp penkių stipriausiųjų bendroje įskaitoje ir iškovojo 3 vietą vaikinų grupėje, o pasaulio čempionate užėmė 7 vietą tarp 168 dalyvių. Sezoną vainikavo RS Feva Europos taurės bendrosios įskaitos nugalėtojo titulas.
Metų sportininkė nuo 14 iki 16 metų kat. – Glorija Korsakaitė
2025 metais plaukikė demonstravo stabilų ir aukšto lygio meistriškumą plaukimo nugara rungtyse.
Lietuvos jaunimo čempionate ji tapo dviguba čempione – 100 ir 200 metrų nugara distancijose.
Lietuvos jaunių–jaunučių čempionate iškovojo sidabro medalį 100 metrų nugara rungtyje, o Regionų taurės varžybose net du kartus triumfavo savo pagrindinėje distancijoje.
Atvirame Lietuvos čempionate pateko į stipriausiųjų aštuntuką tarp pajėgiausių šalies plaukikių. Sportininkės trenerė – Jolanta Dulevičienė.
Metų sportininkas nuo 10 iki 14 metų kat. – Mykolas Leipus
D. Gerasimavičiaus sportininkui praėjusieji metai tapo išskirtiniu sezonu tarptautinėje buriavimo arenoje. Mykolas net keturiuose RS Feva „Eurocup“ etapuose Prancūzijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje iškovojo pirmąsias vietas tiek bendroje, tiek vaikinų įskaitoje. RS Feva Europos čempionate Italijoje Mykolas užėmė 5 vietą bendroje įskaitoje ir 3 vietą vaikinų grupėje tarp 104 dalyvių. Pasaulio čempionate Prancūzijoje pateko į stipriausiųjų septynetą tarp 168 sportininkų. Sezoną vainikavo pergalė RS Feva Europos taurės bendroje įskaitoje tarp 240 dalyvių.
Metų sportininkė nuo 10 iki 14 metų kat. – Ugnė Vinickaitė
Raimondo Ginco treniruojama plaukikė pernai pademonstravo išskirtinį stabilumą Lietuvos plaukimo čempionatuose. Lietuvos jaunių čempionate Kaune ji iškovojo net tris bronzos medalius – 50 metrų nugara, 100 metrų nugara ir 100 metrų krūtine rungtyse. Sezoną papildė dar vienas bronzos medalis Lietuvos vaikų čempionate Palangoje – 200 metrų nugara rungtyje.
Metų sportininkas iki 10 metų kat. – Vėjas Bočkovas
2025 metais Vėjas tapo vienu ryškiausių jauniausiųjų dziudo sportininkų Elektrėnuose. Lietuvos dziudo čempionatuose jis iškovojo aukso medalius U-11 ir U-12 amžiaus grupėse.
Tarptautiniuose turnyruose Norvegijoje ir Latvijoje pelnė aukso medalius, o sezoną papildė sidabro ir bronzos apdovanojimai Lietuvoje bei užsienyje. Vėjo trenerė – mama Milda Bočkovė.
Metų sportininkė iki 10 metų kat. – Unė Dauksevičiūtė
Sportinės gimnastikos atstovė U. Dauksevičiūtė tapo Lietuvos moterų sportinės gimnastikos vaikų čempionato nugalėtoja. Ji iškovojo aukso medalį daugiakovėje bei buvo geriausia lygiagrečių ir laisvųjų pratimų rungtyse. Tarptautiniame turnyre Liepojoje Unė taip pat triumfavo – pelnė 1 vietą daugiakovėje. Unės trenerė Anastasija Burinskienė.
Metų komanda komandinės sporto šakos grupėje – „HC Amber“
2025 metų sezonas komandai „HC Amber“ buvo reikšmingas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Ramunės Maleckienės treniruojama komanda Lietuvos moterų ledo ritulio čempionate iškovojo 3 vietą. Net keturios „HC Amber“ žaidėjos atstovavo Lietuvos rinktinei Moterų pasaulio čempionato III A divizione Belgrade, kur buvo iškovota 1 vieta. Dar trys komandos sportininkės dalyvavo merginų U-18 pasaulio čempionate Zagrebe.
Metų komanda individualios sporto šakos grupėje – Austėja Karčiauskaitė ir Augustė Žukauskaitė
2025 metais buriuotojos A. Karčiauskaitė ir A. Žukauskaitė sėkmingai varžėsi tarptautinėse RS Feva klasės regatose. RS Feva Europos taurėje jos užėmė 4 vietą bendroje įskaitoje ir 2 vietą merginų įskaitoje. Prancūzijoje vykusiame „FRA Nationals Eurocup“ turnyre iškovojo 1 vietą merginų įskaitoje, o Jungtinėje Karalystėje vykusioje Europos taurėje – 2 vietą merginų grupėje. Sportininkes treniruoja D. Gerasimavičius.
Metų treneris – Darius Gerasimavičius
Treneris Darius Gerasimavičius – tai žmogus, kurio darbo rezultatai 2025 metais skambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Trenerio darbo vaisius atspindi prieš tai išvardintų auklėtinių aukšti pasiekimai. Tai treneris, kuriantis sistemą, auginantis lyderius ir užtikrinantis, kad Elektrėnai būtų matomi Europos buriavimo žemėlapyje.
Metų teisėjas – Ramunė Maleckienė
2025 metais Ramunė Maleckienė teisėjavo IIHF pasaulio merginų U-18 čempionate Turkijoje.Tai aukšto tarptautinio lygio turnyras, kuriame Lietuvos merginų rinktinė iškovojo teisę pakilti į aukštesnį divizioną. Teisėjavimas pasaulio čempionate – tai profesionalumo, kompetencijos ir tarptautinio pripažinimo ženklas.
Už nuopelnus sportui apdovanotas Kęstas Vitkauskas
Nominacija skirta už ilgametį atsidavimą sportui, už išskirtinį indėlį į Elektrėnų savivaldybės sporto vystymą ir už kartas sportininkų, kuriuos jis užaugino.
Trenerio vardas daugiau nei keturis dešimtmečius yra neatsiejamas nuo Elektrėnų sporto istorijos.
K. Vitkauskas savo kelią dziudo sporte pradėjo dar 1979 metais. Per sportinę karjerą tapo daugkartiniu Lietuvos čempionu, daug metų atstovavo Lietuvos rinktinei.
Nuo 1990 metų jis savo patirtį ir vertybes perduoda jaunajai kartai kaip treneris. Per daugiau nei tris dešimtmečius išugdė daugybę Lietuvos čempionų ir prizininkų, kurių pasiekimai garsino Lietuvą ir Elektrėnus tarptautinėje arenoje.
1996 metais jis įkūrė dziudo klubą „Draugystė“, aktyviai prisidėjo prie Elektrėnų sporto sistemos kūrimo, ėjo atsakingas pareigas sporto organizacijose, dirbo Lietuvos rinktinės treneriu.
2025 metais jo auklėtiniai pasiekė išskirtinių rezultatų Europos ir pasaulio varžybose, dar kartą patvirtindami ilgamečio darbo prasmę.
Atsiimdamas apdovanojimą K. Vitkauskas džiaugėsi, kad dziudo klubas „Draugystė“ šiuo metu yra didžiausias ir perspektyviausias Lietuvoje.
Sportininkų apdovanojimai – puikus būdas parodyti, kad jų kasdienis darbas, ryžtas ir atkaklumas yra matomi ir vertinami. Toks dėmesys stiprina bendruomenę, skatina pasitikėjimą savimi ir motyvuoja judėti pirmyn.