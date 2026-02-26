Mūsų širdy Lietuva

2026 m. vasario 16-ąją Lietuva minėjo 108-ąsias Valstybės atkūrimo metines. Pastrėvio seniūnija visiems svarbią dieną paminėjo šventiniu minėjimu – koncertu, kuriame gražiausiomis dainomis džiugino Elektrėnų kultūros centro Pastrėvio vokalinis ansamblis „Varnalėša“ (vadovas Ričardas Ramanauskas). Sveikinimo žodį tarė Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas. Kūrybinga Norkūnų šeimyna kvietė kartu dainuoti patriotines dainas, kuriančias stiprų vienybės jausmą, kuris jaudina ir sušildo širdį. Norkūnai meistriškai subūrė žiūrovus į jų vedamus šokius ir liaudies žaidimus. Viename rate sukosi vaikai, tėvai ir seneliai. Šis susibūrimas priminė, kad vienybė nėra tik žodis – tai džiaugsmas būti kartu, šokti ir dainuoti su kaimynu ir didžiuotis savo šalimi. Laisvė ir nepriklausomybė yra didžiausia vertybė, kurią puoselėjame.
Gražina BUBĖNIENĖ,
Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė