Ugdymo įstaigų aktualijos, artėjant naujiems mokslo metams: darbai, kupini entuziazmo, vyksta intensyviai

Nuotr. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorė R. Matonienė pristato nesenai sutvarkytą, bet jau bendruomenės pamiltą kabinetą – „Bendrystės erdvę“
Deimantė Jančiūnaitė
Lietingos vasaros paskutiniosios dienos kasdien vis labiau užleidžia vietą rudeniui. Rugsėjo 1-ąją daugelis laiko naujų metų pradžia, kai nerūpestingą metų laiką, pakeičia ruduo, simbolizuojantis darbo, įprastos rutinos sugrįžimą. Tuomet, po visada per trumpų vasaros atostogų, į mokyklas sugrįžta ir moksleiviai. Mokykla vienas pirmųjų gyvenimo etapų, kurį vėliau prisiminus, sugrįš vienokie ar kitokie sentimentai. Apie juos dainuoja aktorius Vladas Bagdonas dainoje „Mano senai mokyklai“, kurios priedainis skamba taip: „O klasėje atrodys / Taip, kaip buvę: / Seni suolai eilėm, / Juoda lenta… / Ir sakinys – / Lyg užrašytas vakar – / Su ta pačia gramatine klaida.“ Jausmingoje dainoje jaučiamas stagnacijos poskonis, kai mokykla, besikeičiant kartoms, išlieka ta pati. Kad ugdymo įstaigų neištiktų toks likimas, koks yra apdainuojamas šioje dainoje, dedamos pastangos, jog mokyklos žengtų koja kojon su naujausiomis technologijomis, o jaunoji karta mokytųsi interaktyviai bei išnaudotų visas suteikiamas galimybes. Vasara ugdymo įstaigoms, galima sakyti, yra darbymetis, kadangi vyksta remontai, patalpų atnaujinimo darbai bei ruošiamasi ateinantiems mokslo metams. Pasidomėjome, ar Elektrėnų savivaldybės mokymo įstaigos yra pasiruošusios rugsėjui, paklausėme, kokius darbus pavyko atlikti vasaros atostogų metu bei su kokiomis nuotaikomis yra pasitinkami nauji mokslo metai.
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje verda darbai
Progimnazijos direktorė Birutė Misiūnienė pasakoja, kad praeitais mokslo metais mokykla įgyvendino daug inovacijų ir atnaujino infrastruktūrą pasinaudodama „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Pavyzdžiui, buvo atliktas technologijų kabinetų bei antrojo progimnazijos aukšto remontas. Be to, šiais metais, gavus papildomą finansavimą iš savivaldybės, pirmiausia, dėmesys buvo skiriamas aktualiausioms problemoms ir jų sprendimui. Tarp jų – mergaičių ir berniukų persirengimo patalpų prie sporto salės renovacijos darbams, kurie yra jau prie pabaigos. Be to, sporto salėje sumontuota vėdinimo sistema.
Įmontuoti ilgai laukti kondicionieriai
Naujais mokslo metais progimnazijos bendruomenę pasitiks ilgai laukti ir itin reikalingi kondicionieriai, užtikrinantys komfortiškas darbo sąlygas karštomis dienomis. Trečiajame mokyklos aukšte jau įrengta 14 kondicionierių, o dar trys, atkeliavę į progimnaziją rugsėjo pirmosiomis savaitėmis, bus netrukus įmontuoti. Kondicionierių nebuvimas kabinetuose jau daugelį metų kėlė nepatogumų. Direktorė B. Misiūnienė pasakoja, jog pernai, dėl šilto rudens, aukšta temperatūra klasėse išliko net spalio mėnesį, nepaisant vėdinimo. Ši problema yra sprendžiama palaipsniui, prioritetine tvarka. Galima pasidžiaugti, kada beveik visi trečiojo aukšto mokomųjų dalykų kabinetai turės kondicionierius, užtikrinančius komfortišką temperatūrą, gerą oro cirkuliaciją ir tinkamas sąlygas mokymuisi bei darbui.
Darbai įgavo pagreitį
Vasaros laikotarpiu taip pat buvo renovuojamos klasės – dalis jų kapitaliai (finansavo savivaldybė), kitos – panaudojus mokyklos lėšas bei išteklius. Artimiausias planas – progimnazijos laiptų remonto darbai, kurie bus pradedami spalio mėnesį. Moksleivius pasitiks ir atnaujinta kompiuterinė bazė, klasėse įmontuotos interaktyviosios lentos, leidžiančios aiškiau pateikti mokomąją medžiagą bei skatinančios mokinių įsitraukimą. Daugelyje kabinetų įmontuoti roletai, užtikrinantys kokybišką ir tinkamą apšvietimą bei komfortiškas mokymosi sąlygas. Direktorė sako, jog tai buvo vienas iš tų darbų, kuriuos siekta įgyvendinti kuo skubiau.
Nors šiandien progimnazijoje infrastruktūros atnaujinimo darbai vyksta sparčiai, bet planuojama, jog netolimoje ateityje mokykloje bus pradėti dar intensyvesni renovacijos darbai. Direktorė Birutė Misiūnienė pasakoja, jog progimnazijos bendruomenės laukia dar daugiau pokyčių, kurie sukurs modernias, jaukias bei atnaujintas patalpas. „Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija dalyvauja Europos sąjungos projekte, kuriame esame Elektrėnų savivaldybės partneris. Planuojama mokyklos renovacija, įskaitant infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems: bus įrengtas keltuvas, atnaujinta koridorių infrastruktūra, pritaikytos sanitarinės patalpos. Turėtų būti atlikta ir kapitalinė renovacija, kurios progimnazijai labiausiai trūksta“, – direktorė Birutė Misiūnienė pristato artimiausius planus, skirtus mokyklos modernizavimui.
Mokytojų klausimas
Paklausus Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorės, ar mokykla susiduria su pedagogų trūkumu, pašnekovė atsako, jog šiems mokslo metams buvo ieškoma ir mokytojų, ir mokytojų padėjėjų. Didelių sunkumų administracijai nekilo – kandidatų į siūlomas pareigas netrūko, todėl sklandžiai vyko atrankos. Išėjus ilgametei matematikos mokytojai, vietoj jos į kolektyvą prisijungs dvi pedagogės. Anglų kalbos mokytojui išėjus dirbti į kitą mokyklą, šiai darbo vietai surastas taip pat tinkamas asmuo. Taip pat į mokyklos bendruomenę įsilies du muzikos mokytojai bei pradinio ugdymo pedagogė. Direktorė Birutė Misiūnienė džiaugiasi, jog naujus mokslo metus progimnazijoje pradės pilnas kolektyvas.
Šiemet „Ąžuolyno“ progimnazijos duris pravers 19-iolika pirmokų. Taip pat bus formuojamos penkios penktokų klasės. Mokinių skaičiaus vidurkis – 25-26 vaikai. Pastaraisiais metais mokinių skaičius išlieka pastovus.
Direktorė Birutė Misiūnienė sako, jog šiemet gavus pakankamai lėšų, stengtasi įsigyti kuo daugiau vadovėlių, kurie yra jau išleisti, siekiant, kad tiek moksleiviai, tiek mokytojai nepatirtų diskomforto, dirbant be mokomųjų priemonių.
Išties, aplankius Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnaziją, buvo galima išgirsti įvairius statybų metu sklindančius garsus. Jei viskas vyks pagal planą, šios mokyklos bendruomenė netrukus galės dirbti bei mokytis šiuolaikiškose erdvėse.
Gyvenimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje
Ramunė Matonienė „Versmės“ gimnazijos direktorės pareigas eina nuo praėjusių metų birželio 1 dienos. Dalijasi, jog gimnazijos kolektyvas ją šiltai priėmė. Kartu su mokyklos bendruomene direktorė R. Matonienė aktyviai bendradarbiauja, pasitaria, sprendžia iškilusias problemas, siekia įvykdyti išsikeltus gimnazijos tikslus. Paklausus, kokie gi buvo tie metai, pašnekovė atsako, jog praėjusieji mokslo metai – intensyvūs ir darbingi. Pavyzdžiui, sparčiai pradėtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas. Gimnazijos mokiniai, mokytojai dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, įgyvendinant STEAM programą ir veiklas, tobulinant pedagogų kvalifikaciją. Praėjusių mokslo metų pabaigoje, birželio pradžioje, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko baigiamasis TŪM 61 veiklos „Ilgalaikio gamtos mokslų projekto įgyvendinimas“ renginys, į kurį susirinko visų Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų atstovai. Direktorė R. Matonienė pasakoja, jog dėka „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto, buvo įsigytos gimnazijai reikiamos priemonės, baldai naujai suremontuotoms gimnazijos erdvėms. Taip pat buvo gauta daug laboratorinės įrangos.
Gimnazistų laukia nauja erdvė – „Kalbų laboratorija“
Mokinių vasaros atostogų metu buvo sutvarkytas gimnazijos koridorius – reprezentacinė erdvė. Direktorė R. Matonienė džiaugiasi, kad mokyklos infrastruktūra yra tvarkinga ir sudaro sąlygas patogiam mokymuisi. Siekiant gerinti užsienio kalbų mokymo kokybę, užtikrinant mokymąsi, naudojant naujausias technologijas, nuo naujų mokslo metų gimnazistai bei jų mokytojai galės naudotis nauja erdve – „Kalbų laboratorija“, kurioje, kaip pažymi gimnazijos direktorė R. Matonienė, užsienio kalbų mokytojai galės vesti pamokas ir taikyti įvairesnius metodus bei taip dar labiau sudominti moksleivius.
Ateinantiems mokslo metams pasiruošta
Paklausta apie pedagogų trūkumą, ar galimus sunkumus jų paieškoje, gimnazijos direktorė teigia, kad gali tik džiaugtis, jog didelių iššūkių, ieškant mokytojų, nebuvo. „Į Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojų kolektyvą rugsėjo pirmąją įsilies lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Taip pat anksčiau gimnazijoje dirbusi matematikos mokytoja sugrįžo dirbti į mūsų mokyklą. Džiaugiuosi, kad 2025-2026 m. mokslo metus pradėsime turėdami visus reikiamus mokytojus“, – apie pedagogų pozityvią situaciją gimnazijoje pasakojo direktorė R. Matonienė. Šioje mokykloje, kaip ir praeitais metais, bus komplektuojamos penkios I-os gimnazijos klasės.
Galima sakyti, jog Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos bendruomenei artėjantys mokslo metai bus kupini įspūdžių, kadangi yra numatoma daug įvairių veiklų, įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą.
Artėjantys mokslo metai savivaldybės atstovų akimis
Apie Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų aktualijas, artėjant naujiems mokslo metams, papasakojo vicemerė Inga Kartenienė.
Kokia situacija yra Semeliškių gimnazijoje? Ar visos klasės buvo komplektuojamos (pernai III-oji gimnazijos klasė nebuvo komplektuojama, bet mokiniai mokėsi Semeliškių gimnazijoje, nors priklausė Vievio gimnazijai)?
Inga Kartenienė: Nuo rugsėjo 1 d. Semeliškių gimnazijoje komplektuojamos visos klasės, prie III-sios gimnazijos klasės išlaikymo Elektrėnų savivaldybė prisideda 50 proc.
Apie mokytojų trūkumą teiraujamės kiekvienais metais, kadangi visoje Lietuvoje jų trūksta. Kokią situaciją turime Elektrėnų savivaldybėje? Ar jauni žmonės, ką tik baigę pedagogines studijas, renkasi darbą mūsų savivaldybėje?
I. K. Turime jaunų pedagogų, kurie po studijų pasirenka pedagoginį darbą Elektrėnų savivaldybėje. Tačiau vis tiek susiduriame su mokytojų trūkumu. Šiuo metu mūsų savivaldybės ugdymo įstaigose trūksta 6 mokytojų: lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo, meninio ugdymo ir smuiko.
Ar mūsų savivaldybė turi pedagogų pritraukimo programas, o gal kaip nors kitaip prisideda prie to, kad ateityje mokyklos nesusidurtų su dideliu mokytojų stygiumi?
I. K. 2023 m. gruodžio 27 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo studijų dalinio finansavimo ir pritraukimo į Elektrėnų savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas. Džiaugiuosi, kad pagal šį aprašą pavyko pritraukti 5 pedagogus, iš kurių du yra ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogai, anglų kalbos bei fizinio ugdymo mokytojai, pučiamųjų instrumentų mokytojas.
Ramunė Matonienė, anksčiau buvusi Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos direktore, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorės pareigas eina jau daugiau nei metus. Apie naują direktorių Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijoje informacijos neturime. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti apie šią situaciją bei ugdymo organizavimą šioje mokykloje?
I. K. Šiuo metu Kietaviškių progimnazijoje laikinai direktorius funkcijas vykdo pavaduotoja ugdymui Beata Jocaitytė-Bildziukienė. Konkursas į direktoriaus pareigas vyks rugsėjo 16 d.
Kaip Jūs vertinate bendrą situaciją, susijusią su mokslo įstaigomis, mokinių pasiekimais šiandien? Į kokius dalykus Elektrėnų savivaldybė labiausiai koncentruojasi, kokius esate išsikėlę tikslus?
I. K. Švietimo bendruomenė nuolat susiduria su naujais iššūkiais, vienas jų – užtikrinti švietimo paslaugų kokybę ir gerus mokymosi rezultatus. 2025 m. Elektrėnų savivaldybės 4 ir 8 klasių mokinių vidutiniai rezultatai nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tiek matematikos, tiek lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) srityse yra žemesni nei šalies vidurkis.
Standartizuotas visų valstybinių brandos egzaminų (VBE) įvertinimų vidurkis atspindi bendrą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbo kokybę, mokant skirtingus mokomuosius dalykus. 2025 m. mūsų savivaldybės apibendrintas visų VBE rodiklis (standartizuotais taškais) yra aukštesnis nei šalies vidurkis (2025 m. – (+0,06). Tačiau kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir mūsų savivaldybėje, turime tikslą siekti geresnių matematikos pasiekimų rezultatų.
Šiems mokslo metams yra numatomos šios pagrindinės kryptys ir tikslai:
* Švietimo stebėsenos stiprinimas ir kryptingas ugdymo rezultatų gerinimas
* Mokytojų profesinis bendradarbiavimas ir išteklių panaudojimas
* Mokinių motyvacija, saviraiška ir profesinis orientavimas
* Švietimo pagalbos prieinamumo didinimas
* Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo skatinimas
Ar galėtumėte papasakoti, kokių naujovių ir pokyčių, Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose, šiais mokslo metais sulauks Elektrėnų savivaldybės mokiniai?
I. K. Džiaugiuosi, kad daugelis mokyklų ir darželių naujus mokslo metus pasitinka atsinaujinusios ir pagražėjusios. Be įgyvendinamų ES lėšomis projektų „Tūkstantmečio mokyklos“, „Ugdymo prieinamumo Elektrėnų savivaldybėje atskirtį patiriantiems vaikams didinimas“, savivaldybės biudžeto lėšomis „Ąžuolyno“ progimnazijoje atlikti vidaus patalpų remonto darbai (klasės, persirengimo kambariai, dušai), Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vidaus patalpų remonto darbai, naujų takų iš plytelių įrengimas darželio teritorijoje, Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vidaus patalpų remonto darbai, šaligatvio remonto darbai. Visų darbų vertė yra daugiau nei 234 tūkst. Eur.
Vicemerės Ingos Kartenienės sveikinimo žodis
Sveikinu visus su artėjančiais mokslo metais! Tegul šie mokslo metai atneša daug atradimų, įkvėpimo bei gražių bendrystės akimirkų. Mokiniams linkiu smalsumo, pažinimo džiaugsmo ir drąsos siekti savo tikslų, mokytojams – kantrybės ir kūrybingų idėjų, o tėveliams džiaugsmo ir pasididžiavimo vaikų pasiekimais.
Artėjantys mokslo metai kelia klausimus ne tik dėl mokyklų infrastruktūros, mokytojų trūkumo ar moksleivių skaičiaus, bet ir dėl atnaujintų programų, reikalingų priemonių, siekiant užtikrinti sklandų mokymosi procesą, neformalų švietimą ir t.t. Savo įžvalgomis dalijasi Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.
Šiemet pirmoji laida baigė mokyklą pagal atnaujintas programas. Artėjant naujiems mokslo metams, kokios vyrauja mintys, nuotaikos? Galbūt jaučiama mažiau nežinomybės, viskas įgavę tam tikrą pagreitį?
Džeraldas Dagys: 2024-2025 mokslo metai buvo sudėtingi švietimo bendruomenei visoje Lietuvoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žino problemas ir, svarbiausia, ketina jas spręsti. Tad tikimės, kad situacija keisis pozityvia linkme.
Gal galėtumėte pakomentuoti, ar jau šiais metais bus užtikrintas pakankamas mokymosi priemonių poreikis (ypač vadovėlių)?
Dž. D. Esame informuoti, kad 2025 m. iš mokymo lėšų, skiriamų bendrojo ugdymo programas įgyvendinančioms mokykloms, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, skirta 15 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų (30,53 Eur vienam mokiniui metams). Siekiant užtikrinti, kad mokyklos kuo greičiau galėtų įsigyti visus joms reikalingus vadovėlius, papildomai 2025 metais vadovėliams įsigyti dar skirta 10 mln. Eur. Dėl šių lėšų skyrimo Nacionalinė švietimo agentūra jungtinės veiklos sutartis su mokyklomis atnaujins šių metų gruodžio mėn.
Iš mokymo lėšų 2025 m. taip pat skiriama 6,77 mln. Eur skaitmeninio ugdymo plėtrai (20,0 Eur vienam mokiniui metams).
Žalingų įpročių prevencija mokyklose. Kaip Jūsų skyrius dirba ties šiuo klausimu, kokios priemonės yra vykdomos? Galbūt kokie nors naujai įgyvendinti sprendimai pasitiks moksleivius mokyklose?
Dž. D. Elektrėnų savivaldybės mokyklos turi pasitvirtinusios įvairius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo jais tvarkos aprašus, pvz., Elektrėnų „Versmės“, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos bei Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija turi pasitvirtinusios Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašus.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija dar papildomai turi pasitvirtinusi Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos tvarkos aprašą. Elektrėnų sav. Vievio gimnazija Psichoaktyvių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo tvarkos aprašą planuoja pasitvirtinti iki rugsėjo 10 d. Iki šiol veikė algoritmas krizių įveikimui.
Mokyklose psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo prevenciją vykdo klasių vadovai, gyvenimo įgūdžių, dorinio ugdymo mokytojai, psichologai, socialiniai pedagogai pagal savo metų veiklos planus. Taip pat mokyklose įgyvendinamos ilgalaikės prevencinės programos.
Š. m. rugsėjo mėnesį yra planuojama suorganizuoti pasitarimą su mokyklų vadovais, kuriame bus aptartas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) parengtas Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) reagavimo į mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, jų tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą tvarkos aprašas ir jo taikymo mūsų savivaldybės mokyklose galimybės.
Prasidėjus naujiems mokslo metams mokiniai sugrįš ne tik į mokyklas, bet ir į įvairius būrelius. Kokia situacija Elektrėnų savivaldybėje su neformaliu ugdymu? Ar turime didelį pasirinkimą, o ar ir tėvai / globėjai nepatirs didelių išlaidų? Koks yra mūsų savivaldybės indėlis?
Dž. D. Situacija su neformaliuoju vaikų švietimu džiuginanti – net 76,5 proc. mokinių dalyvauja šiose veiklose. Kaip žinia, veikia Elektrėnų savivaldybės sporto centras bei dvi meno mokyklos. Be to, šiuo metu vykdomos 26 kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programos, o nuo š. m. rugsėjo 1 d. bus vykdomos dar 4 programos. Programų įvairovė apima nuo dailės, muzikos, įvairių sporto šakų iki STEAM veiklų. Kalbant apie tėvų išlaidas, verta paminėti, kad kainos nuo 2025 m. rugsėjo 1 d., jau paminėtų biudžetinių įstaigų užsiėmimus lankantiems mokiniams, nedidėja. Elektrėnų savivaldybė skatina neformalųjį vaikų švietimą.
Artėjant naujiems mokslo metams, ko norėtumėte palinkėti švietimo bendruomenei?
Dž. D. Artėjančių naujų mokslo metų proga Elektrėnų savivaldybės švietimo bendruomenei linkiu komandinės dvasios su maksimalia asmenine atsakomybe – bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi ir kartu siekti, kad kiekvieno vaiko ugdymosi kelias būtų sėkmingas, nepamirštant, jog nuo kiekvieno bendruomenės nario nuoširdaus darbo ta sėkmė ir priklauso.