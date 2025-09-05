Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“ šią vasarą įvykdė projektą „Bendruomenės žingsnis: aktyvus jaunimas“, kurio tikslas – įtraukti jaunuolius į prasmingas sportines veiklas, žygius ir išgyvenimo stovyklas. Tokia patirtis padeda jaunimui ne tik aktyviai leisti laiką, bet ir ugdyti savarankiškumą, komandinius bei lyderystės įgūdžius, stiprina bendruomeniškumo jausmą.
Jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose sportinėse treniruotėse, pažintiniuose žygiuose, taip pat patirti išgyvenimo stovyklos iššūkius, kurie reikalavo drąsos, pasitikėjimo vieni kitais bei gebėjimo dirbti komandoje. Tokios veiklos leidžia jaunam žmogui atrasti savo stipriąsias puses, išmokti priimti atsakomybę bei įsiklausyti į kitus.
Aktyvus laisvalaikis padeda jaunimui atrasti daugiau pasitikėjimo savimi, ugdo sveikus įpročius ir stiprina ryšį su vietos bendruomene. Svarbiausia, kad jaunuoliai patys noriai įsitraukia ir mato tokių veiklų prasmę.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“