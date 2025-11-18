Tarptautinis turnyras Elektrėnuose pradėtas įspūdingomis mūsų rinktinės pergalėmis

Tarptautinis turnyras Elektrėnuose pradėtas įspūdingomis mūsų rinktinės pergalėmis

Linas Baublys

Elektrėnai gali būti dėkingi Tarptautinei ledo ritulio federacijai (IIHF), kuri nusprendė ­atkurti dar iki 1991 metų rengtus Europos ledo ritulio čempionatus. Juk būtent dėl šio sprendimo į mūsų miestą sugrįžo aukščiausio lygio oficialios nacionalinių rinktinių varžybos. Tiesa, Europos čempionato kovos atkurtos kiek kitokiu formatu – futbolo pavyzdžiu 18 nacionalinių rinktinių yra suskirstytos į Tautų taurės grupes. Lietuvos ledo ritulio rinktinė pateko į 4 pagal pajėgumą „oranžinę“ grupę kartu su Ukrainos bei Rumunijos rinktinėmis. Tad lapkričio 6–8 dienomis Elektrėnų ledo arenoje būtent šios rinktinės sužaidė trejas tarpusavio rungtynes.
Pirmąją varžybų dieną susiti­kome su Ukrainos nacionaline komanda. Gausiai tribūnas užpildę žiūrovai išvydo išties dramatišką kovą. Pirmas rungtynių įvartis krito jau 18 rungtynių sekundę. Deja, bet į mūsų rinktinės vartus. Išvakarėse draugiškose varžybose nusileidome tiems patiems varžovams 1-5. Nesinorėjo, kad pasikartotų vaka­rykštis scenarijus. Vis dėlto, oficialiose varžybose prie rinktinės pri­­sijungus elektrėniškiui, komandos­ kapitonui Nerijui Ališauskui, mūsų komandos gynyba pastebimai su­stiprėjo. Tai leido sėkmingiau žaisti ir puolime. Antrajame kėlinyje Lietuvos rinktinė efektyviai pasinau­dojo varžovų pražangomis bei žaidimu daugumoje. Iš pradžių Ilja Četvertak rezultatą išlygino, o kiek vėliau Simas Ignatavičius pelnė ir dar vieną įvartį. Rezultatu 2-1 Lietuvos rinktinei ir pavyko pasiekti gražią, sunkią, bet pelnytą pergalę.
Kitame susitikime rungtynėse su Rumunijos rinktine jau mūsų komanda dominavo nuo pačios­ rungtynių pradžios. Pirmajame­ kė­linyje įvartį ir vėl pelnė Ilja Četvertak, o vos prasidėjus antrajam, pa­sižymėjo elektrėniškis Ugnius Čižas. Vis dėlto antrajame kėlinyje rumunai rezultatą sušvelnino, o trečiojo pabaigoje surengė tikrą mūsų vartų šturmą. Tačiau Lietuvos rinktinė atsilaikė ir pelnė dar vieną puikią pergalę tokiu pačiu rezultatu 2-1.
Kitose rungtynėse Ukraina nu­galėjo Rumuniją 4-1, nors ir pirmoji praleido įvartį bei atsilikinėjo rezultatu 0-1.
Tad naujasis tarptautinis turnyras Elektrėnuose pradėtas įs­pū­dingomis mūsų rinktinės per­­galėmis. Bet ne tik. Pirmųjų Eu­ropos tautų taurės rungtynių pradžioje gražiai pagerbtas Mindaugo Kiero atminimas. Dalyvaujant Mindaugo šeimai, draugams, bendražygiams, jo 3 numeriu pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai simboliškai pakelti į Elektrėnų ledo arenos palubes. Išties svarbus, visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei įsimintinas įvykis.
Kito Europos tautų taurės turo rungtynes Lietuvos rinktinė vasario mėnesį žais Rumunijoje. O lapkričio mėnesį Elektrėnų ledo arenoje turėsime galimybę stebėti dvejas „Energijos“ namų rungtynes Baltijos ledo ritulio lygoje.

Lapkričio 16 d. (sekmadienį) 13.00 val. „Energija“ susitiks su Talino „HC Panther“ komanda.
Lapkričio 29 d. (šeštadienį) 15.00 val. į Elektrėnus atvyks Vilniaus „Hockey Punks“ ledo ­ritulininkai.
Be to, lapkričio 15 d. (šeštadienį) Elektrėnų ledo arenoje prasideda pirmasis Lietuvos moterų ledo ­ritulio čempionato turas. Elektrėnų HC „Amber“ ledo ritulininkės 13.15 val. susitiks su Vilniaus „Hockey Stars“, o 17.00 val. – su Kauno HC „Rebel Girls“ komanda.
Lapkričio 29 d. (šeštadienį) ­antrajame Lietuvos moterų ledo ritulio čempionato ture taip pat Elektrėnų ledo arenoje HC „Amber“ 17.30 val. susitiks su HC „Klaipėda Girls mėlyna“ komanda, o 22.30 val. – su „Sostinė Hockey“ ekipa.
Kviečiame visus atvykti į Elektrėnų ledo areną ir palaikyti mūsų miesto komandas!

