Istorinė Elektrėnų plaukikų pergalė „Regionų taurėje 2025“

Lapkričio 7 d. Druskininkuo­se vykusiose plaukimo varžybose „Regionų taurė 2025“ Elektrėnų plaukikai pasirodė tiesiog puikiai!
Iš 15 dalyvavusių miestų Elek­trėnų komanda iškovojo aukštą – III – vietą pagal komandinius taškus, nusileisdama tik Utenos ir Palangos plaukikams.

Geriausi plaukikai pagal amžiaus grupes:
Germantas Petrauskas – 2 aukso medaliai,
Jelizavieta Hovorkova – 2 aukso medaliai,
Nedas Janavičius – 1 aukso ir 1 sidabro medalis,
Kamilė Černiauskaitė – 1 aukso medalis,
Ugnė Vinickaitė – 1 aukso medalis,
Glorija Korsakaitė – 1 aukso medalis,
Titas Janavičius – 1 sidabro ir 1 bronzos medalis,
Airidas Janavičius – 2 sidabro medaliai,
Milita Korsakaitė – 1 sidabro medalis.
Elektrėnų plaukikai pasižymė­jo ir estafetėse. Vyriausiųjų grupė­je Kamilė Černiauskaitė, Glorija Korsakaitė, Titas Janavičius ir Nedas Janavičius tapo „Regionų tau­rės 2025“ čempionais!
Jaunesnėje grupėje Ugnė Vinickaitė, Jelizavieta Hovorkova, Jonas Keblys ir Germantas Petrauskas iškovojo antrąją vietą.
Visi kiti komandos nariai taip pat svariai prisidėjo prie bendro rezultato – rinko taškus asmeninėse rungtyse ir gerino savo asmeninius rekordus.
Didžiuojamės Elektrėnų plaukikais ir linkime jiems toliau tobulėti bei džiuginti mus naujomis pergalėmis!
Labai ačiū treneriams Jolantai Dulevičienei ir Raimondui Gincui už puikų darbą ir atsidavimą ­sportininkams!

ESSC inf.

