Mokiniai žengia į skaitmeninio verslumo pasaulį

Mokiniai žengia į skaitmeninio verslumo pasaulį

Kietaviškių progimnazija dalyvauja Lietuvos Junior Achievement ir Vedlių programos projekte „Skaitmeninis verslumas“, kurio tikslas – palydėti mokinius iki originalaus skaitmeninio verslo produkto sukūrimo. Projekto metu mokiniai mokosi skaitmeninio verslo modelio pagrindų, stiprina verslumo, ekonomikos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius.

Dalyvaudami programoje mokiniai kuria skaitmenines mokomąsias mokinių bendroves, giliau suvokia, kaip gimsta šiuolaikiniai skaitmeniniai produktai, mokosi bendradarbiauti, mąstyti kritiškai, pasitikėti savimi ir kūrybiškai spręsti iššūkius. Programa integruota į informatikos ir technologijų dalykus.

Vaikų hakatonas Kietaviškių progimnazijoje

Kas gi tas keistas žodis „hakatonas“? Tai kūrybinis renginys, kuriame žmonės – dažniausiai mokiniai ar studentai – per trumpą laiką, pavyzdžiui, per vieną ar dvi dienas, kuria naujus sprendimus, programėles, žaidimus ar išradimus. Jo metu visi dirba komandomis, dalijasi idėjomis, kūrybiškai sprendžia problemas ir bando savo sumanymus paversti realybe. Trumpai tariant, hakatonas – tai iššūkis, kuriame susitinka kūryba ir ­technologijos!

Spalio 31 d., minėdami Profesijų dieną, Kietaviškių progimnazijos mokiniai dalyvavo vaikų hakatone, kurio metu vyko skaitmeninio verslumo idėjų pristatymo renginys. Tai buvo puiki proga parodyti savo jau sukurtus ar dar kuriamus skaitmeninių verslo bendrovių modelius, o kartu pasimokyti vieniems iš kitų.
Kiekvienai komandai skirtos penkios minutės pristatymui prabėgo akimirksniu – mokiniai entuziastingai dalijosi savo kuriamo skaitmeninio verslo idėjomis, pristatė problemų sprendimo bū­dus, svarstė apie tikslinę rinką ir galimybes užsidirbti iš savo sukurto produkto. Jie demonstravo sukurtus modelių prototipus, atsakė į konstruktyvius „kolegų“ klausimus bei vertino vieni kitų projektus. Kurdami savo projektus bei pristatymų metu mokiniai tobulino svarbias XXI amžiaus kompetencijas: skaitmeninę – kurdami pristatymus ir prototipus; pažinimo – tyrinėdami ir analizuodami; komunikavimo – mokydamiesi aiškiai reikšti mintis ir kalbėti auditorijai; kūrybiškumo – kurdami naujas idėjas ir modeliuodami sprendimus.

Geriausi projektai – įkvėpimas ateičiai

Iš viso pristatyta net 16 skaitmeninio verslo projektų. Po įdomių pristatymų ir vertinimo komisijos diskusijų geriausiai įvertinti Austėjos, Gabrielės, Lukos, Meidos, Elijos, Smiltės ir Elingos komandų darbai.
Paskatinimo dovanėlėmis apdovanoti kūrybingi penktokai Sofija, Tomas ir Laurynas, kurie pažadėjo toliau plėtoti savo idėjas ir siekti jas paversti realiais produktais.

Sveikiname geriausiai įvertintų projektų kūrėjus ir linkime visiems dalyviams drąsiai tęsti savo kūrybos kelią, tobulinti idėjas, kurti prototipus ir žengti į skaitmeninio vers­lumo pasaulį.
Visi dalyviai buvo apdovanoti UAB „Kietaviškių gausa“ ir UAB „Bauwerk Group Lietuva“ dovanėlėmis – už kūrybiškumą, pa­stangas ir ryžtą kurti ateities verslus.

Kietaviškių progimnazijos infromatikos mokytoja Lina Vrubliauskienė ir technologijų mokytoja Ramutė Stočkūnienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Mokiniai žengia į skaitmeninio verslumo pasaulį
Vicemerė Inga Kartenienė apie projektą Tūkstantmečio mokyklos: nuo atnaujintos mokyklų infrastruktūros iki vandens robotų mariose
„Pylimėlis“ – 25 metų muzikinė kelionė per bendruomenės širdis
Choras „Con moto“ kvietė žengti Čiurlionio dainų tiltu

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos Klaipėdoje
Elektrėnų dziudo treneris Ramūnas Žemaitaitis pasiekė tarptautinį įvertinimą
„Vievio džiazo klavišai 2025“ kviečia į koncertų ciklą. Nuo lapkričio 15 d. tris šeštadienius iš eilės vykstantys koncertai sukvietė Lietuvos džiazo žvaigždes bei svečius iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Italijos, Izraelis, JAV. Džiazo fanai, festivalis laukia jūsų!“.
„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis - konkursas“ kviečia į vaikų chorų koncertus Elektrėnų savivaldybės seniūnijose. Paskutinis šių metų projekto renginys - Vievio meno mokyklos jaunučių choro koncertas Kazokiškių seniūnijoje. Laukiame!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44