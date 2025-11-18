Mokiniai žengia į skaitmeninio verslumo pasaulį

Kietaviškių progimnazija dalyvauja Lietuvos Junior Achievement ir Vedlių programos projekte „Skaitmeninis verslumas“, kurio tikslas – palydėti mokinius iki originalaus skaitmeninio verslo produkto sukūrimo. Projekto metu mokiniai mokosi skaitmeninio verslo modelio pagrindų, stiprina verslumo, ekonomikos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
Dalyvaudami programoje mokiniai kuria skaitmenines mokomąsias mokinių bendroves, giliau suvokia, kaip gimsta šiuolaikiniai skaitmeniniai produktai, mokosi bendradarbiauti, mąstyti kritiškai, pasitikėti savimi ir kūrybiškai spręsti iššūkius. Programa integruota į informatikos ir technologijų dalykus.
Vaikų hakatonas Kietaviškių progimnazijoje
Kas gi tas keistas žodis „hakatonas“? Tai kūrybinis renginys, kuriame žmonės – dažniausiai mokiniai ar studentai – per trumpą laiką, pavyzdžiui, per vieną ar dvi dienas, kuria naujus sprendimus, programėles, žaidimus ar išradimus. Jo metu visi dirba komandomis, dalijasi idėjomis, kūrybiškai sprendžia problemas ir bando savo sumanymus paversti realybe. Trumpai tariant, hakatonas – tai iššūkis, kuriame susitinka kūryba ir technologijos!
Spalio 31 d., minėdami Profesijų dieną, Kietaviškių progimnazijos mokiniai dalyvavo vaikų hakatone, kurio metu vyko skaitmeninio verslumo idėjų pristatymo renginys. Tai buvo puiki proga parodyti savo jau sukurtus ar dar kuriamus skaitmeninių verslo bendrovių modelius, o kartu pasimokyti vieniems iš kitų.
Kiekvienai komandai skirtos penkios minutės pristatymui prabėgo akimirksniu – mokiniai entuziastingai dalijosi savo kuriamo skaitmeninio verslo idėjomis, pristatė problemų sprendimo būdus, svarstė apie tikslinę rinką ir galimybes užsidirbti iš savo sukurto produkto. Jie demonstravo sukurtus modelių prototipus, atsakė į konstruktyvius „kolegų“ klausimus bei vertino vieni kitų projektus. Kurdami savo projektus bei pristatymų metu mokiniai tobulino svarbias XXI amžiaus kompetencijas: skaitmeninę – kurdami pristatymus ir prototipus; pažinimo – tyrinėdami ir analizuodami; komunikavimo – mokydamiesi aiškiai reikšti mintis ir kalbėti auditorijai; kūrybiškumo – kurdami naujas idėjas ir modeliuodami sprendimus.
Geriausi projektai – įkvėpimas ateičiai
Iš viso pristatyta net 16 skaitmeninio verslo projektų. Po įdomių pristatymų ir vertinimo komisijos diskusijų geriausiai įvertinti Austėjos, Gabrielės, Lukos, Meidos, Elijos, Smiltės ir Elingos komandų darbai.
Paskatinimo dovanėlėmis apdovanoti kūrybingi penktokai Sofija, Tomas ir Laurynas, kurie pažadėjo toliau plėtoti savo idėjas ir siekti jas paversti realiais produktais.
Sveikiname geriausiai įvertintų projektų kūrėjus ir linkime visiems dalyviams drąsiai tęsti savo kūrybos kelią, tobulinti idėjas, kurti prototipus ir žengti į skaitmeninio verslumo pasaulį.
Visi dalyviai buvo apdovanoti UAB „Kietaviškių gausa“ ir UAB „Bauwerk Group Lietuva“ dovanėlėmis – už kūrybiškumą, pastangas ir ryžtą kurti ateities verslus.
Kietaviškių progimnazijos infromatikos mokytoja Lina Vrubliauskienė ir technologijų mokytoja Ramutė Stočkūnienė