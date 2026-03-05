Tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose iškovotos 8 taurės

Kamilė Pavlenko, Fausta Važnytė, Ūla Vaitkutė ir Urtė Bagdzevičiūtė

 

Vasario 21–22 d. Vilniuje, „Akropolio“ ledo arenoje, vyko tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Akropolis Trophy 4-th“, kuriose dalyvavo čiuožėjai iš Lietuvos, Latvijos, Italijos ir Ukrainos.
Šiose varžybose dalyvavo 12 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurios iškovojo 8-ias prizines vietas (šešias aukso taures, vieną sidabro ir vieną bronzos).

Geriausius rezultatus paro­dė ir ant nugalėtojų pakylos lipo šios sportininkės:
Goda Važnevičiūtė, kovodama tarp 15-os čiuožėjų iš 4-ių šalių ir surinkusi 29.22 balo bei pagerinusi savo asmeninį rezultatą, iškovojo 1 vietą. Taip pat Goda buvo pakviesta dalyvauti varžybų nugalėtojų parodomojoje programoje „Gala Show“.
Monika Molytė džiugina mus vis iškovodama prizines vietas mažiausiųjų Pre-Chicks C grupėje. Monika šiose varžybose iškovojo 3-ią vietą tarp 9-ių sportininkių.

Elementų varžybose mūsų sportininkės buvo pačios ge­riausios ir nenugalimos:
Tėja Sokolovskaja 2012 A grupėje iškovojo 1 vietą,
Ūla Vaitkutė 2018 A grupėje iškovojo 1 vietą, o Fausta Važnytė šioje grupėje laimėjo 2 vietą.
Kamilė Pavlenko 2019 C grupė – 1 vieta,
Urtė Bagdzevičiūtė 2014 B grupė – 1 vieta,
Greta Speičytė 2011 B grupė – 1 vieta.
Labai didžiuojamės savo visais sportininkais ir linkime dar daugiau pergalių.

Informaciją parengė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA”

