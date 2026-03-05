ŠEIMOS EVAKUACIJOS PRATYBOS: 5 MINUTĖS

Elektrėnų kultūros centras, įgyvendindamas projektą „Saugi bendruomenė: prevencija, įtraukimas ir socialinė integracija Elektrėnuose“ kviečia į Bendruomenės įtraukimo dirbtuves /diskusiją
Tikslas: suteikti Elektrėnų miesto bendruomenei bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti grėsmes (įskaitant hibridines), užtikrinančių prevenciją, didinančių atsparumą ir gebėjimą veikti kartu nelaimių ar ­krizių metu.

Geriausias planas – tas, kurį bent kartą išbandėte. Net trumpa repeticija namuose sukuria ­automatizmą.
Daug šeimų turi planą „galvoje“. Bet krizė nemėgsta planų ­galvoje – ji mėgsta planus, kurie yra išbandyti. Nes kai kyla stresas, galva ieško ne naujų sprendimų, o automatizmo.
Šeimos evakuacijos pratybos gali trukti vos kelias minutes. Jų esmė – atsakyti į vieną klausimą: ką mes darome, jei turime išeiti dabar?

Taisyklė Nr. 1: viena susitikimo vieta
Jei nutrūksta ryšys, visi turi žinoti, kur susitinkame. Ne „kažkur prie centro“, o konkretu: kiemo kampas, artimiausia mokykla, konkretus pastatas. Kuo aiškiau – tuo mažiau streso.

Taisyklė Nr. 2: kas ką daro per 5 minutes
Čia pratybos tampa žaidimu su laikmačiu:
*  vienas suaugęs atsakingas už vaikus / dokumentus;
*  kitas – už kuprinę / raktus / vandenį;
*  vaikai turi vieną paprastą užduotį (pvz., apsiauti batus ir pasiimti striukę).
Svarbu: vaikai neturi būti „maišomi“ po kambarius – jiems reikia aiškaus veiksmo.

Taisyklė Nr. 3: jei ryšys dingsta – veikiame pagal sutartą scenarijų
Dalis žmonių sustingsta, nes nori „dar kartą paskambinti“. Bet jei ryšys dingęs, skambučiai tik eikvoja laiką. Planas turi turėti punktą: „Jei nepavyksta susisiekti – judame į susitikimo vietą.“

Taisyklė Nr. 4: trumpa aptarimo minutė po pratybų
Po 5 minučių – viena minutė aptarimui: kas strigo, ko trūko, ką reikia perkelti į patogesnę vietą. Taip planas „sukietėja“ ir tampa realus.
Šeimos pratybos nėra gąsdinimas – tai saugumo rutina, kaip diržo užsisegimas automobilyje. Išbandykite kartą ir pamatysite: dingsta nežinomybė, atsiranda ­aiškumas. O aiškumas krizėje yra didžiausia prabanga.

 

 

