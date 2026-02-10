„Tą dieną labai snigo“: Gabrielės Gikytės-Čikardos kūryba

Yra dienų, kurios lieka su mumis visam ­gyvenimui. Kartais jos prisimenamos per kvapą, kartais – per garsą, o kartais – per sniegą. Labai tirštą, užklojantį viską ir sugeriantį triukš­mą. Grafikės Gabrielės Gikytės-Čikardos parodos ­pavadinimas „Tą dieną labai snigo“ – ne tik poe­tinis vaizdinys, bet ir raktas į kūrybą, kurioje susitinka netektis, motinystė, liga, humoras ir ­vaikiškas žvilgsnis į pasaulį. Vasario mėnesį Elektrėnų kultūros centre pristatoma paroda kviečia ne tiek „suprasti“, kiek pajusti – per linoraižinio tylą, ­žaismingas formas ir atpažįstamus jausmus. Su menininke kalbamės apie sniegą kaip būseną, meną kaip terapiją ir smalsumą, kuris padeda išgyventi net sunkiausias patirtis.

Parodos pavadinimas „Tą dieną labai snigo“ skamba labai asmeniškai. Koks atsiminimas ar jausmas slypi už šių žodžių?
Šis pavadinimas tikrai labai as­meniškas, su nuoroda į konkretų atsiminimą; labai snigo tą dieną, kai laidojome mano mylimą tėtį. Manau, kad daugelis turi atsiminimų iš žiemų, kai labai snigo, ir tie atsiminimai nebūtinai melancholiški.­ Ti­kiuosi, šis pavadinimas-vaizdinys padės žiūrovui žvelgti į parodą iš savo paties prisiminimų plotmės.

Ar sniegas Jūsų kūryboje yra labiau metafora ar kon­kretus gyvenimo momentas?
Jei atvirai, net nežinai, ar vaiz­duoju sniegą apskritai. Bet sniegas gyvenime man jausmas – myliu žiemą ir sniego gurgždesį po kojomis, tą tylą, kai pasnigus susigeria garsai.

Kaip norėtumėte, kad žiū­rovas „įeitų“ į šią parodą – per emociją, prisiminimą ar vaizdinį?
Į parodą pirma įtraukiu žiūrovą vaizdiniais, prisiartinus jie gali kelti emocijas, o išanalizavus detales, ­tikiuosi, kad žiūrovas galės sąmoningai ar nesąmoningai reflektuoti ir savo praeitį.

Jūsų darbuose atsiskleidžia liga, motinystė, netektis ir san­tykiai. Kaip randate pu­siau­svyrą tarp skausmingo atvi­rumo ir dekoratyvaus, žaismingo vaizdo?
Mano vyras sako „nesijuoksi – negyvensi“, tad esu linkusi į ­visas patirtis žiūrėti su vaikišku smalsumu. Atvirumas neturi būti rimtas, dažnai humoras tampa įveikos ­mechanizmu.

Kodėl Jums svarbi „vaikiš­kos knygos iliustracijos“ estetika kalbant apie labai rimtas temas?
Iliustratyvūs, žaismingi moty­vai leidžia lengviau kalbėti apie sudėtingas temas. Žiūrovas nejučia įsitraukia, iš pirmo žvilgsnio kūriniai linksmi, bet stebint atidžiau atrandama daugiau sluoksnių. Mane ypač įkvepia Aspazijos Surgailienės iliustracijos, su jomis užaugau, gal todėl mano kūryboje ir aidi naivi, ­et­nomodernizmo įkvėpta estetika.

Ar šie kūriniai labiau skirti Jums pačiai kaip savotiška te­rapija, ar dialogui su žiūrovu?
Taikliai pastebėjote, kad asme­ninius gyvenimo įvykius analizuo­jantys darbai gali veikti kaip terapija. Tiesa, beveik visa mano kūryba yra egodokumentai – kuriu, kad ­geriau suprasčiau, įsisavinčiau patirtis. O jos dažnai universalios, tad žiūrovas gali atpažinti save, pasi­justi ne ­vienišas.
Menas kaip terapija, mano nuo­mone, yra vienas geriausių būdų ­iš­gy­venti ir įsisavinti gyvenimo patirtis.

Kodėl pasirinkote linoraiži­nį kaip pagrindinę raiškos priemonę? Ką jis leidžia pa­sakyti kitaip nei, pavyzdžiui, piešinys ar tapyba?
Linoraižys mane lydi jau 20 metų, tai buvo pirmoji spaudos technika, kurios išmokau dar Vienožinskio dailės mokykloje. Ši technika išsiskiria savo meditatyvumu, persikėlus ar nusipiešus piešinį ant linoleumo, raižoma. Raižymas gali užtrukti tiek ilgai, kiek norisi, ­medžiaga kelia savo iššūkių, ku­riuos įveikus apima užbaigtumo jausmas. Paskutinis etapas – spauda ant ­popieriaus visada nustebina, kiek­vienas atspaudas savitas.
Pasirenku linoraižinį, nes proceso patirtis tampa saviterapijos dalimi.

Kaip atrodo Jūsų kūrybinis procesas – ar pirmiausia gimsta vaizdas, ar jausmas, ar istorija?
Kūrybinis procesas prasideda, nuo ilgai nešioto jausmo. Jausmas gali būti sukeltas vaizdų ar minčių iš gyvenimo. Kartais tyrinėju, ieškau įkvėpi­mo stebėdama kitus me­ni­ninkus, iš­bandydama naujas technikas ar tiesiog ­kurdama su savo trimečiu sūnumi.

Ar kuriant labiau pasitikite intuicija ar iš anksto supla­nuota kompozicija?
Labai retai kelis kartus eskizuo­ju ar komponuoju tą patį kūrinį, ­visada pasitikiu intuicija ar net nau­doju automatinį piešimą. Neretai piešiu iš karto ant linoleumo blokelio, kurį raižysiu. Todėl kartais tiesiog sėdžiu ir kontempliuoju žvelgdama į piešinį, nes atspaudas bus ir ­atvirkštinis, ir veidrodinis.

Kaip meno terapijos studijos Škotijoje pakeitė Jūsų santykį su kūryba?
Besimokydama meno terapijos ėmiau labiau atkreipti dėmesį į tai, kaip jaučiasi mano kūnas ir kaip tai informuoja mano emocijas. Būtent tada sugrįžau prie linorai­žinio, jis taktilinis, galiu ne tik matyti ką ­nupiešiau, bet ir laikyti tai rankose kaip skulptūrą.

Ar pastebite, kad žiūrovai Jūsų darbuose atpažįsta savo asmenines patirtis?
Besidalindama savo kūryba internete, žinoma, sulaukiu komenta­rų su įvairiomis interpretacijomis. Man nėra tiek svarbu, ar žiūrovas supras, ką aš norėjau pasakyti, džiugina, kai vaizdas tiesiog surezonuoja.

Ar buvo sunku grįžti kurti į Lietuvą po beveik dešimtmečio užsienyje?
Škotija jau buvo tapusi mūsų ­namais, bet Lietuva niekada nenu­stojo jais būti, todėl grįžimas, nors ir chaotiškas, buvo kupinas gerų žmonių pagalbos. Kartais atrodo, kad visus ryšius reikia kurti iš nau­jo, ypač karjeros srityje, o kartais ­rodosi, kad lyg ir nebuvau išvykusi. Su Škotija vis dar sieja daugybė draugų ir projektų.

Ką Jums reiškia pristatyti savo darbus Elektrėnų mieste?
Ši paroda Elektrėnuose bus pirmoji mano asmeninė paroda Lietuvoje po daugiau nei dešimtmečio, tad man turi labai didelę asmeninę reikšmę. Būtent čia eksponuoti darbus mane pakvietė tapytoja, su kuria susipažinome jau Lietuvoje.

Ar Jums svarbiau, kad žiūrovas „suprastų“ Jūsų kū­rinius, ar kad juos „pajustų“?
​Svarbiausia, kad žiūrovas būtų „palinksmintas“, galbūt mano kūry­ba įkvėps. Neturiu intencijos kažkaip specifiškai nuteikti, bet norėčiau, kad apžiūrėjęs parodą žiūrovas išeitų su įžiebtu smalsumu.

Kaip manote, ko vaikiškas žvilgsnis gali išmokyti suaugusį žiūrovą žvelgiant į meną?
​Suaugusieji galėtų pasimoky­ti žaismingumo ir atleisti savo įsitempusius žandikaulius – gyvenimas nevisada toks rimtas, kaip mes įsivaizduojame.

Ką šiandien Jums pačiai reiškia būti menininke?
Apie atsakymą į šį klausimą dar turiu ilgai pagalvoti. O kuriu, kad ir kaip banalu, nes negaliu nekurti.

Robertas Šarknickas,
Elektrėnų KC kultūrinių renginių organizatorius

