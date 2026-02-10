Emilija Vysockaja
Tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Volvo Cup 57th“, vykusiose Rygoje, Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinės, treniruojamos trenerių Gintarės Ašmenienės ir Rūtos Sudakovienės, pasiekė puikių rezultatų – iškovoti du aukso ir vienas bronzos medalis.
Sportininkės sėkmingai garsina Elektrėnų vardą tarptautinėje arenoje. Aukso medalius pelniusios Gustė Malašauskaitė ir Emilija Vysockaja pademonstravo aukštą techninį pasirengimą bei meninę išraišką, sulaukdamos teisėjų ir žiūrovų pripažinimo.
Džiuginantį pasirodymą surengė ir Aniceta Vilčinskaitė – po trumposios programos ji buvo lyderė, o bendroje įskaitoje, atkaklioje kovoje su stipriomis varžovėmis iš penkių šalių, iškovojo trečiąją vietą. Tai nuoseklaus darbo, ryžto ir sportinės brandos rezultatas.
Varžybose taip pat sėkmingai pasirodė Anelė Vilčinskaitė, pagerinusi savo asmeninį rezultatą, Kotryna Kubiliūtė, užtikrintai atlikusi trumpąją programą, bei Ugnė Meškauskaitė, kuri tarptautinėse varžybose įgijo vertingos patirties ir solidžiai pasirodė savo amžiaus grupėje.
Artimiausiu metu trys sportininkės ruošiasi dar vienam svarbiam iššūkiui – tarptautinėms varžyboms „Sonja Henie Trophy“ Osle. Tikimasi, kad, esant galimybei, bus toliau stiprinamos ir tobulinamos pasirengimo sąlygos, sudarančios prielaidas kokybiškai ruoštis ir sėkmingai atstovauti Elektrėnams tarptautinėse varžybose.
Rezultatai:
Emilija Vysockaja – Cubs B – 1 vieta (9 dalyvės)
Gustė Malašauskaitė – Springs – 1 vieta (21 dalyvė)
Aniceta Vilčinskaitė – Advanced Novice – 3 vieta (13 dalyvių, 5 šalys)
Kotryna Kubiliūtė – Advanced Novice – 11 vieta
Anelė Vilčinskaitė – Basic Novice – 7 vieta (21 dalyvė, 5 šalys)
Ugnė Meškauskaitė – Springs B – 14 vieta
Komentarai:
Džiugu mergaitės pasiekė tokių aukštų rezultatų tarptautinėse varžybose .Taip ir toliau…