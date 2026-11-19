Jau šeštus metus iš eilės rudenėjančius Elektrėnus nušvietė žibintais virtusių moliūgų, jaukios šviesų instaliacijos ir bendrystės šiluma. Šalia Elektrėnų profesinio mokymo centro įsikūręs „Šviečiantis moliūgų parkas“ dar kartą subūrė miesto gyventojus, šeimas, vaikus ir svečius pasidžiaugti kūrybiškumu, šviesa bei buvimu kartu.
Spalio 30-osios vakarą Elektrėnų profesinio mokymo centro kiemelis prisipildė šurmulio, šypsenų ir gerų emocijų. Įvairiausiais raštais išskaptuoti moliūgai, įspūdingos šviesų instaliacijos, jaukiai plevenančios žvakių liepsnelės kūrė ypatingą rudens vakaro atmosferą. Lankytojus viliojo ne tik šviesų žaismas, bet ir gardus konditerio specialybės mokinių keptų spurgų bei šiltos kakavos aromatas. Mažieji smalsiai apžiūrinėjo šviečiančius moliūgus, šeimos fotografavosi, o susirinkusieji mėgavosi galimybe pabūti kartu.
Šios iniciatyvos esmė – ne gąsdinti ar bauginti, o dovanoti šviesą, džiaugsmą ir bendrystę. Per šešerius metus „Šviečiantis moliūgų parkas“ tapo gražia Elektrėnų rudens tradicija, kurios kasmet laukia ir maži, ir dideli.
Už kiekvienos švieselės –
daugybė darbščių rankų
Nors parko grožiu lankytojai džiaugiasi vos keletą rudens vakarų, pasiruošimas šiai šventei trunka gerokai ilgiau. Visus metus menininkų, inžinierių ir apdailos meistrų komanda kuria dekoracijas, projektuoja šviesų instaliacijas, ieško naujų idėjų. Ūkininkai ir gyventojai savo soduose bei daržuose augina moliūgus, kurie rudenį virsta mažais šviesos meno kūriniais. Ypač džiugu, kad prie iniciatyvos kasmet prisijungia vis daugiau žmonių. Moliūgus skaptuoja šeimos, vaikai, švietimo įstaigų bendruomenės, o kiekvienas atneštas ir papuoštas moliūgas tampa bendro kūrybinio darbo dalimi. Taip gimsta ne tik įspūdingas šviečiantis parkas, bet ir stiprėja bendruomenės ryšiai.
Šis projektas nebūtų įmanomas be žmonių, kurie tiki idėja ir kasmet prisideda prie jos įgyvendinimo
Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorei Linai Triponienei, mokytojams ir mokiniams, Elektrėnų savivaldybės administracijai, Elektrėnų seniūnijai, ūkininkams Sauliui Stirnai, Vytui Barysui, „Gėlių ūkiui“, Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelio“ „Ąžuoliukų“ grupės vaikučiams ir auklėtojoms bei visiems geros valios žmonėms, prisidėjusiems prie šio jaukaus rudeniško parko kūrimo.
Džiaugiamės, kad projektui „Moliūgų parkas – Šviesos labirintai“ buvo skirtas finansavimas pagal Elektrėnų savivaldybės kultūros rėmimo programą. Ši parama padėjo įgyvendinti kūrybines idėjas ir dar kartą padovanoti miestui šviesos kupiną erdvę.
Tradicija, kuri sujungia
žmones
Šešeri metai – tai įrodymas, kad nuoširdžios iniciatyvos auga, stiprėja ir tampa svarbia bendruomenės gyvenimo dalimi. Tikime, kad „Šviečiantis moliūgų parkas“ dar ne vienus metus džiugins elektrėniečius ir miesto svečius, o jo skleidžiama šviesa kasmet primins paprastą, bet labai svarbią tiesą – didžiausias stebuklas yra žmonės, gebantys susiburti, dalytis gerumu ir kurti grožį kitiems.
Jolanta Biekšienė