Kazokiškių kaime, Šilo ir Pakalnės gatvių sankirtoje, įgyvendintas projektas „Žaliosios zonos sutvarkymas ir apželdinimas“. Projektą finansavo AB „Ignitis gamyba“, valdanti Elektrėnų elektrinę. Erdvei įrengti skirta 14 278 Eur. Projektą įgyvendino Kazokiškių bendruomenė.
Įgyvendinant projektą MB „Obenių medelynas“ sutvarkė ir apželdino 9 arų žaliąją zoną, pasodino hortenzijas, sakuras ir kitus dekoratyvinius augalus, įrengė suoliukus. Buvusi žalioji zona virto jaukiu Hortenzijų parkeliu, kviečiančiu gyventojus pasigrožėti žiedais, pailsėti ir maloniai praleisti laiką.
Hortenzijų parkelis – nauja ir jauki erdvė mūsų kaime, kurią norisi puoselėti ir saugoti. Tikimės, kad augalų žiedai džiugins gyventojus, o ši vieta taps mėgstamu kampeliu poilsiui ir susitikimams. Kurdami gražesnę aplinką, siekiame suteikti gyventojams daugiau galimybių pabūti gamtoje ir pabendrauti.
AB „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė pabrėžia bendruomenių ir partnerystės svarbą: „Energijos gamyba mums reiškia ne tik strateginę veiklą, bet ir atsakomybę žmonėms bei vietovėms, kuriose dirbame. Šalia mūsų veiklos stiprėjančios bendruomenės rodo, kad prasmingi pokyčiai gimsta iš dialogo, bendrų iniciatyvų ir tarpusavio pasitikėjimo. Todėl siekiame ne tik užtikrinti patikimą energijos gamybą, bet ir būti atsakingais kaimynais – įsiklausyti, bendradarbiauti ir prisidėti prie stiprių, augančių bendruomenių kūrimo. Tikime, kad ilgalaikė vertė gimsta ten, kur atsakomybė dera su partneryste.“
Dėkojame AB „Ignitis gamyba“ už suteiktą finansavimą, MB „Obenių medelynas“ už sutvarkytą ir įrengtą erdvę, Kazokiškių seniūnijos darbuotojams, bendruomenės nariams ir visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.
Kviečiame gyventojus apsilankyti naujajame Hortenzijų parkelyje, džiaugtis šia erdve ir kartu ją saugoti.
Kazokiškių seniūnijos specialistė Vaida Belickienė