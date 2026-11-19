Kartais, kai norisi patirti naujų įspūdžių, nereikia keliauti toli – užtenka leistis ir pažinti savo kraštą, jo istoriją, gamtos stebuklus ir žmonių sukurtą paveldą. Būtent į tokią turiningą, pilną naujų atradimų kelionę ir susirengė Pylimų kaimo bendruomenė. Šį kartą apsilankė Biržų krašte.
Biržų kraštas garsėja ne tik unikalia gamta, karstinėmis smegduobėmis, bet ir turtinga istorija, didikų Radvilų bei grafų Tiškevičių palikimu. Čia susipina gamtos grožis, senosios Lietuvos istorijos pėdsakai ir iš kartos į kartą saugomos tradicijos.
Pirmiausia aplankėme vieną įspūdingiausių šio krašto gamtos stebuklų – Karvės olą. Tai išskirtinė karstinė smegduobė, stebinanti savo dydžiu, forma ir paslaptingumu. Pasidomėję apie požeminius vandenis ir smegduobių susidarymą, dar kartą įsitikinome, kokia nepaprasta ir nenuspėjama gali būti gamta.
Ne mažiau įspūdžių paliko ir Kirkilų apžvalgos bokštas. Užkopę į jį galėjome pasigrožėti nepakartojamu kraštovaizdžiu – mažais ežerėliais, karstinėmis įgriuvomis ir rudenėjančia auksine gamta. Iš aukštai atsivėręs vaizdas ne vienam tapo viena gražiausių kelionės akimirkų.
Kelionę tęsėme Biržų mieste, kur mūsų laukė didinga Biržų pilis. Jos sienos mena galingųjų Radvilų laikus, kovas, istorinius įvykius ir šio krašto klestėjimą. Vaikščiodami po pilies teritoriją, galėjome pajusti praeities dvasią ir prisiliesti prie garbingos Lietuvos istorijos.
Žinoma, neaplenkėme ir Širvėnos ežero – pirmojo dirbtinio ežero Lietuvoje, kurio istorija siekia XVI amžių. Didžiausią įspūdį paliko pasivaikščiojimas ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą. Eidami juo grožėjomės vandens platybėmis ir atsiveriančiais vaizdais. Tai buvo puiki proga ne tik pasigrožėti gamta, bet ir pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais bei pasidaryti gražių bendrų nuotraukų.
Dar viena maloni stotelė – Astravo dvaro parkas. Pasivaikščiojimas tarp senųjų medžių, grožėjimasis dvaro aplinka priminė mums, kiek daug istorijos ir kultūros slypi Lietuvos kampeliuose.
O kokia gi kelionė į Biržų kraštą be garsiojo biržietiško alaus? Savo pažintį su šio krašto tradicijomis užbaigėme apsilankymu Rinkuškių alaus darykloje, kur dalyvavome alaus degustacijoje. Susipažinome su aludarystės tradicijomis, sužinojome daugiau apie gėrimo gamybos ypatumus ir, žinoma, turėjome progą paragauti vietos meistrų gaminių. Degustacija tapo smagia ir nuotaikinga kelionės pabaiga.
Diena prabėgo nepastebimai – pilna įspūdžių, nuostabių vaizdų, naujų žinių ir nuoširdaus bendravimo. Ši kelionė dar kartą įtikino, kad Lietuva yra be galo graži ir įdomi, o kiekvienas jos regionas turi kuo nustebinti.
Vėlai vakare grįžome į savo numylėtus Pylimus. Grįžome pavargę, bet laimingi, parsivežę ne tik nuotraukas, bet ir smagius prisiminimus, kuriuos dar ilgai minėsime.
Nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame Pylimų kaimo bendruomenės pirmininkui Modestui Važnevičiui, suorganizavusiam šia įspūdingą kelionę, FOTOTEMA komandai už įamžintas akimirkas ir tikimės, kad tai ne paskutinis mūsų bendras nuotykis. Juk gražiausios kelionės – tos, kuriose svarbu ne tik tai, ką pamatai, bet ir su kuo kartu keliauji!
Janina Kandratavičienė,
Pylimų bibliotekos bibliotekininkė