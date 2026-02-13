Senų namų griovimas – kaip suvaldyti senas konstrukcijas ir priestatus

Senų namų griovimas dažniausiai pradedamas ne nuo technikos užvedimo, o nuo aiškios darbų sekos, nes seni statiniai turi daugiau netikėtumų: paslėptų ertmių, susilpnėjusių mazgų, skirtingų laikotarpių priestatų ir mišrių medžiagų. Kai griovimas suplanuotas etapais, jis tampa prognozuojamu procesu, kuriame galima kontroliuoti griūties kryptį, atliekų srautus ir sklypo paruošimą kitam projektui.
Pasiruošimas senų namų griovimui
Pirmasis žingsnis yra objekto apžiūra ir darbo zonos suplanavimas. Senų namų atveju ypač svarbu suprasti, kas yra laikantys elementai ir kas tik apdaila, nes iš pažiūros nereikšminga siena kartais laiko perdangą, o supuvusi sija gali neatlaikyti net nedidelio judesio.
Dažniausiai tikrinama:
- Pastato konstrukcija ir jos būklė: ar tai rąstinis, karkasinis, mūrinis su medinėmis perdangomis, mišrus variantas.
- Priestatai ir skirtingi statybos etapai: senas namas neretai turi vėlesnius praplėtimus, kurie sujungti ne pagal vieną logiką.
- Privažiavimas ir aikštelė technikai: kur apsisuks savivarčiai, kur stovės ekskavatorius, kur bus laikinas atliekų sukrovimas.
- Kaimynystė: atstumai iki gretimų pastatų, tvorų, medžių, oro linijų.
Prieš ardymą būtina sutvarkyti inžinerinių tinklų klausimą. Praktikoje tai reiškia aiškų patvirtinimą, kad elektra, dujos, vanduo ir kitos komunikacijos atjungtos, o pastato viduje neliko aktyvių linijų, kurias gali užkabinti technika.
Senų namų griovime taip pat labai svarbus pavojingų medžiagų įvertinimas. Dažniausias pavyzdys yra šiferio stogas: jei danga asbestcementinė, ją reikia nuiminėti taip, kad lakštai būtų kuo mažiau laužomi, nes griovimo metu dulkėtumas išauga ir didėja rizika aplinkai bei žmonėms.
Senų namų griovimas su šiferio stogu
Kai stogas iš šiferio, darbų seka paprastai koreguojama taip, kad pirmiausia būtų nuimama danga, ir tik tada pereinama prie konstrukcijų ardymo. Tai leidžia išvengti situacijos, kai šiferis sutraiškomas kartu su gegnėmis ir patenka į bendrą atliekų masę, kurią vėliau sunkiau valdyti.
Senų namų griovimo metodai ir darbų tipai
Senus namus galima griauti keliais pagrindiniais būdais, o realybėje dažniausiai pasirenkamas derinys. Pasirinkimą lemia ne tik namo dydis, bet ir konstrukcija, aplinka, atliekų tvarkymo planas bei tai, ar griaunama visas statinys, ar tik dalis.
- Selektyvus ardymas prieš mechanizuotą griovimą. Pirmiausia atliekami vidaus ardymo darbai: išnešami daiktai, nuimama apdaila, išardomos lengvos pertvaros, demontuojami langai ir durys. Tai sumažina mišrių atliekų kiekį ir atveria konstrukcijas, kad mechanizuotas etapas vyktų sklandžiau.
- Mechanizuotas griovimas iš viršaus žemyn. Tai dažniausiai matomas scenarijus, kai ekskavatorius su priedais kontroliuojamai nuima stogą, tada perdangas, tada sienas, o pabaigoje pereina prie pamatų. Šis metodas gerai veikia tada, kai yra pakankamai vietos technikai ir kai siekiama greičio, bet vis tiek laikomasi aiškios sekos.
- Dalinis griovimas ir konstrukcijų ardymas. Kartais griaunama tik konkreti dalis: stogas, sienos, perdangos arba pamatai su rūsiu. Tokiais atvejais ypač svarbu laikino tvirtinimo sprendiniai ir aiški tvarka, nes paliekama dalis turi išlikti stabili.
- Rankinis ardymas ribotoje erdvėje. Kai privažiavimas labai siauras arba namas stovi arti kitų statinių, mechanizuotas griovimas gali būti ribotas. Tuomet daugiau darbų atliekama rankiniu būdu, o sunkioji technika kviečiama tik pamatams ar sunkiausioms dalims.
Svarbu suprasti, kada darbas laikomas griovimu. Jeigu išardomos visos konstrukcijos ir virš žemės paviršiaus nelieka nieko, išskyrus tai, kas lieka giliau nei 0,5 m po žeme, toks darbas laikomas griovimu . Tuo tarpu, jei ardoma tik dalis pastato rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, tai nelaikoma griovimu .
Senų namų griovimas ribotoje erdvėje
Tankiau užstatytose vietose didžiausias iššūkis būna ne pats namas, o aplinka. Tokiuose objektuose darbai dažniau atliekami mažesniais fragmentais: konstrukcija ne stumiama, o ardoma gabalais ir iškart kraunama, kad aikštelė neužsikimštų laužu. Čia ypač pasiteisina mini ekskavatoriai ir mini krautuvai, nes jie gali dirbti ten, kur didesnė technika tiesiog netelpa.
Įranga ir mechanizmai senų namų griovimui
Technika griovime atlieka dvi roles: ardo konstrukcijas ir palaiko logistiką. Net ir nedidelis senas namas sugeneruoja daug tūrio, todėl be krautuvų, savivarčių ir aiškios pakrovimo zonos griovimas greitai tampa nevaldomu.
Dažniausiai naudojama įranga:
Ekskavatorius su kaušu. Universalus sprendimas stogo, sienų, perdangų griovimui ir atliekų krovimui. Taip pat naudojamas aikštelės planiravimui pabaigoje.
Ekskavatorius su griebtuvu. Ypač naudingas senų namų griovime, nes leidžia sugriebti konstrukcijas, nuimti jas gabalais ir kontroliuoti kritimo kryptį. Tai sumažina chaoso ir nereikalingo trupinimo kiekį.
Hidraulinis kūjis. Dažniausiai reikalingas pamatams, rūsio sienoms, senoms betoninėms aikštelėms, laiptams. Praktikoje tai dažnai būna ilgiausiai užtrunkantis etapas, nes viršutinė dalis nugriūva greitai, o pamatai reikalauja skaldymo ir intensyvaus išvežimo.
Smulkintuvai, žnyplės, ardymo priedai. Jie naudojami, kai reikia efektyviai laužyti gelžbetonį, atskirti armatūrą, mažinti konstrukcijų gabaritus ir greičiau paruošti medžiagą krovimui.
Mini krautuvas. Nepakeičiamas aikštelės tvarkai: stumdyti atliekas, krauti į konteinerius, išvalyti privažiavimą, paruošti vietą kitai technikai.
Savivarčiai ir konteineriai. Tai faktinė griovimo kraujotaka, nes be išvežimo griovimo darbai sustoja. Praktikoje statybinis laužas gali būti išvežamas savivarčiais, o kai kuriais atvejais konstrukcijos smulkinamos ir sijojamos statybvietėje .
Dulkių slopinimo priemonės. Senų namų griovime dulkės atsiranda ne tik nuo mūro ar betono, bet ir nuo senos apdailos, tinko, šiltinimo sluoksnių. Dažniausiai tai sprendžiama laistant ardymo zoną, dirbant mažesniais segmentais ir nuolat valant aikštelę, kad dulkės nekiltų nuo judėjimo per skaldą.
Atliekos, smulkinimas ir sklypo paruošimas
Griovimas realiai baigiasi ne tada, kai nelieka sienų, o tada, kai sklypas yra praktiškai paruoštas tolesniems darbams. Dėl to pabaigos etapai turi būti planuojami iš anksto: kas išvežama, kas smulkinama vietoje, kas daroma su pamatų duobe, ar sklypas lyginamas.
Senų namų atliekos dažniausiai būna mišrios, todėl patogu jas valdyti srautais:
- Mediena: sijos, lentos, gegnių dalys, apdaila, durys.
- Metalo laužas: armatūra, kampuočiai, tvirtinimai, skardos.
- Mūras ir betonas: kaminai, pertvaros, pamatai, laiptai.
- Stiklas ir keramika: langai, plytelės, sanitariniai mazgai.
- Mišrios atliekos: ten, kur atskirti ekonomiškai nebeapsimoka.
Kai kurie griovimo darbų atlikėjai nurodo, kad po griovimo statybinis laužas išvežamas savivarčiais arba smulkinamas, sijojamas statybvietėje, o po darbų išlyginama aikštelė . Toks požiūris ypač patogus, kai tikslas yra greitai pereiti prie naujos statybos ar sklypo planiravimo.
Dar vienas svarbus momentas yra pamatų klausimas. Seni namai gali turėti:
- Lengvus pamatus, kuriuos paprasčiau išardyti.
- Juostinius pamatus su dideliu betono kiekiu.
- Rūsį, kuris po griovimo palieka gilią ertmę ir reikalauja aiškaus sprendimo, kaip ji bus sutvarkyta, kad sklypas būtų saugus.
Užbaigimas, kai griovimas laikomas baigtu
Praktinis kriterijus, kurį verta žinoti, yra 0,5 m taisyklė: statinys laikomas nugriautu, kai išardytos visos jo konstrukcijos, išskyrus tas, kurios lieka giliau nei 0,5 m po žeme . Tai padeda aiškiai suprasti, kada baigiasi griovimo dalis ir kada prasideda sklypo paruošimo darbai.
Senų namų griovimas, atliktas etapais ir su tinkama technika, paprastai baigiasi tvarkinga aikštele, o ne griuvėsių krūva. Kai iš anksto numatomi konstrukcijų tipai, parenkami priedai pamatams ir sunkiausioms zonoms, suplanuojamas pakrovimas ir išvežimas, griovimas tampa kontroliuojamu procesu, kuriame kiekvienas žingsnis turi aiškų tikslą. Daugiau informacijos: https://griovikai.lt/pastatu-griovimas/