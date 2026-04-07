Kovo 21 d. Kėdainiuose vyko ­tarptautinis šokių konkursas „SHoCK 2026“, subūręs įvairaus amžiaus ir skirtingų šokių stilių kolektyvus iš Lietuvos ir užsienio. Scenoje susitiko pradedantieji ir pažengę šokėjai, kurie varžėsi dėl geriausiojo titulo ir demonstravo kūrybiškumą, techniką bei sceninį meistriškumą. Buvo galima išvysti daugybę skirtingų šokių stilių: street dance, street dance show, dancehall, pop, contemporary, ballroom/latino show, ­heels, classical, free dance ir baby dance. 

Elektrėnų gatvės šokių studijos „STEP BY STEP“ šokėjai pasirodė energingai, įspūdingai ir užėmė prizines vietas savo amžiaus kategorijose:
*  Baby kategorija (4–6 m.) – „Mini Movers“ 1 vieta
*  Kids kategorija (7–10 m.) – „Electro Groove“ 2 vieta
*  Juniors kategorija (14–17 m.) – „Sisterz“ 1 vieta

Vadovės Aistė ir Skaistė Kulevičiūtės

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Žiniasklaidos dėmesio centre – Elektrėnai ir Kazokiškių sąvartynas
Startuoja ypatingas projektas: kvies atkreipti dėmesį į šalia esančius vyrus
„Maisto banko“ akcija
Klientų dieną – naujo centro atidarymas Elektrėnuose

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Vijūno taurė 2026
Elektrėnų „Energija“ 27 kartą tapo Lietuvos čempione
Iškovojo prizines vietas
Sėkmingi čiuožėjų pasirodymai tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Sun City Cup 2026“

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44