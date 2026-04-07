Iškovojo prizines vietas

Kovo 21 d. Kėdainiuose vyko tarptautinis šokių konkursas „SHoCK 2026“, subūręs įvairaus amžiaus ir skirtingų šokių stilių kolektyvus iš Lietuvos ir užsienio. Scenoje susitiko pradedantieji ir pažengę šokėjai, kurie varžėsi dėl geriausiojo titulo ir demonstravo kūrybiškumą, techniką bei sceninį meistriškumą. Buvo galima išvysti daugybę skirtingų šokių stilių: street dance, street dance show, dancehall, pop, contemporary, ballroom/latino show, heels, classical, free dance ir baby dance.
Elektrėnų gatvės šokių studijos „STEP BY STEP“ šokėjai pasirodė energingai, įspūdingai ir užėmė prizines vietas savo amžiaus kategorijose:
* Baby kategorija (4–6 m.) – „Mini Movers“ 1 vieta
* Kids kategorija (7–10 m.) – „Electro Groove“ 2 vieta
* Juniors kategorija (14–17 m.) – „Sisterz“ 1 vieta
Vadovės Aistė ir Skaistė Kulevičiūtės