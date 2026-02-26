Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ sugrįžo namo

Linas Baublys
Pačiame žiemos olimpinių žaidynių įkarštyje Elektrėnai sulaukė puikios vasaros sporto naujienos. Renovuoto Elektrėnų baseino atidarymo proga vasario 13 d. gausiai tribūnose susirinkę žiūrovai stebėjo antrojo etapo Europos iššūkio taurės varžybas. Šiose varžybose Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ susitiko su Suomijos Espoo „Cetus“ klubu. Baseino atidarymas išties pavyko. Mūsų miesto komanda pradžiugino puikia kova bei gražia pergale rezultatu 21-11 (5-1, 7-4, 3-3, 6-3). Po 4 įvarčius EVK „Žaibui“ pelnė Aurimas Jonkus ir Marinas Vrdoljakas, 3 – Gvidas Zurza, po 2 – Janas Bakulo, Danielis Vitkauskas ir Ivanas Krapičius, po 1 – Ignas Paškevičius, Benas Siliūnas ir Pijus Vadvilavičius.
Po Valentino dienos pertraukos antrose grupės varžybose vasario 15 d. EVK „Žaibas“ susitiko su Maltos „Sliema ASC Nexavin“ klubu. Šį kartą kova buvo dar atkaklesnė. Komandos padovanojo daug taiklių, dar daugiau atremtų smūgių, ne kartą drebino vartų konstrukciją. Užpildytose tribūnose savo emocijas garsiai liejo ir gausus svečių komandą palaikančių žiūrovų būrys. Jų palaikomi varžovai ketvirtame kėlinyje atsiplėšė nuo mūsų komandos ir įgijo keturių įvarčių persvarą. Tačiau EVK „Žaibas“ nepasidavė, kovojo iki galo bei pradžiugino žiūrovus dar pora įvarčių. Vis dėlto šįkart teko pripažinti svečių komandos pranašumą, kurie galiausiai pasiekė pergalę rezultatu 12-10 (3-2, 4-3, 3-2, 2-3). EVK „Žaibui“ po 3 įvarčius pelnė Janas Bakulo ir Ivanas Krapičius, po 2 – Marko Jelaca ir Marinas Vrdoljakas.
EVK „Žaibas“ ir „Sliema ASC Nexavin“ pateko į finalo aštuoneto varžybas, kurios vyks kovo 12–15 dienomis. Tai reiškia, kad lemiama tapo mūsų komandos pergalė prieš varžovus iš Suomijos. Finalo aštuonete EVK „Žaibas“ pateko į „A“ grupę, kurioje kovos su Turkijos „Enka SC“, Mariboro „AVK Branik“ klubu iš Slovėnijos bei Portugalijos „Vitoria Sport Clube“ komanda.
Taigi, džiaugdamiesi sėkminga EVK „Žaibo“ tarptautinio sezono pradžia Elektrėnuose, laukiame ir kitų mūsų miesto komandos varžybų naujai renovuotame baseine. Taip pat kviečiame vaikus lankyti EVK „Žaibas“ ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro organizuojamas vandensvydžio treniruotes.