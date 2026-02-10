Rekordinis žygis aplink marias

Žygyje gausiai dalyvavo Elektrėnų nevyriausybinių organizacijų atstovai
Virginija Jacinavičiūtė
Sausio 31 d. Elektrėnuose vyko masinis „Trail Masters“ žygis. Organizatoriams pavyko pasiekti tikslą, kad Elektrėnai taptų žiemos traukos centru. Renginyje dalyvavo 2 800 asmenų, kuriems žygių turizmas tapo priemone geriau pažinti mūsų savivaldybę.
Žygio organizatoriai kvietė rinktis iš trijų trasų, kurios atitiktų kiekvieno poreikius ir galimybes: 8 km – šeimų trasa, 14 km – pažinimo trasa ir 21 km – iššūkių trasa. Žygis buvo suplanuotas taip, kad pakeliui žmonės galėjo mėgautis ne tik žiemiškais gamtos peizažais, bet ir architektūriniais objektais.
Į žygį aktyvūs žmonės susirinko iš visos Lietuvos. Gausiai registravosi ir elektrėniškiai, kurie po žygio noriai dalijosi geromis emocijomis.
Elektrėniškė Agnė Voleišienė į kelią leidosi su sūnumi Deimantu. „Tokiame žygyje dalyvavau pirmą kartą. Kadangi esu maksimalistė, nusprendžiau, jog pasirinktas 21 km maršrutas bus nesunkiai įveikiamas, tad į kompaniją pasikviečiau dvylikametį sūnų. Pirmieji kilometrai kėlė didelį susižavėjimą dar neatrastais miško takeliais, nuostabia sniego užklota gamta ir užšalusiomis mariomis. Kuo toliau, tuo įdomesnis darėsi žygis, aplankėm atrakcionų parką, pusiasalį, Mažiklės paplūdimį, tuomet takelis vedė į miško keliuką, kuriuo vis sunkiau buvo eiti dėl sniego gausos. Pusiaukelėj jau laukė organizatoriai su šiltais pietumis ir karšta arbata. Tad pasistiprinę ir atgavę jėgas patraukėme pro Abromiškių reabilitacijos ligoninę, Abromiškių dvarą finišo link. Ar buvo lengva? Tikrai ne. Ar kartočiau? Tikrai taip. Nuovargis didelis, bet emocijos ir geras laikas garantuotas“, – įspūdžiais dalinosi Agnė.
Mokytoja Oksana Apanavičienė pasakojo, kad „žygis buvo labai smagus – puiki proga pabūti gamtoje, pakvėpuoti grynu oru ir dar kartą atrasti Elektrėnų apylinkes. Šaltis neišgąsdino, o maršruto vingiai leido pasitikrinti ištvermę. Gera nuotaika ir kartu įveikti kilometrai paliko tikrai malonius prisiminimus“.
Į žygį leidosi ir visas pulkas Elektrėnų nevyriausybinių organizacijų atstovų. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos atstovas Žilvinas Grigonis leidosi į 8 km žygį. Sako, žygis paliko labai gerą įspūdį: oras buvo puikus, nešalta. Po žygio kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas atminimo medaliais.
Žygyje buvo skaičiuojami komandiniai kilometrai ir išrinkti nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko komandai „Šunakojai“, bendrai nuėjusiai 518 km. Antrąją vietą užėmė „Arimex“ su 434 km, o trečia buvo „TrenkTiTos“, nupėdinusi 411 kilometrų.