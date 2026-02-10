Rekordinis žygis aplink marias

Žygyje gausiai dalyvavo Elektrėnų nevyriausybinių organizacijų atstovai

 

Virginija Jacinavičiūtė

Sausio 31 d. Elektrėnuose vy­ko masinis „Trail Masters“ žygis. Organizatoriams pavyko pasiekti tikslą, kad Elektrėnai taptų žie­mos traukos centru. Renginyje dalyvavo 2 800 asmenų, kuriems žygių turizmas tapo priemone geriau ­pažinti mūsų savivaldybę.
Žygio organizatoriai kvietė ­rinktis iš trijų trasų, kurios atitiktų kiekvieno poreikius ir galimybes: 8 km – šeimų trasa, 14 km – pažinimo trasa ir 21 km – iššūkių trasa. Žygis buvo suplanuotas taip, kad pa­keliui žmonės galėjo mėgautis ne tik žiemiškais gamtos peizažais, bet ir architektūriniais objektais.
Į žygį aktyvūs žmonės susirinko iš visos Lietuvos. Gausiai registravosi ir elektrėniškiai, kurie po žygio noriai dalijosi geromis emocijomis.

Agnė ir Deimantas įveikė 21 kilometrą

Elektrėniškė Agnė Voleišienė į kelią leidosi su sūnumi Deimantu. „Tokiame žygyje dalyvavau pirmą kartą. Kadangi esu maksimalistė, nusprendžiau, jog pasirinktas 21 km maršrutas bus nesunkiai įvei­kiamas, tad į kompaniją pasikviečiau dvylikametį sūnų. Pirmieji kilometrai kėlė didelį susižavėjimą dar neatrastais miško takeliais, nuostabia sniego užklota gamta ir užšalusiomis mariomis. Kuo toliau, tuo įdomesnis darėsi žygis, aplankėm at­rakcionų parką, pusiasalį, Mažiklės paplūdimį, tuomet takelis vedė į miško keliuką, kuriuo vis sunkiau buvo eiti dėl sniego gausos. Pusiaukelėj jau laukė organizatoriai su šiltais pietumis ir karšta arbata. Tad pasi­stiprinę ir atgavę jėgas patraukėme pro Abromiškių reabilitacijos ligoninę, Abromiškių dvarą finišo link. Ar buvo lengva? Tikrai ne. Ar kartočiau? Tikrai taip. Nuovargis didelis, bet emocijos ir geras laikas garan­tuotas“, – įspūdžiais dalinosi Agnė.
Mokytoja Oksana Apanavičienė pasakojo, kad „žygis buvo labai smagus – puiki proga pabūti gamtoje, pakvėpuoti grynu oru ir dar kartą atrasti Elektrėnų apylinkes. Šaltis neišgąsdino, o maršruto vingiai lei­do pasitikrinti ištvermę. Gera nuotaika­ ir kartu įveikti kilometrai paliko ­tikrai malonius prisiminimus“.
Į žygį leidosi ir visas pulkas Elektrėnų nevyriausybinių or­ganizacijų atstovų. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos atstovas Žilvinas Grigonis leidosi į 8 km žygį. Sako, žygis paliko labai gerą įspūdį: oras buvo puikus, nešalta. Po žygio ­kiekvienas dalyvis buvo apdovano­tas atminimo medaliais.
Žygyje buvo skaičiuojami komandiniai kilometrai ir išrinkti nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko komandai „Šunakojai“, bendrai nuėjusiai 518 km. Antrąją vietą užėmė „Arimex“ su 434 km, o trečia buvo „TrenkTiTos“, nupėdinusi 411 kilometrų.

