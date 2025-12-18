Skaidrumo pranešimas

Objektas: Kalėdinis sveikinimas

Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas: Liberalų sąjūdis

Kontaktai: info@liberalusajudis.lt , adresas: Gedimino pr. 64, 01111 Vilnius

Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: paskelbimo data: 2025.12.19-12.25.

Politinės reklamos skelbimo viešinimo kaina: 30,25 Eur su PVM.

Apmokėta iš: partijos „Liberalų sąjūdis“ sąskaitos

Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraštyje „Elektrėnų kronika“, kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com

