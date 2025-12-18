Politinės reklamos SKAIDRUMO PRANEŠIMAS

1. Užsakovas:
Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Parlamente,
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
ASP 11G265
vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu
2. Užsakovą kontroliuojantis subjektas:
Europos Parlamentas
Rue Wiertz 60, , B-1047 Bruxelles
3. Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas:
Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Parlamente
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
ASP 11G265
4. Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti:
Laikraštyje „Elektrėnų kronika“ 2025-12-19–12-25 d., portale www.kronika.lt nuo 2025-12-19 iki neriboto laiko.
5. Kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos skelbimą, bendros sumos ir bendra vertė:
Suma 200,07 Eur.
6. Kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos kampaniją, bendros sumos ir bendra vertė:
- (nereikia)
7. Informacija apie politinės reklamos paslaugų teikėjų gautų sumų ir kitų išmokų kilmę:
Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos Europos Parlamente,
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė
8. Metodika, taikoma kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos skelbimą ir, kai taikytina, politinės reklamos kampaniją, bendroms sumoms ir bendrai vertei apskaičiuoti:
——- (nereikia)
9. Politinės reklamos skelbimas yra susijęs su:
Susijęs su darbu Europos Parlamente
10. [Tinklalapio saitas (-ai) į oficialią informaciją apie dalyvavimo rinkimuose ar referendume, su kuriuo (-iais) politinės reklamos skelbimas yra susijęs, sąlygas.]
—
11. [Nuorodos į Europos internetinės politinės reklamos skelbimų saugyklą.]
—–
12. Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: [Informacija apie Reglamento (ES) 2024/900 15 straipsnio 1 dalyje nustatytą mechanizmą, skirtą pranešti apie galimai reikalavimų neatitinkančius politinės reklamos skelbimus.]
Pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraščiuose „Elektrėnų kronika“ ir bei portale www.kronika.lt (jei toks yra), kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com