Šimtametė Ona Cibulskaitė: gyvenime niekada nesijaudindavau,nes žinojau, kad viskas praeina

Šimtametė Ona Cibulskaitė: gyvenime niekada nesijaudindavau,nes žinojau, kad viskas praeina

Namo kiemelyje su giminaite Ilona

 

Julija Kirkilienė

Prieš šimtą metų, birželio 11 d., 9 val., Vievyje, Vilniaus gatvės viename name, į pasaulį atėjo mergaitė, kurią tėveliai ­Veronika ir Vincas Cibulskai pavadino Onute. Dabar Onutė Cibulskaitė – inteligentiška ponia – su pussesere Apolonija Granickiene gyvena tame pačiame name, kur Onutė gimė. Šimtametė savo gimtadienį švenčia deklamuodama lietuvių klasikų eiles, dainuo­dama liaudiškas dainas, pasakodama tik šviesius prisiminimus, juokaudama ir džiaugdamasi gyvenimu, kad jau „100 metų, kai šią žemę mindau“. Gyvenimas jos buvo kartais labai sunkus, bet įdomus: 1936 metais tėveliai Veronika ir Vincas iš Vievio, kuriame Vincas dirbo seniūnu, gyventi buvo išsikėlę į Kietaviškes. Onutė prisimena, kai karo metais laimingo atsitiktinumo dėka mama buvo išvažiavusi į Vievį, o ji su tėveliu buvo išėję prie upės, liko gyvi. Tą dieną į jų namus per bom­bordavimą pataikė bomba ir viskas sudegė. Cibulskų šei­ma savo namuose buvo įkūrę smulkių prekių parduotuvę, todėl po gaisro liko ir be namų, ir be pajamų pragyvenimui. Bet gyvenimas tęsėsi… Šeima apsigyveno Krivašiūnuose, Vievio seniūnijoje. Sužinoję, kad yra įrašyti į tremtinių sąrašus, nes jų namuose pernakvojęs vienas partizanas, nuo tremties bandė slėptis Vilniuje.

Šimtametė Ona Cibulskaitė
Šimtametė Ona Cibulskaitė


Onutė mokėsi ir baigė Vilniaus II vidurinę mokyklą, dabartinę Vyčio gimnaziją, nuo 1946 metų ­pavadintą Salomėjos Nėries vidurine mokykla, vėliau gimnazija. Onutei mokslas gerai sekėsi, todėl baigusi gimnaziją ji įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą neakivaizdiniame skyriuje. Tuo pačiu metu Onutė geležinkeliečių vidurinėje mokykloje dirbo mokytoja, dėstė lietuvių kalbą. Bet universiteto Onutė nebaigė. 1949 m. kartu su tėveliu buvo areštuoti. Tėvelis V. Cibuls­kas Sibire buvo sušaudytas, Ona nuteista 10 metų kalėjimo, iš kurių pusmetį kalėjo Lukiškėse, vėliau buvo ištremta į lagerį Sibire. Apie tai laikraštyje „Elektrėnų kronika“ buvo rašyta 2024 m. lapkričio 21 d. Į Sibirą Onutės mama Veronika, pati gyvendama pas svetimus žmones, siųsdavo siuntinius, kuriuos dukra paimdavo graužiančia sąžine – mama pati vargdama, rūpinosi dukra. 1956 m. Onutė, grįžusi iš tremties, neturėdama kur apsistoti, pagalbos prašyti nuėjo pas Vilniuje gyvenusią mokslo draugę, kurios seserį Veroniką Brazaitytę Onutė pažinojo. Draugės sesuo ją ne tik apgyvendino, bet ir įdarbino Vilniaus farmacijos fabrike „Gegužės Pirmoji“. V. Brazaitytė tuo metu tame fabrike dirbo direktoriaus pavaduo­toja. Ona fabrike buvo įdarbinta vyr. buhalterės pavaduotoja, nors buhalterinio išsilavinimo neturėjo. Bet turėjo gerą atmintį ir, kaip bendradarbiams sakė ją įdarbinusi pavaduotoja, ko nemokėjo, išmoko. Tas pareigas Onutė ėjo 22 metus, kol buvo išleista į užtarnautą poilsį. Bet skaičiams atmintį inteligentiškoji jubiliatė ir dabar gerą turi. Grįžusi iš tremties ir pradėjusi dirbti, Onutė savo mamą Veroniką Cibulskienę pasiėmė gyventi į Vilnių nuomojamame kambaryje. Deja, su mama Onutei gyventi teko vos trejetą metų – mama mirė.

Namo kiemelyje su giminaite Ilona
Su pussesere Apolonija Granickiene gyvena ir nusifotografavo tame pačiame kambaryje, kur prieš 100 metų Onutė gimė


Vėliau Onutė Vilniuje gavo vieno kambario butą prestižiniame Antakalnio rajone. Bet prieš trejus metus, sunkiai susirgusi, artimųjų prašymu apgyvendinta buvo Vievyje, gimtajame name pas 9 metais jaunesnę pusseserę Apoloniją. Dabar moterų gyvenimas primena tikrą rojų žemėje. Jubiliatė savo vaikų neturi ir apie meilę neatvirauja. Jaunystėje buvusi įsimylėjusi, bet visa tai liko jos paslaptis… Kartą spaudoje suradusi mylėto žmogaus straipsnį, keletą kartų perskaičiusi, bet artimiesiems pasiteiravus, kuo tas straipsnis ją sudomino, neatviravo… Jos vienintelė meilė buvo sukūręs šeimą… Ona sako pasidžiaugusi jo šeima, nes su ja jis esą nebūtų buvęs laimingas. Dabar, žinoma, jos meilė ilsisi amžinoje poi­lsio vietoje. Vėliau ji buvo suradusi savo gyvenimo žmogų, bet tai jau nebuvusi meilė.
Apie savo gyvenimą charizmatiškoji šimtametė sako ne viską prisimenanti, bet gerai prisi­mena jaunystėje išmoktus eilėraščius ir be suklydimo išdeklamuoja visą Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, Bernardo Brazdžionio eiles. Nuo deklamavimo veidukui paraudus, dar padeklamavo eiles apie tai, kad apsvaigti galima ne tik nuo spirito, bet ir nuo gėlių kvapų, gerų žodžių ir pirmosios meilės. Anks­čiau Onutė labai daug skaitydavusi knygų, bet dabar akys nebeleidžia. Bet kas vyksta šalyje ir pasaulyje žino. Paklausta, kas dabar yra ­Vilniaus meras, šimtametė sako: „Leiskite pagalvoti. Ai, Benkunskas. Bet kokia graži jo žmona, operos dainininkė“.
Moterys savo kieme augina daržoves ir jau skina pirmuosius agurkus. Abi labai gražiai sutaria ir sako rytus pradedančios dainomis. Miegoti einančios 10 val. vakare, o pabundančios 6 val. ryte. Bet keltis neskuba. Kadangi abi miega gretimuose kambariuose, tai pasikalba ir dažnai padainuoja… Maistą dažniausiai gamina Apolonija, bet kartais gamina ir Onutė. O kartais moterys cepelinų nusiperka kioskelyje, kur jie esą labai skanūs. Moterys valgo viską. Tą dieną, kai kalbėjomės, pietums jos valgė silkę su bulvėmis ir koldūnus. O prie kavos kando skanių kepinių. Moterys sako, kad kartais ir kokio spiritinio gėrimo po šaukštą, bet iš stikliuko paragauja – kraujagyslėms praplėsti.
Onutė turi savo dienotvarkę: kiekvieną dieną eina pasivaikščioti. Kad saugiau būtų, vaikšto su trirate vaikštyne. Vaikšto po dvi tris valandas, nueina net iki kapinių, pavaikšto gražiai sutvarkyta paežere. „Šlifuoju Vievio gatves“, – juokiasi. Bet iki pietų visada grįžta, kad Apolonija nesijaudintų. Kartais jos vaikšto abi ir juokiasi iš savęs, pamačiusios senyvą žmogų: va, jis toks pat, kaip mes… Savo bendraamžių abi moterys jau nedaug sutinka. Bet joms labai gera kartu – sutampa charakteriai ir poreikiai. Apie Onos šimtmetį redakcijai pasu­fleravo jų giminaitė Ilona.
Norintiems ilgai gyventi jauniems žmonėms šimtametė turi patarimų: svarbiausia dėl nieko nesijaudinti, nes gyvenimas yra toks, kad viskas praeina – ir tai, kas gera, ir tai, kas bloga, todėl niekada dėl nieko nereikia jaudintis. Ona ir tremtyje žinojo, kad kažkada ta gyvenimo atkarpa baigsis, ir bus kitokia. Ji buvo teisi, sulaukė šviesių dienų.
Savo straipsnyje nė karto jubiliatės nepavadinau senole. Šimtametė Ona Cibulskaitė tikrai nėra senolė. Ji yra, kaip dabar sakoma, oriai amžėjanti moteris, pilna gerumo, optimizmo, sveiko mąstymo ir po sunkios ligos, dėl kurios apsigyveno su Apolonija,­ sveikata nesiskundžianti. Tad ir mes, redakcijos darbuotojai, savo ir skaitytojų vardu sveikiname gyvąją Lietuvos legendą Oną Cibuls­kaitę su jubiliejumi ir linkime sulaukti Apolonijos 100-ojo gimtadienio, kad jai padarytų jubiliejinį balių. O skaitytojams, besiskundžiantiems gyvenimu, siūlome susipažinti su Ona bei Apolonija ir pasisemti ­išminties, kaip reikia gyventi, kad niekada nepasentum.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šimtametė Ona Cibulskaitė: gyvenime niekada nesijaudindavau,nes žinojau, kad viskas praeina
Efektyvus dujų ir elektros naudojimas
Poezijos pavasaris Elektrėnuose: kai kelionės laiku tampa įmanomos
Festivalis Vievio jaunimui „Linksminkis sveikai“

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„STEP BY STEP“ vėl pirmi!
Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų
Kėdainiai open 2026
Lietuvos rinktinė sėkmingai kovojo pasaulio ledo ritulio čempionate

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44