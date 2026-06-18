„Ignitis gamyba“ kvietė pažinti energetiką iš arti ir atrasti karjeros galimybes

Šiemet ekskursijos po Elektrėnų kompleksą sulaukė dar didesnio susidomėjimo
Po sėkmingo starto praėjusią vasarą „Ignitis gamyba“ ir vėl pakvietė visus besidominčius karjera energetikoje į atvirų durų dieną Elektrėnų komplekse – didžiausioje Lietuvos elektrinėje.
„Energetika šiandien yra viena svarbiausių sričių tiek nacionalinio saugumo, tiek tvarumo kontekste. Vertinant geopolitinį kontekstą, energetikos sektorius užtikrina šalies nepriklausomybę ir atsparumą. Mes siekiame parodyti, kad energetika yra moderni, prasminga ir ilgalaikę perspektyvą turinti profesinė kryptis“, – sako „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė.
Nuo ekskursijų iki darbo pokalbių
Viena pagrindinių renginio dalių – ekskursijos po Elektrėnų kompleksą, leidžiančios iš vidaus susipažinti su elektrinės veikimu. Dalyviai taip pat galėjo sužinoti, kaip veikia kiti svarbūs energetikos objektai – Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė.
Be to, atvykę į atvirų durų dieną ir patys galėjo išbandyti technologinius sprendimus: veikiančius simuliatorius, Van de Graaffo generatorių, susipažinti su skirtingomis biokuro rūšimis bei energetikų naudojamais įrankiais. Renginio metu buvo eksponuojamas pirmasis elektromobilis Lietuvoje.
„Ignitis gamyba“ darbuotojai dalijosi realia darbo patirtimi, o visi užsiregistravę galėjo sudalyvauti ir greituosiuose darbo pokalbiuose. Šiemet su talentų komanda bendravo net 14 žmonių, svarstančių apie karjeros energetikos sektoriuje galimybes.
Įdomu tai, kad tarp dalyvių buvo ir žmonių, svarstančių karjeros pokyčius – pavyzdžiui, specialistų iš aviacijos, klientų aptarnavimo ir IT sektoriaus, kurie po pandemijos ar keičiantis technologijoms, pavyzdžiui, vykstant dronų plėtrai, ieško naujų profesinių krypčių. Tokie pavyzdžiai rodo, kad energetika tampa patrauklia alternatyva įvairių sričių profesionalams.
Pernai po atvirų durų dienų vienas iš tokių pokalbių virto sėkmės istorija – žmogus įsidarbino „Ignitis gamyba“.
Daugiau nei darbas
Pasak A. Sungailienės, tokie renginiai padeda geriau suprasti, kuo energetikos sektorius patrauklus.
„Matome, kad energetika traukia tiek jaunus žmones, tiek specialistus iš kitų sričių, net svarstančius persikvalifikuoti. Čia svarbus ne tik darbo stabilumas, bet ir prasmė – žmonės prisideda prie visos šalies energetinio saugumo užtikrinimo“, – teigia ji.
Jos įsitikinimu, sektorius išsiskiria ir aukštais saugos standartais: „Energetikoje sauga yra absoliutus prioritetas – nuo kasdienių procedūrų iki technologinių sprendimų siekiama užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas saugiai grįžtų namo.“
Sektorius taip pat traukia projektų mastu – tai nacionalinės reikšmės infrastruktūra ir vieni didžiausių energetikos objektų šalyje. Penktojo agregato statybos Kruonio HAE ar sparčiai plėtojami energijos kaupimo sprendimai (BESS) rodo, kad darbuotojai prisideda prie strategiškai svarbių projektų, turinčių reikšmę visai Lietuvai.
Rima Aukštuolytė, „Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerė