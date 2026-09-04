Mažoji kultūros sostinė – Semeliškės – kvepėjo Strėvos gaiva, sunokusiais obuoliais, atlaidų smilkalais, Semeliškių žolelėmis ir paveikslų dažais

Julija Kirkilienė
Mažojojoje kultūros sostinėje 2026 m. – Semeliškėse – nuskambėjo dvidešimt penktasis festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“. Festivalis taip pavadintas todėl, kad Semeliškių bažnyčia tituluota šv. Lauryno vardu, bet nuo seno garsėja Šv. Roko atlaidais. Bažnyčios altoriuje saugomas stebuklais garsėjantis Šv. Roko paveikslas. XIX a. pirmoje pusėje nutapytas paveikslas stilistiškai priskiriamas Vilniaus meno mokyklos auklėtiniui (Kanuto Rusecko mokiniui ar pasekėjui). Kai kur minima konkreti šio paveikslo patekimo į Semeliškių bažnyčią data – 1867 m. Šv. Roko paveikslą puošia 24 sidabrinių votų, kaip padėkos už ligonių pasveikimą. O Lietuvos mažąja kultūros sostine Semeliškės išrinktos dėl jubiliejinių sukakčių. Semeliškės šiais metais mini 750 metų, o bažnyčia – 525 metų sukaktis. Lietuvos mažųjų kultūros sostinių konkursą inicijuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Projekto partneriai – Lietuvos savivaldybių asociacija, Kultūros ministerija, Lietuvos seniūnų asociacija.
Festivalio savaitė tradiciškai pradėta bažnyčioje. Pirmadienį, rugpjūčio 10 d., po vakarinių šv. Mišių, koncertavo Vilniaus Arkikatedros Bazilikos grigališkasis choras. Antradienį bažnyčioje vyko sakralinės muzikos vakaras. Susirinkusieji klausėsi VDU kamerinio orkestro muzikos ir atlikėjo Liudo Mikalausko atliekamų giesmių bei dainų. Trečiadienį renginiai perkelti buvo į Semeliškių renginių organizatorės, festivalio sumanytojos Silvijos Bielskienės namų kiemą. Čia semeliškiečiai ir svečiai klausėsi džiazo muzikos ir atlikėjos Evelinos Sašenko dainų. Atlikėjai akompanavo Paulius Zdanavičius (klavišiniai) ir Vytautas Skudas (trimitas). Ketvirtadienį renginių organizatorės kiemelyje smagiai vakaras buvo švenčiamas su profesionaliu improvizacijų teatru „Kitas kampas“. Penktadienį gimnazijos renginių salėje žmonės rinkosi į knygos „Partizanė Vanda“ pristatymą. Dalyvavo knygos sudarytoja, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Knygos autorė – jos mama Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė. O gimnazijos pievelėje patogiai įsitaisę žmonės žiūrėjo kino festivalyje „Sidabrinės gervės naktys 2026“ nominacijas pelniusius filmus.
Šventės kulminacija – šeštadienį. Tą dieną nuo pat ryto vyko sportinės varžybos ir tradicinis XIX bėgimas nuo Semeliškių gimnazijos iki šventės vietos prie Nestrėvančių ežero. Šeštadienį netrūko renginių visose Semeliškėse. Semeliškių XXV festivalio „Nuo Lauryno iki Roko 2026“ baigiamojoje šventėje, renginių erdvėje Naujojoje gatvėje, pasirodė Baltijos cirko artistai, skirtingose erdvėse vyko daug edukacinių pamokėlių. Visas šventines dienas Semeliškes ne tik tyrinėti, bet ir užuosti kvietė kvepalų kūrėja Saulė Vyšniauskaitė. Ant buteliuko, pažymėtu Mažosios kultūros sostinės emblema, užrašyta: „Tai lengvas ir romantiškas, vaikystę primenantis kvapas, kuriame alsuoja Strėvos gaiva, žydintys jazminai, sunokę obuoliai, iš medžio ręsti namai, atlaidų smilkalai, pjaunama žolė, nugulęs šienas, neįkainojamos Semeliškių žolelės“.
Parapijos namuose Semeliškes ant drobės kėlė tapybos plenero dalyviai: Adelė Eidėjutė Kasputienė, Asta Radimonienė, Ojaras Mašidlauskas, Česlovas Polonskis, Jonas Lenkutis, Kristina Mekienė.
Festivalio vinis buvo baigiamieji renginiai šeštadienio vakare. Tarp sportininkų apdovanojimų ir koncertų ant scenos pakviesti buvo Semeliškių seniūnijos gražiausių sodybų ir gražiausių gėlynų šeimininkai. Gražiausias seniūnijos sodybas rinko Semeliškių seniūnija. Konkurso „Gražiausia sodyba Semeliškių seniūnijoje 2026 metais“ laimėtojais tapo daugiausiai komisijos balų surinkę sodybų šeimininkai – Evelina ir Vytautas Stasiūnai. Sodybos savininkai apdovanoti diplomu, atminimo lentele „Gražiausia sodyba Semeliškių seniūnijoje 2026 metais“, suvenyru, skirtu Semeliškių miestelio 750-čiui, ir gėlėmis. Gražiausių sodybų savininkais taip pat išrinkti Daugirdiškių kaimo gyventojai Elena ir Michailas Nikonovai bei Dzenkūniškių kaimo gyventojai Asta ir Arvydas Saltonai. Jie buvo apdovanoti padėkomis už gražiai tvarkomą sodybos aplinką, suvenyru, skirtu Semeliškių miestelio 750-čiui, ir gėlėmis.
Semeliškių bendruomenė „Strėva“ rinko gražiausių gėlynų savininkus. Išrinkti buvo Roma ir Virgis Kanapickai, Ramutė Makūnienė, Ona ir Pranas Danilevičiai, Veronika ir Česlovas Sidiniauskai, Rita ir Antanas Buividavičiai. Jiems apdovanojimus įteikė Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Meras Gediminas Ratkevičius visiems plenero dalyviams įteikė Padėkos raštus. Padėkos raštais meras taip pat apdovanojo seniūnę Loretą Karalevičienę ir renginių organizatorę Silviją Bielskienę.
Renginį vainikavo akrobatinio skraidymo grupės „ANBO“ pasirodymas.
O sekmadienį vyko garsieji Šv. Roko atlaidai, po kurių maldininkai galėjo pasidžiaugti tapybos plenero dalyvių darbų paroda. Atlaiduose Kaišiadorių vyskupas J.E. Jonas Ivanauskas už indėlį į vyskupijos gyvenimą Jubiliejiniu vyskupijos įkūrimo medaliu apdovanojo verslininką Valdą Dzikevičių ir Šv. Lauryno parapijos komiteto pirmininką Ernestą Lenkauską.
Pasibaigus švenčių šurmuliui, seniūnė Loreta Karalevičienė sakė, kad šventiniuose renginiuose matė daug nepažįstamų žmonių, todėl mano, kad į renginius suvažiavo labai daug svečių. Šventė pasisekė puikiai, todėl seniūnė dėkoja visiems rėmėjams ir savivaldybei, nevėlavusiai pervesti šventei skirtų lėšų.