Naujas etapas Elektrėnų ledo ritulyje: penki treneriai – viena bendra kryptis

Dovydas Kulevičius
Elektrėnų ledo ritulys pradeda naują etapą. Po dešimtmečio, kai ši sporto šaka buvo globojama Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos, nuo šių metų jaunųjų ledo ritulininkų ugdymas vėl sugrįžo į Elektrėnų savivaldybės sporto centro rankas. Primename, kad ledo ritulio sporto šaka ESSC buvo įsteigta po to, kai dėl susidariusių skolų su VšĮ „Ledo arena“ buvo sutarta, kad arenos valdymas bus perleistas savivaldybei. Iki rugpjūčio vidurio buvo vykdoma vaikų registracija į treniruotes, o kartu pradėtas formuoti ir naujas trenerių darbo etapas.
Svarbi žinia ir Elektrėnų ledo ritulio bendruomenei – ledo ritulio legenda Darius Kasparaitis ir toliau leidžia jauniesiems sportininkams naudotis jo vardu.
Elektrėnų savivaldybės sporto centre jaunųjų ledo ritulininkų ugdymu rūpinsis penki treneriai – Dovydas Kulevičius, Sergej Krumkač, Raimondas Štrimaitis, Dovydas Laimutis ir vartininkų treneris Andrius Kaminskas.
Tai skirtingų kartų, patirčių ir sportinių kelių žmonės. Daugelį jų gerai pažįsta Elektrėnų ledo ritulio gerbėjai, kiti savo trenerio kelią dar tik įtvirtina. Tačiau visus sieja bendras tikslas – sudaryti vaikams kuo geresnes sąlygas mokytis, tobulėti, siekti sportinių rezultatų ir kartu augti kaip asmenybėms.
Patirtis, kuri perduodama jaunajai kartai
Pirmieji trenerių pristatymai jau atskleidė, kokia patirtimi gali pasikliauti jaunieji Elektrėnų ledo ritulininkai.
Vienas labiausiai patyrusių trenerių – Sergej Krumkač, kurio gyvenimas su Elektrėnais ir ledo rituliu susijęs daugiau kaip tris dešimtmečius. 1992 metais baigęs Lietuvos kūno kultūros akademiją, tais pačiais metais jis pradėjo dirbti treneriu Elektrėnuose. Iki tol pats buvo profesionalus žaidėjas – atstovavo Elektrėnų „Energijai“, su komanda tapo Lietuvos čempionu, o 1996–2000 metais vilkėjo Lietuvos nacionalinės rinktinės marškinėlius. Su rinktine jis iškovojo pasaulio čempionatų aukso, sidabro ir bronzos medalius.
Baigęs žaidėjo karjerą Sergej nesitraukė nuo ledo ritulio. Priešingai – savo sukauptas žinias pradėjo perduoti jauniesiems sportininkams. Per daugiau kaip 30 trenerio darbo metų jis dirbo su įvairaus amžiaus vaikais, Lietuvos U18 ir U20 rinktinėmis, buvo rinktinių trenerio asistentas, vadovavo vyrų komandai ir ne vienus metus buvo Elektrėnų „Energijos“ vyriausiasis treneris.
Jo treniruojamos komandos ne kartą tapo Lietuvos savo amžiaus grupių čempionėmis. Vien per pastaruosius šešerius metus auklėtiniai įvairaus lygio varžybose iškovojo 2 aukso, 5 sidabro ir 1 bronzos medalį. 2025–2026 metų sezoną Sergejaus treniruojama U15 komanda laimėjo Lietuvos čempionato reguliarųjį etapą, o finaliniame ketverte iškovojo čempionės titulą.
Vis dėlto treneriui svarbiausias rezultatas – ne vien medaliai. Ne mažiau svarbu, kad vaikas, pirmą kartą užlipęs ant ledo, ilgainiui išmoktų pasitikėti savimi, dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę ir siekti užsibrėžto tikslo. Sergejaus darbo rezultatai matomi ne tik Elektrėnuose. Jo auklėtiniai šiandien atstovauja užsienio klubams, Lietuvos jaunimo rinktinėms ir Elektrėnų „Energijai“.
Elektrėnų ledo mokyklos auklėtinis, tapęs treneriu
Elektrėnų ledo ritulio istorijoje išskirtinę vietą užima ir Dovydas Kulevičius. Pats ledo ritulį Elektrėnuose pradėjęs žaisti vos penkerių metų, šiandien jis savo patirtį perduoda jauniesiems sportininkams.
D. Kulevičius yra buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas, 15 kartų Lietuvos čempionas ir visų laikų rezultatyviausias Elektrėnų „Energijos“ žaidėjas. Per maždaug 18 metų trukusią žaidėjo karjerą jis atstovavo Lietuvos U18, U20 ir vyrų rinktinėms, o klubiniame ledo ritulyje rungtyniavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltarusijoje bei Prancūzijoje.
Įspūdinga jo statistika Elektrėnų „Energijoje“ – 405 rungtynės, 189 įvarčiai, 452 rezultatyvūs perdavimai ir 644 taškai. Baigęs žaidėjo karjerą Dovydas pasirinko trenerio darbą.
2018 metais jis baigė Lietuvos sporto universitetą ir įgijo sporto ir pedagogikos bakalauro laipsnį. Trenerio darbe šias žinias jis derina su ilgamete aukšto lygio žaidėjo patirtimi. D. Kulevičius dirbo su įvairaus amžiaus komandomis, vadovavo Elektrėnų „Energijai“, dirbo su „LTeam Select“, „Geležinio Vilko“ ir „Hockey Punks“ ekipomis, taip pat yra Lietuvos U18 ir U20 rinktinių trenerių štabo narys.
Ypatingą vietą jo trenerio kelyje užima darbas su Lietuvos jaunimo rinktinėmis. Pastarųjų sezonų U18 ir U20 rinktinių pasiekimai – aukso, sidabro ir bronzos medaliai pasaulio čempionatuose – rodo, kad sukaupta patirtis šiandien perduodama jau kitai Lietuvos ledo ritulininkų kartai.
Aktyvus rinktinės žaidėjas – ir treneris
Jaunesnės kartos trenerių veidui komandoje atstovauja Dovydas Laimutis. Aktyvus Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės žaidėjas, tris kartus Lietuvos čempionas ir kvalifikuotas treneris šiandien savo žiniomis dalijasi su jaunaisiais sportininkais.
D. Laimutis ledo ritulio trenerio patirties įgijo Sostinės ledo ritulio akademijoje, kur dirbo su U12 ir U13 amžiaus grupėmis. Jo treniruojama U12 komanda Lietuvos čempionate iškovojo pirmąją vietą, o U13 ekipa užėmė penktąją vietą.
2026 metais Dovydas baigė Lietuvos sporto universitetą ir įgijo diplomuoto trenerio kvalifikaciją. Pats sportininko kelią pradėjęs dar jaunystėje, jis atstovavo Lietuvos U18 ir U20 rinktinėms, o šiandien rungtyniauja Lietuvos vyrų rinktinėje ir Elektrėnų „Energijoje“.
Aktyvaus sportininko ir trenerio patirtį derinantis D. Laimutis įsitikinęs, kad vaikams svarbu ne tik išmokti žaisti ledo ritulį, bet ir pamilti šį sportą. Disciplina, komandinis darbas, atkaklumas ir nuoseklus darbas – vertybės, kurias treneris siekia perduoti jauniesiems sportininkams.
Penki treneriai – viena komanda
Šie trys treneriai – tik dalis Elektrėnų savivaldybės sporto centro ledo ritulio trenerių komandos. Kartu su jais jaunųjų sportininkų ugdymu rūpinsis Raimondas Štrimaitis ir vartininkų treneris Andrius Kaminskas.
Kiekvieno trenerio kelias skirtingas. Vieni ilgus metus buvo profesionalūs žaidėjai, kiti didžiąją savo karjeros dalį skyrė jaunimo ugdymui. Tačiau būtent ši skirtinga patirtis gali tapti viena iš naujojo Elektrėnų ledo ritulio etapo stiprybių.
Sugrįžimas į Elektrėnų savivaldybės sporto centro struktūrą – tai ne tik administracinis pokytis. Tai galimybė iš naujo sutelkti trenerius, sportininkus ir jų šeimas aplink bendrą tikslą – tęsti ilgametes Elektrėnų ledo ritulio tradicijas ir auginti naują šios sporto šakos kartą.
Už kiekvieno medalio, pergalės ar rinktinės marškinėlių slypi kasdienis darbas. O šio darbo pradžia visada yra treneris ir vaikas, pirmą kartą užlipantis ant ledo.
Penki treneriai. Šimtai vaikų. Viena Elektrėnų ledo ritulio istorija, kuri tęsiasi.
Šiame numeryje supažindinome su trimis Elektrėnų savivaldybės sporto centro ledo ritulio treneriais – Sergejumi Krumkač, Dovydu Kulevičiumi ir Dovydu Laimučiu. Apie kitus du trenerius – Raimondą Štrimaitį ir vartininkų trenerį Andrių Kaminską – skaitykite kitame laikraščio numeryje.
Parengta pagal ESSC inf.