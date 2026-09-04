Smarvė išKazokiškių nesitraukia

Smarvė išKazokiškių nesitraukia

Apie Kazokiškių seniūnijos gyvenimą prie sąvartyno kalba seniūnas A. Vyšniauskas

 

Julija Kirkilienė

Kazokiškių gyventojai sąvartyne sieros vandenilio koncentracijos normų viršijimus fiksuo­ja savo priemonėmis. Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas sa­ko, kad atėjęs į darbą ir atidaręs tambūro duris, sužino, ar naktį sąvartyne tarša buvo viršyta ar ne. Nevėdinamoje patalpoje kvapai išlieka. Kiti gyventojai (be uoslių) taip pat turi kitų taršos matavimo priemonių. Pavyzdžiui, Genovaitė sako, kad lauke padžiautus skalbinius po iš sąvartyno paskleistos smarvės tenka skalbti iš naujo. Janina dėl smarvės, nuo kurios nėra kur pasislėpti, turi sveikatos sutrikimų – ją pykina iki vėmimo. Smarvė po viršytos taršos ilgai išlieka rūsiuose, kur žmonės laiko daržoves. A. Vyšniauskas sako, jei važiuodamas į darbą pro sąvartyną pamiršta išjungti kondicionierių, automobilį išvėdinti tenka į Elektrėnus grįžtant mašinoje padarius skersvėjį. Paskutinė stip­ri smarvė Kazokiškėse paskleista buvo Žolinių šventės savaitgalį. Mobilios oro kokybės matavimo stotelės rugpjūčio mėnesį viršnorminę taršą sieros vandeniliu fik­savo kone kiekvieną parą.

Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Marius Urvakis sako, kad savivaldybė apie padėtį Kazokiškėse informuoja visas atsakingas tarnybas, bet nuo to smarvė iš Kazokiškių vis tiek nesitraukia
Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Marius Urvakis sako, kad savivaldybė apie padėtį Kazokiškėse informuoja visas atsakingas tarnybas, bet nuo to smarvė iš Kazokiškių vis tiek nesitraukia


Seniūnas sako, kad stotelių informacija kazokiškiečiams yra tik žinia dėl kreipimosi į kontroliuojančias instancijas, remiantis ­faktine medžiaga.
Savivaldybėje ekstremali­ pa­dėtis dėl padidėjusios taršos Ka­zokiškių apylinkėse vis dar neatšaukta. Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Marius Urvakis redakcijai komentavo:
Praėjusio savaitgalio (šeštadienio, rugpjūčio 15-osios vakaro) aplinkos oro taršos viršijimai Kazokiškėse mums buvo žinomi. Sekmadienį ryte apie juos asmeniškai informavau kontroliuo­jančias tarnybas – Aplinkos apsaugos departamentą, Aplinkos apsaugos agentūrą, Aplinkos ministeriją ir sąvartyno operatorių UAB „VAATC“.
Labai blogai, kai vėl fiksuo­jami aplinkos oro taršos sieros van­­de­niliu viršijimai ir mūsų gyven­tojai vėl jaučia sąvartyno smarvę savo gyvenamojoje aplinkoje. Tai tik patvirtina mūsų nuogąstavimus, kad nukreiptas nerūšiuotų atliekų srautas į sąvartyną galėjo destabilizuoti aplinkos oro taršos suvaldymą. Priminsiu, kad dar liepos mėnesį dėl nukreipto netinkamų atliekų srauto į sąvar­tyną Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.

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