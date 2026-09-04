Smarvė išKazokiškių nesitraukia

Apie Kazokiškių seniūnijos gyvenimą prie sąvartyno kalba seniūnas A. Vyšniauskas
Julija Kirkilienė
Kazokiškių gyventojai sąvartyne sieros vandenilio koncentracijos normų viršijimus fiksuoja savo priemonėmis. Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas sako, kad atėjęs į darbą ir atidaręs tambūro duris, sužino, ar naktį sąvartyne tarša buvo viršyta ar ne. Nevėdinamoje patalpoje kvapai išlieka. Kiti gyventojai (be uoslių) taip pat turi kitų taršos matavimo priemonių. Pavyzdžiui, Genovaitė sako, kad lauke padžiautus skalbinius po iš sąvartyno paskleistos smarvės tenka skalbti iš naujo. Janina dėl smarvės, nuo kurios nėra kur pasislėpti, turi sveikatos sutrikimų – ją pykina iki vėmimo. Smarvė po viršytos taršos ilgai išlieka rūsiuose, kur žmonės laiko daržoves. A. Vyšniauskas sako, jei važiuodamas į darbą pro sąvartyną pamiršta išjungti kondicionierių, automobilį išvėdinti tenka į Elektrėnus grįžtant mašinoje padarius skersvėjį. Paskutinė stipri smarvė Kazokiškėse paskleista buvo Žolinių šventės savaitgalį. Mobilios oro kokybės matavimo stotelės rugpjūčio mėnesį viršnorminę taršą sieros vandeniliu fiksavo kone kiekvieną parą.
Seniūnas sako, kad stotelių informacija kazokiškiečiams yra tik žinia dėl kreipimosi į kontroliuojančias instancijas, remiantis faktine medžiaga.
Savivaldybėje ekstremali padėtis dėl padidėjusios taršos Kazokiškių apylinkėse vis dar neatšaukta. Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Marius Urvakis redakcijai komentavo:
Praėjusio savaitgalio (šeštadienio, rugpjūčio 15-osios vakaro) aplinkos oro taršos viršijimai Kazokiškėse mums buvo žinomi. Sekmadienį ryte apie juos asmeniškai informavau kontroliuojančias tarnybas – Aplinkos apsaugos departamentą, Aplinkos apsaugos agentūrą, Aplinkos ministeriją ir sąvartyno operatorių UAB „VAATC“.
Labai blogai, kai vėl fiksuojami aplinkos oro taršos sieros vandeniliu viršijimai ir mūsų gyventojai vėl jaučia sąvartyno smarvę savo gyvenamojoje aplinkoje. Tai tik patvirtina mūsų nuogąstavimus, kad nukreiptas nerūšiuotų atliekų srautas į sąvartyną galėjo destabilizuoti aplinkos oro taršos suvaldymą. Priminsiu, kad dar liepos mėnesį dėl nukreipto netinkamų atliekų srauto į sąvartyną Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.