Elektrėnų sportininkė tobulino meistriškumą tarptautinėje dailiojo čiuožimo stovykloje Šveicarijoje

Elektrėnų sportininkė tobulino meistriškumą tarptautinėje dailiojo čiuožimo stovykloje Šveicarijoje 
Aniceta Vilčinskaitė ir trenerė Gintarė Ašmenienė

Elektrėnų savivaldybės sporto­ centro sportininkė Aniceta Vil­­čins­kaitė kartu su trenere­ Gintare ­Aš­meniene dalyvavo­ tarptautinėje dailiojo čiuožimo­ stovykloje Flimse (Šveicarija).­ Stovykla subūrė įvairių šalių ­per­spektyvius sportininkus ir tre­nerius, siekiančius ­tobulinti spor­tinį meistriškumą bei dalintis gerąja praktika.
Visą savaitę vyko intensyvios­ treniruotės ant ledo ir ne ant ledo, šokio, choreografijos bei fizinio rengimo užsiėmimai, taip pat pa­skaitos treneriams ir sportininkams. Stovyklos dalyviai turėjo galimybę dirbti su tarptautinio lygio specialistais, susipažinti su pažangiausiomis treniravimo metodikomis, stebėti kitų šalių sportininkų rengimo procesą ir pasisemti naujų idėjų artėjančiam sezonui.
Tokios tarptautinės stovyklos yra itin svarbios tiek sportininkų, tiek trenerių profesiniam augimui. Jos suteikia galimybę ne tik ­tobulinti techninius įgūdžius, bet ir plėsti akiratį, užmegzti ryšius su kitų šalių specialistais bei į ­Lietuvą parsivežti naujausias dailiojo ­čiuožimo tendencijas ir darbo ­metodus.
Dėkojame stovyklos organizatoriams už profesionaliai organizuotą projektą, aukštos kokybės treniruočių procesą ir galimybę semtis tarptautinės patirties. Taip pat dėkojame Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijai už suteiktą paramai ir galimybę dalyvauti ­šiame projekte.
Nuoširdžią padėką skiriame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui, kurio nuoseklus dėmesys sportininkų ugdymui suteikia galimybę dalyvauti tarptautinėse stovyklose, kelti sportinį meistriškumą ir įgytas žinias pritaikyti rengiantis naujajam sezonui. 
Tokios investicijos prisideda prie jaunųjų Elektrėnų sportininkų ugdymo ir mūsų miesto vardo ­garsinimo Lietuvoje bei užsienyje.
Į Elektrėnus  stovyklos dalyvės grįž­ta kupinos motyvacijos, naujų žinių ir įkvė­pimo, kuriuos sieksime paversti dar geresniais sportiniais rezultatais kitame sezone.

Dailiojo čiuožimo informacija 

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