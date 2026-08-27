Elektrėnų sportininkė tobulino meistriškumą tarptautinėje dailiojo čiuožimo stovykloje Šveicarijoje

Aniceta Vilčinskaitė ir trenerė Gintarė Ašmenienė
Elektrėnų savivaldybės sporto centro sportininkė Aniceta Vilčinskaitė kartu su trenere Gintare Ašmeniene dalyvavo tarptautinėje dailiojo čiuožimo stovykloje Flimse (Šveicarija). Stovykla subūrė įvairių šalių perspektyvius sportininkus ir trenerius, siekiančius tobulinti sportinį meistriškumą bei dalintis gerąja praktika.
Visą savaitę vyko intensyvios treniruotės ant ledo ir ne ant ledo, šokio, choreografijos bei fizinio rengimo užsiėmimai, taip pat paskaitos treneriams ir sportininkams. Stovyklos dalyviai turėjo galimybę dirbti su tarptautinio lygio specialistais, susipažinti su pažangiausiomis treniravimo metodikomis, stebėti kitų šalių sportininkų rengimo procesą ir pasisemti naujų idėjų artėjančiam sezonui.
Tokios tarptautinės stovyklos yra itin svarbios tiek sportininkų, tiek trenerių profesiniam augimui. Jos suteikia galimybę ne tik tobulinti techninius įgūdžius, bet ir plėsti akiratį, užmegzti ryšius su kitų šalių specialistais bei į Lietuvą parsivežti naujausias dailiojo čiuožimo tendencijas ir darbo metodus.
Dėkojame stovyklos organizatoriams už profesionaliai organizuotą projektą, aukštos kokybės treniruočių procesą ir galimybę semtis tarptautinės patirties. Taip pat dėkojame Lietuvos dailiojo čiuožimo federacijai už suteiktą paramai ir galimybę dalyvauti šiame projekte.
Nuoširdžią padėką skiriame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui, kurio nuoseklus dėmesys sportininkų ugdymui suteikia galimybę dalyvauti tarptautinėse stovyklose, kelti sportinį meistriškumą ir įgytas žinias pritaikyti rengiantis naujajam sezonui.
Tokios investicijos prisideda prie jaunųjų Elektrėnų sportininkų ugdymo ir mūsų miesto vardo garsinimo Lietuvoje bei užsienyje.
Į Elektrėnus stovyklos dalyvės grįžta kupinos motyvacijos, naujų žinių ir įkvėpimo, kuriuos sieksime paversti dar geresniais sportiniais rezultatais kitame sezone.
Dailiojo čiuožimo informacija