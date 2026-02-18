„Pažadink močiutės suknelę“ – susitikimas, sujungęs stilių ir atmintį

Vievio kultūros centre vasario 9 d. vyko jaukus ir prasmingas projekto „Pažadink močiutės suknelę“ renginys, skirtas senjorėms Vievio TAU. Projekto vadovė, žurnalo 60+ redaktorė ir įkūrėja Laura Balčiūtė kvietė keisti požiūrį į brandų amžių. Jos žurnalas 60+ skirtas žmonėms, kurie gyvena aktyviai, domisi pasauliu ir žino, kad gyvenimas nesibaigia, sulaukus tam tikro amžiaus.
Renginio metu vyko stiliaus ir įvaizdžio kūrimo edukacija, kurią vedė stilistė, įvaizdžio dizainerė, o taip pat „Perla Muter“ darnaus įvaizdžio namų kūrėja Rasa Adomaitienė. Ji kvietė pažvelgti į drabužį ne tik kaip į kasdienį daiktą, bet ir kaip į gyvenimo istorijos nešėją.
Edukacijos metu buvo kalbama apie saviraišką, pasitikėjimą savimi ir tai, kaip stilius gali padėti gerai jaustis bet kuriame amžiuje.
Ypatingas akcentas – dviem senjorėms buvo sukurtas naujas įvaizdis, pritaikytas jų figūrai, spalvoms ir charakteriui. Pokytis ne tik atgaivino moteris, bet ir suteikė naujų emocijų, pasitikėjimo savimi bei džiaugsmo akimirkų. Stilistė pabrėžė, kad stilius neturi amžiaus ribų – jis yra gyvas, kintantis ir glaudžiai susijęs su žmogaus vidine būsena.
Šis projektas stiprina bendruomeniškumą ir primena, kad grožis, kūrybiškumas ir savivertė lydi mus visą gyvenimą, o kartais pakanka tik vienos suknelės, kad širdis pradėtų spindėti nauja energija.
Irina Kazlauskienė