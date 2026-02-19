Šildymo kainų kontrastai

Už sausio mėnesio dau­giabučių šildymą gautos sąskaitos savivaldybės daugiabučių, kaip ir visos Lietuvos, gyvento­jų, nenudžiugino. Dideles sumas­ lėmė ne tik užsitęsęs šaltasis ­aikotarpis, bet ir nuo šių metų sausio 1 d. padidintas pridėti­nės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Anksčiau gyventojams taikytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas pakilo iki 21 proc. – šis pokytis palietė tiek centralizuotą ­šildymą, tiek karštą vandenį.
Gavę sąskaitas faktūras gyventojai ėmė aktyviai dalintis informacija socialiniuose tinkluose. Paaiškėjo, kad kai kuriuos pasiekė net kelis šimtus eurų siekiančios sąskaitos, o dalis gyventojų vien už šildymą buvo priversti pakloti daugiau nei 300 eurų.

Kainų variacijos

Gyventojų komentarai at­skleidė, kad didžiausios šildymo kainos fiksuojamos tam tikrose gatvėse, taip pat pastebima tendencija, jog devynaukščiuose namuose šildymas dažnai kainuoja brangiau nei penkiaaukščiuose.
Pavyzdžiui, Šviesos g. penkiaaukštyje esančiame 3 kambarių bute šildymas kainavo apie 200 eurų. Pergalės g. 4 kambarių buto gyventojas teigė už šildymą sumokėjęs net 323 eurus. Sodų g. 2 kambarių bute šildymo sąskaita siekė 140 eurų.
Viena brangiausių gatvių, panašu, tapo Taikos gatvė. Taikos g. 11 name 3 kambarių buto šildymas kainavo net 268 eurus, Taikos g. 9 – 274 eurus, o tame pačiame name esančiame 1 kambario bute – 189 eurus.
Gyventojai taip pat atkreipia dėmesį į per didelį butų šildymą. Pasak jų, radiatoriai ypač inten­syviai šyla naktimis – žmonės miega lengvai apsikloję, vaikšto namuose lengvai apsirengę, neretai priversti vėdinti patalpas atverdami ­langus ar balkonus. Tačiau tokia šiluma džiaugiasi ne visi. Pavyzdžiui, Pergalės gatvės gyventojai pasakoja už šildymą mokėję apie 255 eurus, tačiau visą žiemą jautę šaltį. EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė sako, kad turint skundų dėl šilumos kiekio, galima informuoti dispečerę.
Užsitęsusi žiema dar kartą priminė renovacijos naudą. Ypač patenkinti gyventojai, kurių namai buvo renovuoti pirmuoju etapu – kai kurie jau sumokėjo renovacijos įmokas, o šilumos kiekį gali reguliuoti patys. Pvz., renovuotame Draugystės g. 19 name 3 kambarių buto šildymas kainavo vos 42 eurus, o renovuotame Trakų g. 11 name 1 kambario buto šil­dymas, net ir šildant visu pajėgumu, atsiėjo 52 eurus.

Galima mokėti dalimis
EKŪ direktorė Greta Sin­kevičienė ramina gyventojus, kad mokėjimą už šildymą galima atlikti dalimis. „Žinome, kad gautos sausio mėnesio sąskaitos daugeliui Elektrėnų savivaldybės gyventojų tapo nemaloniu siurp­rizu ir rimtu finansiniu rūpesčiu. Šaltas sausis ir pasikeitęs PVM tarifas skaudžiai palietė daugelio biudžetus – mes tai matome ir nuoširdžiai suprantame jūsų nerimą. Noriu nuraminti: jei šį mėnesį sąskaita atrodo nepakeliama, nelikite su šia problema vieni. Mes esame tam, kad padėtume. Neskubėkite nerimauti dėl skolų. Jei negalite sumokėti visos sumos iškart, pasikalbėkime – padėsime išdėstyti mokėjimus dalimis“, – kvietė EKŪ direktorė G. Sinkevičienė.
Direktorė primena, kad šilumos kainą užaugino lengvatos panaikinimas. „Nors pati šilumos kaina šiek tiek mažėjo, PVM lengvatos panaikinimas ją vartotojams galutinai išaugino beveik 10 proc. Tad nepaisant mūsų pastangų efektyvinti gamybą, mokestiniai pokyčiai šiemet lėmė didesnes sąskaitas. Svarbu pabrėžti, kad net ir šiomis sąlygomis išliekame konkurencingi: lyginant su Trakais ar Kaišiadorimis, sausio mėnesio šilumos kaina Elektrėnuose išliko viena palankiausių regione. Žinoma, šalies vidurkis yra žemesnis, tačiau negalime lygintis su Kaunu ar Vilniumi. 97 proc. šilumos perkame iš AB „Ignitis gamyba“, – komentavo G. Sinkevičienė.

Teikiamos kompensacijos

Kad ir kokio dydžio būtų sąs­kaita, ją vis tiek tenka apmokėti. Todėl kol vieni socialinėje er­dvėje diskutuoja apie kainų šuolį ir renovacijos privalumus, kiti kreipiasi dėl būsto šildymo kompensacijų.
Sunkiau gyvenančių asmenų savivaldybės administracija nepalieka likimo valiai. Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilija Kaškelevičienė teigia, kad po sausio mėnesio sąskaitų išdalinimo besikreipiančiųjų dėl šildymo kompensacijos skaičius išaugo.
„2026 m. sausio 31 d. centralizuoto būsto šildymo kompensacija naudojasi 1375 asmenys. Nuo šių metų sausio 1 d. padidėjo valstybės remiamų pajamų dydis, kuris yra atimamas iš asmens ar šeimos pajamų. Be to, kompensacijos dydžiui įtakos turi ir vidutinė mėnesio temperatūra – sausį ji buvo minusinė, taip pat ­nebetaikoma PVM lengvata. Gavus sąskaitas, pastebimas gyvento­jų suaktyvėjimas – teikiami prašymai, žmonės konsultuojasi“, – sakė V. Kaškelevičienė.

Kompensacijos sąlygos

Kaip informuoja Socialinės paramos skyrius, nepasiturintiems ­gyventojams šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų ir 2 valstybės remiamų pajamų (bendrai gyvenantiems asmenims iki 2025-12-31 po 442 Eur, nuo 2026-01-01 po 466 Eur vienam šeimos nariui) dydžio, vieno gyvenančio asmens pajamų ir 3 valstybės remiamų pajamų (vienam asmeniui iki 2025-12-31 po 663 Eur, nuo 2026-01-01 po 699 Eur) dydžio. Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyve­namąją vietą į seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių, kuris konsultuos ir priims prašymą-paraišką, jeigu pareiškėjas turės teisę gauti paramą. Siekiant pa­lengvinti piniginės socialinės paramos gavimą, prašymo-paraiškos formą galima užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šei­mai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.

