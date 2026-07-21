Šeimų šventė „Smagiau kartu“ – pirmasis renginys, subūręs Vievio bendruomenę

Šeimų šventė „Smagiau kartu“ – pirmasis renginys, subūręs Vievio bendruomenę

Birželio 20 dieną Vievio ­ežero pakrantėje pirmą kartą ­surengta Šeimų šventė „Smagiau kartu“ subūrė gausų būrį šeimų, draugų ir kaimynų. Saulėtas oras, gera nuotaika ir gausybė veiklų sukūrė tikrą vasaros šventę, ­kupiną bendrystės, vaikų juo­ko ir nuoširdžių šypsenų.


Renginys prasidėjo Elektrėnų sveikuolių klubo vedama mankšta. Vėliau šventės dalyviai galėjo išbandyti įvairius lauko žaidimus, pajodinėti poniais, pasivaišinti ledais bei pasidaryti laikinas tatuiruotes. Nuoširdžiai dėkoju Vievio kultūros centro renginių organizatorei ­Aurelijai Molienei už profesionalų šių veiklų koordinavimą ir svarų indėlį organizuojant šventę.
Vienu ryškiausių šventės akcentų tapo kvapnių ir saldžių kepinių konkursas „Vasaros skonis“, kurį organizavo Vievio trečiojo amžiaus universiteto Buities kultūros fakultetas, vadovaujamas dekanės Irinos Kazlauskienės. Fakultetas įsteigė ir pagrindinį prizą – pasiplaukiojimą jachta Trakų Galvės ežere.
Konkurso dalyviai stebino kū­rybiškumu, išradingumu ir gardžiais kepiniais, atspindinčiais vasaros skonius. Vertinimo komisijai teko nelengva užduotis išrinkti ­geriausius darbus.
Pirmoji vieta atiteko Astai Katinei, antroji – Meidai T., trečioji – Danutei Virganavičienei.
Taip pat buvo įteiktos specialios nominacijos: „Palaima gomuriui“ – Astai Katinei, „Tikras akių džiaugsmas“ – Meidai T., „Visiškas netikėtumas“ – Irenai Černiukienei, „Kvapų simfonija“ – Lilijai Sadauskaitei, o nominacija „Vasaros ambasadorius“ skirta Larisai Timofejevai. Burtų keliu jai atiteko ir pagrindinis Vievio TAU prizas.
Prizus ir dovanas konkurso ­dalyviams įsteigė Vievio seniūnija, kavinė „Dolce Amore“, UAB ­„Taiveta“ ir UAB „Malsena“.
Mažųjų šventės dalyvių džiaugsmą dar labiau sustiprino loterija, kurioje jie turėjo galimy­bę laimėti įvairių prizų.
Nuoširdžiai dėkoju Vievio TAU rektorei Audronei Davidavičienei, Vievio seniūnei Kristinai Vitartei ir Vievio kultūros centro direktorei Audronei Stepankevičiūtei už palaikymą, bendradarbiavimą ir aktyvų įsitraukimą įgyvendinant šią gražią iniciatyvą.
Pirmoji Šeimų šventė „Smagiau kartu“ tapo gražiu bendruo­meniškumo pavyzdžiu. Tokie ­renginiai stiprina tarpusavio ryšius, skatina žmones bendrauti, kuria pasitikėjimą ir primena, kad stipri bendruomenė prasideda nuo noro būti kartu.

Irina Kazlauskienė
Edmundo Šimaičio nuotr.

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