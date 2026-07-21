Abromiškių dvaras atgimsta visuomenei

Abromiškių dvaras iš kitų atstatytų Lietuvos dvarų išsiskiria savo architektūriniais sprendiniais – XIX a. pradžioje statyta klasicizmo stiliaus medine centrine dalimi ir vėliau statytais mūriniais flygeliais
Julija Kirkilienė
Jei, pagal Maironį, pavyktų prikelt nors vieną senelį, gyvenusį Abromiškių dvaro sodyboje, tai jis papasakotų Lietuvos istoriją nuo viduramžių laikų… Savo istoriją Abromiškių dvare jau dvidešimtuosius metus rašo ir istorikas bei verslininkas Romualdas Bakutis. 2007 metais verslininkui įsigijus griūvantį dvarą, jo dukrai Kornelijai metų buvo kaip dabar anūkei Atėnei, su užsidegimu seneliui padedančiai vesti ekskursijas. Nors atstatytame dvare veikla dar nevyksta, bet baltuojantys pastatai, atkurti parkai, atgautas buvęs privatizuotas ežeras į Abromiškes vis dažniau prisišaukia ekskursijų. Šiais metais, birželio 20 d., antrą kartą Abromiškių dvare buvo organizuotas renginys „Gyvosios istorijos diena“. Renginyje dar kartą buvo akcentuota, kodėl Abromiškių dvare dominuoja prancūziškas stilius.
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Kodėl prancūziškas stilius?
Birželio 20 dieną nuo pat ryto dvaro parke Napoleono kariai kūrėsi bivake – laikinoje stovyklavietėje po atviru dangumi. Pagal istorijos šaltinius, Napoleono Bonaparto kariai 1812 m. birželio pabaigoje su Didžiąja armija žygiavo per Lietuvą ir birželio 27 d. nakvojo Abromiškių dvaro Ausieniškių palivarke. Abromiškių dvarą porą šimtų metų prieš Napoleono laikus – apie 1642 metus – įsigijo prancūzų De Raesų palikuonis Henrikas Kolovratas-De Raesas. Literatūroje nurodoma, kad į šiuos kraštus jis atvyko Boguslavo Radvilos kvietimu kaip patyręs kariškis, idant apmokytų jo kariuomenę. Greičiausiai tai bus tiesa, kadangi ten, iš kur svetimšalis atvyko, išmokti karybos amato buvo nesunku – Lotaringijos kunigaikštystė nuo XII a. buvo autonomiška Šventosios Romos Imperijos dalis, kuri XVII a. Trisdešimtmečio karo metu (1618–1648) tapo viena svarbiausių Prancūzijos pretenzijų.
Dvaro istorija siejama su Poniatovskių, Bichovcų, de Raes ir Pliaterių giminėmis. Dėl šios istorijos Abromiškių dvare Gyvosios istorijos dieną ir karaliauja Prancūzijos kariai. Šiais metais Napoleono karius vaidino istorijos rekonstruktorių klubai: „1-as LDK Didžiojo Etmono pėstininkų regimentas“, „Juodasis parakas“, „Memelio rekrūtas“ ir „Fuzilierius“.
Renginio lankytojai galėjo išvysti autentišką Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto Didžiosios armijos dalinių bivaką, paragauti autentiško, tų laikų kariams būdingo maisto ir gėrimų, pamatyti kario ekipuotę iš arčiau. Elektrėnų krašto muziejuje – Abromiškių dvaro sodybos svirne – buvo pristatyta paroda, skirta Napoleonui Bonapartui. Ją pristatė Virgilijus Poviliūnas. Svirne pranešimą apie Napoleono Didžiosios armijos žygį į Maskvą paskaitė vienas iš Didžiosios armijos 129-o linijinio pėstininkų pulko, karo istorijos klubo „Fuzilierius“ narių Andrius Rapalis. Po paskaitos vyko įspūdinga mūšio rekonstrukcija.
Autentiškos lovos miegamuosiuose paruoštos
Prancūziška dvasia ir stiliumi persmelktas ir Abromiškių dvaro vidus. Nors dvaras lankytojams dar atvertas tik ekskursijoms, bet norintys pajusti viduramžių dvasią, apsigyventi dvare galės jau netrukus. Kiek užtruks tas netrukus, istorikas R. Bakutis atsakyti negali. Nors jau atkurtas dvaro parkas, paruošti kiekvienam laikmečiui autentiški miegamieji, sienos papuoštos aukcionuose pirktais paveikslais, menančiais skirtingų laikmečių sąsajas su Abromiškėmis, bet kavinėje dar trūksta įrangos. Abromiškių dvaro sodybos kompleksas 2005 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir iš kitų atstatytų Lietuvos dvarų išsiskiria savo architektūriniais sprendiniais – XIX a. pradžioje statyta klasicizmo stiliaus medine centrine dalimi ir vėliau statytais mūriniais flygeliais. Dvaro savininkas siekia dvarą atstatyti identiškai autentiškam jo pavidalui. Pavyzdžiui, atskiros flygelių puošybos dalys buvo rankų darbo ir jas identiškai atkūrė dvarų restauratoriai. Atkasus pamatus paaiškėjo, kad medinė dvaro dalis pastatyta ne ant pamatų, o tik ant akmenų, išlikusių nuo viduramžių, kurie galbūt mena Abrahamą Poniatovskį, kurio vardu buvo pavadintas Abromiškių kaimas. Smulkmeniškai atkuriama kiekviena dvaro istorijos detalė reikalauja daug laiko ir lėšų. Dvaro atstatymo projektą vykdo UAB „Galvės investicija“, įkurta Elektrėnų savivaldybėje. Bendrovė vysto istorinį sodybos pastatų potencialą, dalyvauja ES investicijų projektuose, susijusiuose su kultūros paveldo pritaikymu visuomenei.