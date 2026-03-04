„Delfi“ vasarį lenkė konkurentus pagal visus sutartus rinkos matavimo rodiklius

Naujienų portalas „Delfi“ vasario mėnesį buvo naujienų portalų lyderiu pagal visus svarbiausius rinkos rodiklius – vidutinę dienos auditoriją, praleidžiamą laiką, puslapių peržiūras, titulinio puslapio lankytojų dalį. „Delfi“ vartotojai šiame naujienų portale praleido pusantro karto daugiau laiko nei bet kuriame kitame, „Delfi“ surinko 44 proc. daugiau puslapių peržiūrų nei artimiausias konkurentas, „Delfi“ titulinio puslapio lankytojai sudarė 31 proc. visos portalo auditorijos.

Interneto rinkos tyrimų bendrovės „Gemius“ duomenimis, 2026 m. vasarį „Delfi“ vidutinė dienos auditorija buvo 538 tūkst., „15min.lt“ – 510 tūkst., „tv3.lt“ – 429 tūkst., „lrytas.lt“ – 320 tūkst., „lrt.lt“ – 289 tūkst. realių vartotojų.

Naujienų portale „Delfi“ vienas vartotojas vasarį vidutiniškai lankėsi 26, „15min.lt“ – 21, „tv3.lt“ ir „lrytas.lt“ – po 16, „lrt.lt“ – 11 kartų.

Delfi“ vartotojai leido 52 proc. daugiau laiko nei pas artimiausią konkurentą. „Delfi“ jie naršė 1 val. 45 min., „lrt.lt“ – 1 val. 17 minučių, „15min.lt“ – 1 val. 9 min., „tv3.lt“ – 57 min., „lrytas.lt“ – 48 min.

Delfi“ surinko 44 proc. daugiau puslapių peržiūrų nei artimiausias konkurentas. Vasarį „Delfi“ vartotojai peržiūrėjo daugiau nei 141 mln., „15min.lt“ – 99 mln., „lrytas.lt“ – 77 mln., „tv3.lt“ – 53, „lrt.lt“ – 35 mln. puslapių.
„Delfi“ išsiskiria vartotojų lojalumu – tituliniame puslapyje kasdien apsilankančių skaitytojų dalis jame yra didžiausia. Tai rodo, kad į „Delfi“ žmonės ateina ne atsitiktinai, per socialinius tinklus ar kitur rastas nuorodas, o sąmoningai pasirenka ateiti naujienų tiesiai į šį naujienų portalą. Vasarį „Delfi“ šis rodiklis siekė 31 proc., „lrytas.lt“ – 22 proc., „15min.lt“ – 17 proc., „lrt.lt“ – 13 proc., „tv3.lt“ – 5 proc.

Vasaris vėl buvo karštas užsienio naujienomis, įvykiais JAV, Izraelyje, Irane, Ukrainoje, kuriuos žmonės pirmiausia sekė „Delfi“ – užsienio naujienas čia vidutiniškai kasdien skaitė 148 tūkst., „15min.lt“ – 100 tūkst., „tv3.lt“ – 70 tūkst., „lrt.lt“ – 59 tūkst., „lrytas.lt“ – 46 tūkst. realių vartotojų.

Sporto gerbėjai džiaugėsi stebėdami žiemos olimpiadą, UTMA kovas, kitus įvykius. „Delfi“ sporto rubriką vasarį kasdien vidutiniškai skaitė 91 tūkst., „15min.lt“ – 87 tūkst., „lrytas.lt“ – 60 tūkst., „lrt.lt“ – 36 tūkst., „tv3.lt“ – 24 tūkst. realių vartotojų.

„Įsibėgėjantys 2026-ieji rodo, kad turėsime dar vienus pilnus įvykių metus. Mūsų žurnalistai daro viską, kad portale skaitytojai visada kuo greičiau rastų patikimą informaciją – tai itin svarbu šiais dezinformacijos laikais, kai atsirinkti, kas iš tiesų yra tikra, tampa vis sudėtingiau. Ačiū visiems „Delfi“ skaitytojams, kad renkasi mus kaip savo patikimos informacijos šaltinį – ir toliau darysime viską, kad pateisintume jų lūkesčius“, – sako Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė, „Delfi“ vyr. redaktorė.

„Delfi“ – žiniasklaidos bendrovė, kurios veikla apima skaitomiausią kiekvieną dieną naujienų portalą „Delfi“ su visa eile teminių kanalų, skirtų įvairioms auditorijoms, televiziją „Delfi TV“, konferencijų LOGIN, „EBIT“, „HR savaitė“ ir kitų organizavimą. „Delfi“ nuo 2007 m. priklauso Estijos žiniasklaidos grupei „Ekspress Grupp“. Tai žiniasklaidos grupė, plėtojanti internetinės žiniasklaidos, leidybos ir laikraščių verslą Baltijos šalyse. „Ekspress Grupp“ Lietuvoje taip pat priklauso ir reklamos paslaugų internete bendrovė „Digital Matter“, naujienų agentūra ELTA.






