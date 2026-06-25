Sabališkių gatvėje perėjoje partrenkta mergaitė

Ketvirtadienio (birželio 25 d.) vakarą, apie 19.30 val., Sabališkių gatvėje esančioje pėsčiųjų perėjoje buvo partrenkta nepilnametė mergaitė. Pirminiais liudininkų duomenimis, per perėją su šuneliu ėjusią mergaitę parbloškė jauno vaikino vairuojamas BMW automobilis. Į nelaimės vietą atskubėjusiai moteriai vairuotojas teigė, kad jį apakino saulė.
Išgirdusi stiprų smūgį netoliese esančio Šviesos g. 1 namo gyventoja Diana iš pradžių pagalvojo, kad įvyko automobilių avarija, tačiau pažvelgusi į gatvę pamatė ant važiuojamosios dalies gulinčią mergaitę. Moteris nedelsdama iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Nukentėjusioji buvo skubiai išvežta gydyti į Vilnių, kartu su ja vyko mama.
Įvykio liudininkai pasakojo, kad mergaitės šeima visai neseniai atsikraustė gyventi į namą, esantį netoli šios perėjos. Pasak liudininkės, po nelaimės mergaitė buvo sąmoninga ir bandė kalbėti, tačiau smūgis, tikėtina, buvo stiprus – nukentėjusioji po susidūrimo atsidūrė maždaug už 20 metrų nuo perėjos, mergaitės batai nuskriejo į šalikelę, nukrito mašinos valstybinis numeris.
Įvykio sukrėsti gyventojai teigė, kad ši pėsčiųjų perėja jau seniai laikoma pavojinga. Susirinkę žmonės dalijosi savo patirtimis apie čia nuolat pasitaikančias rizikingas situacijas – dideliu greičiu važiuojančius automobilius, staigius stabdymus ir transporto priemones, pralekiančias visai šalia pėsčiųjų. Tėvai pripažįsta bijantys šia perėja vienus leisti vaikus. Diana teigė, kad jos pačios perėjoje vos nepartrenkė, vairuotojas nespėjo sustabdyti, todėl ją apvažiavo.
Gyventojai taip pat priminė, kad praėjusiais metais šioje vietoje buvo partrenktas dviratininkas. Anot jų, dėl saugumo gerinimo šioje perėjoje jau anksčiau buvo kreiptasi į savivaldybę. Perėja yra gana intensyviai naudojama, nes kitoje gatvės pusėje įrengta šunų vedžiojimo aikštelė.
Vietos gyventojų teigimu, šioje gatvės atkarpoje kai kurie automobilių ir motociklų vairuotojai dažnai viršija saugų greitį, todėl žmonės nesijaučia saugūs. Šviesos g. 1 namo gyventoja sakė, kad naktimis taip pat nėra ramybės, motociklai riaumoja vienas po kito, Bendruomenė tikisi, kad po šio skaudaus įvykio bus imtasi konkrečių priemonių eismo saugumui užtikrinti ir panašioms nelaimėms ateityje užkirsti kelią.
Red. inf.