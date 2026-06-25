Sabališkių gatvėje perėjoje partrenkta mergaitė

Sabališkių gatvėje perėjoje partrenkta mergaitė

Ketvirtadienio (birželio 25 d.) vakarą, apie 19.30 val., Sabališkių gatvėje esančioje pėsčiųjų perėjoje buvo partrenkta nepilnametė mergaitė. Pirminiais liudininkų duomenimis, per perėją su šuneliu ėjusią mergaitę parbloškė jauno vaikino vairuojamas BMW automobilis. Į nelaimės vietą atskubėjusiai moteriai vairuotojas teigė, kad jį apakino saulė.

Išgirdusi stiprų smūgį netoliese esančio Šviesos g. 1 namo gyventoja Diana iš pradžių pagalvojo, kad įvyko automobilių avarija, tačiau pažvelgusi į gatvę pamatė ant važiuojamosios dalies gulinčią mergaitę. Moteris nedelsdama iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Nukentėjusioji buvo skubiai išvežta gydyti į Vilnių, kartu su ja vyko mama.

Įvykio liudininkai pasakojo, kad mergaitės šeima visai neseniai atsikraustė gyventi į namą, esantį netoli šios perėjos. Pasak liudininkės, po nelaimės mergaitė buvo sąmoninga ir bandė kalbėti, tačiau smūgis, tikėtina, buvo stiprus – nukentėjusioji po susidūrimo atsidūrė maždaug už 20 metrų nuo perėjos, mergaitės batai nuskriejo į šalikelę, nukrito mašinos valstybinis numeris.

Įvykio sukrėsti gyventojai teigė, kad ši pėsčiųjų perėja jau seniai laikoma pavojinga. Susirinkę žmonės dalijosi savo patirtimis apie čia nuolat pasitaikančias rizikingas situacijas – dideliu greičiu važiuojančius automobilius, staigius stabdymus ir transporto priemones, pralekiančias visai šalia pėsčiųjų. Tėvai pripažįsta bijantys šia perėja vienus leisti vaikus. Diana teigė, kad jos pačios perėjoje vos nepartrenkė, vairuotojas nespėjo sustabdyti, todėl ją apvažiavo. 

Gyventojai taip pat priminė, kad praėjusiais metais šioje vietoje buvo partrenktas dviratininkas. Anot jų, dėl saugumo gerinimo šioje perėjoje jau anksčiau buvo kreiptasi į savivaldybę. Perėja yra gana intensyviai naudojama, nes kitoje gatvės pusėje įrengta šunų vedžiojimo aikštelė.

Vietos gyventojų teigimu, šioje gatvės atkarpoje kai kurie automobilių ir motociklų vairuotojai dažnai viršija saugų greitį, todėl žmonės nesijaučia saugūs. Šviesos g. 1 namo gyventoja sakė, kad naktimis taip pat nėra ramybės, motociklai riaumoja vienas po kito, Bendruomenė tikisi, kad po šio skaudaus įvykio bus imtasi konkrečių priemonių eismo saugumui užtikrinti ir panašioms nelaimėms ateityje užkirsti kelią.

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Sabališkių gatvėje perėjoje partrenkta mergaitė
Prezidento medalis – už meilę, rūpestį ir šeimos stiprybę
Kai svajonės įleidžia šaknis kaime
NETRADICINIO UGDYMO DIENA „ATMINTIES SODAS“ KIETAVIŠKIŲ PROGIMNAZIJOJE

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„STEP BY STEP“ vėl pirmi!
Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų
Kėdainiai open 2026
Lietuvos rinktinė sėkmingai kovojo pasaulio ledo ritulio čempionate

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44