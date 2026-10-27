Įspūdinga kelionė į Pažaislio vienuolyną

Įspūdinga kelionė į Pažaislio vienuolyną

Dar liko Dievo žarija – svajonė.
Atnešt žmonėms šviesos, kultūros ir žinių…
(J. Marcinkevičius)

Elektrėnų sveikatos draugijos „Mes esame“ narės turėjo svajonę aplankyti ir pamatyti Kauno Pažaislio ­baroko vienuolyną. Svajonė rugpjūčio mėnesį išsipildė – vykome aplankyti vieną gražiausių baroko architektūros ansamblių Lietuvoje.
Prie vienuolyno vartų susitikome su gide Vitalija, kuri labai įdomiai pasakojo ir po patalpas vedžiojo. Jos teigimu, į šį statinių ansamblį – Švc. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčią ir Kamaldulių vienuolyno erdves – susibėga daugybė istorijų ir idėjų iš anų laikų.
Ansamblis buvo statytas XVII a. Kamaldulių vienuo­lynui, prižiūrint meistrams iš Florencijos (Michele Arcangelo Palloni, Giovanni Battista Merli, Giovanni Pietro Perti). Tai ypatingo dėmesio vertas italų menininkų sukurtas paminklas, sujungiantis dekoratyvinės freskų tapybos ir lipdinių sąveikos dalis, ir daro aukštos meninės vertės kūrinį, kuris iki šių dienų sulaukia atitinkamo mokslininkų įvertinimo. Jame iki 1915 m. šeimininkavę ortodoksų vie­nuoliai kliudė net įeiti į jį.
Šį vienuolyną, kurio grožis buvo gerai žinomas Europoje, aplankė net pats Švedijos karalius Karolis XII, Rusijos ­imperatoriai Aleksandras I ir Nikolajus I.
Mūsų akys raibo, o širdys apsalo nuo nuostabaus grožio. Ne veltui čia nuo 1996 m. kiekvieną vasarą vyksta tarptau­tiniai Pažaislio muzikos festivaliai, kurie pritraukia lankytojų iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.


Pastatų didybę pajunti tik peržengęs didžiuosius vienuo­lyno vartus. Pažaislio vienuolynas ypatingas tuo, kad turi savo savybes: 1) retai kur pasitaiko toks simetriškas vienuo­lyno ansamblio suplanavimas; 2) bažnyčia – šešiakampis ­statinys su kupolu – yra labai retas statinys, todėl vertas ypatingo dėmesio; 3) bažnyčios įgaubtas fasadas yra pirmas barokinės italų architektūros motyvo pavyzdys bažnyčiose; 4) vienuolyno bažnyčia – vienintelė su kupolu dabartinėje Lietuvoje; 5) pasižymi turtingu vidaus apipavidalinimu, sienų aptaisais, ­puošniais stuko lipdiniais ir įvairiomis sienų bei lubų freskomis, kurios gražiausios visoje Lietuvoje. Man atmintyje įstrigo freska „Švc. Marijos apsilankymas“, skliauto prabangi freska „Patriarchas Abraomas“, „Švc. Kazimiero karsto atidarymas“, „Šv. Romualdo sapnas“, „Šv. Marijos Magdalenos stebuklai“, „Nukryžiuotasis Kristus“, „Kristaus nuplakimas“ ir t.t. Freskos gerai išsilaikę ir pasižymi spalvų šviesumu bei gražumu.
Pažaislio vienuolyno steigėjas buvo Kristupas Žygimantas Pacas, LDK didysis kancleris, Lenkijos karalystės senatorius, kilęs iš Lietuvos bajorų giminės.
Pati Pažaislio vienuolyno istorija, sakė gidė, buvo skirstoma į 4 etapus: 1) nuo įsteigimo iki uždarymo rusų valdžios įsakymu (1664–1832); 2) vienuolynas užim­tas rusų okupantų (1832–1915); 3) Vokiečių okupacijos laikotarpis (1915–1919); 4) perdavimas katalikų dvasininkams 1920 m.
Pažaislio vienuolynas buvo sukurtas eremitams, griežto atsiskyrėliško būdo vienuoliams.
Buvo gausu ir didelių paveikslų ant drobės, tačiau iki mūsų laikų išliko tik 5, „Kristus tarp mokytojų“, „Švc. Marija su kūdikiu Kristumi baltais drabužiais“. Iš brangių bažnytinių reikmenų išlikęs tik sidabrinis kryžius.
Dar vis norėjosi klausytis gidės Vilijos įdomaus pristatymo, bet laikas tirpte tirpo ir šį jaukų, kultūros ir šviesos bažnytinį vienuolyną turėjome palikti. Gidei nuoširdžiai padėkojome, įteikėme suvenyrų ir išvykome į zoologijos sodą.
Vėl lankytojams atvėrė duris atnaujintas Kauno zoologijos sodas, kuris toliau vadinamas Lietuvos zoologijos sodu. Sode ­atsiskleidžia atnaujintos didžiulės erdvės viso pasaulio gyvūnams. Sodas kviečia aplankyti daugiau nei 2000 gyvūnų, tai yra per 250 rūšių, iš kurių nemažai yra įtrauktos į Lietuvos ir Tarptautinę raudonąsias knygas. Zoologijos sodo atnaujintose erdvėse yra kur pailsėti, užsukti į pavėsines, ir vėl pirmyn, nes plotas didelis. Čia organizuojamos ir edukacinės programos bei kiti įvairūs renginiai.
Kelionė į Kauną buvo tikrai įspūdinga ir atmintina. Mūsų svajonė pabūti Pažaislio vienuolyne ir atnaujintame zoologijos sode išsipildė. Už visa tai dėkojame Elektrėnų socialinių paslaugų centrui, kad galėjome pasinaudoti automobiliu ir ­saugiai nuvykti bei parvykti.
Naudodamasi proga kviečiu onkologinius ligonius prisijungti prie draugijos „Mes esame“. Mūsų telefonas 0 652 729 60.

Onutė Kulbokienė

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