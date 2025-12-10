Kunigas Gintas Petkevičius: Dievas atėjo atnešti šviesą ir jokia tamsa jos neužgoš!

Kun. G. Petkevičius Romoje su piligrimais iš Kaišiadorių vyskupijos
Prasidėjus adventui, tylos ir ramybės metui, laukiant Kristaus atėjimo, trumpai pasikalbėjome su buvusiu Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios vikaru, šiuo metu Popiežiškajame Biblijos institute Romoje studijuojančiu Gintu Petkevičiumi. Su kunigu kalbėjosi Julija Kirkilienė.
J.K. Garbė Jėzui Kristui. Praėjo beveik dveji metai, kai palikote Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapiją, bet nelikote pamirštas. Daug tikinčiųjų domisi, kaip Jums sekasi. Tie, kas klausosi Marijos radijo, girdi Jūsų Biblijos skaitinių išaiškinimą. Bet laidose nieko apie save nepasakojate, tik paminėjote, kad „vargstate“ Popiežiškajame Biblijos institute Romoje. Kovo mėnesį piligrimų susitikime Romoje kalbėjote apie pirmųjų metų studijų sunkumus, kuriuos Jūs įveikėte, todėl gal galite šiek tiek laiko skirti parapijiečių žingeidumui patenkinti.
Papasakokite, ar jau prisijaukinote Romą. Kokias vietas labiausiai pamėgote?
G.P. Romos prisijaukinti nelabai įmanoma, kiekvienas čia randa kažką sau, bet aprėpti visa, ką ji talpina, ne žmogaus jėgoms.
J.K. Ar jau turėjote audienciją pas J.E. Popiežių? Ar galite pasidalinti įspūdžiu?
G.P. Teko dalyvauti Popiežiaus inauguracinėse Mišiose ir keliuose jubiliejiniuose renginiuose. Įspūdis labai geras. Tai – Žmogus, kuriuo sekti drąsu, visuomet kalba pasiruošęs, labai teologiškai argumentuotai, bet kartu žmogiškai, broliškai, tėviškai. Kaip ir kiekvienam ganytojui, jam reikia mūsų maldų ir palaikymo. Tad, brangusis skaitytojau, nepasibodėk.
J.K. Ar bendraujate su arkivyskupu R. Makricku? Ko iš jo galėtumėte pasimokyti?
G.P. Su kardinolu Rolandu Makricku bendrauti tenka nedažnai, bet kai pavyksta jį pamatyti, tai visuomet sutinka žmones su šypsena, labai giliom įžvalgom, profesine ir bendražmogiška kompetencija bei meile Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei.
J. K. Biblija buvo parašyta senąja hebrajų kalba, kurią pirmame kurse ir studijavote. Artėjant šv. Kalėdoms, priminkite, kas apie Kristaus gimimą rašoma Biblijoje?
G.P. Biblija parašyta ne tik hebrajų, bet ir aramėjų bei graikų kalbomis. Kalbos, kurias iki šiol mokausi ir, manau, tai darysiu, kiek jėgos leis. Apie Jėzų rašoma Naujajame Testamente graikų kalba. Konkrečiai apie jo gimimą plačiausiai rašo evangelistas Lukas, o kadangi gyvename laikais, kuomet šie tekstai prieinami gimtąja kalba, advento laiku kiekvienam reiktų paskaityti bent pirmus du Evangelijos pagal Luką skyrius ir pasidomėti šiek tiek giliau: komentarus, straipsnius, internete esančias paskaitas… (Mūsų Kalėdų istorija prasideda nuo angelo žinios Marijai ir pasibaigia išminčių apsilankymu. Šiuose apmąstymuose ir Kalėdų pasakojimo taikyme daugiausiai cituojama Evangelija pagal Luką, nes jo pasakojimas iš visų Evangelijos aprašymų yra labiausiai išsamus…
https://www.bible.com/lt/bible-study/devotionals/LUK.1.31. Red.)
J.K. Kokios bus Jūsų šv. Kalėdos šiais metais?
G.P. Šiais metais Kalėdas sutiksiu tarnystės dvasioje, tarnaudamas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadoje.
J.K. Ką šv. Kalėdų proga galėtumėte palinkėti Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios parapijiečiams?
G.P. Buvusiems parapijiečiams linkiu niekuomet nenustoti mokytis ir viltingai žvelgti į ateitį, nepaisant sunkumų. Dievas atėjo atnešti šviesą ir jokia tamsa jos neužgoš!
Ačiū Jums už įdomų pokalbį.