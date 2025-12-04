Rinkis sąmoningai – kaip atsikratyti žalingų įpročių ir sugrįžti į realų gyvenimą

Šių metų Sveikatos hakatone, kurį organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) kartu su partneriais – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Higienos institutu ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos komanda pristatė unikalų sprendimą: virtualaus pabėgimo kambario edukaciją „Ištrūkti iš priklausomybės“.
Tai buvo ne tik kūrybinis iššūkis, bet ir prasminga patirtis, leidusi giliau suprasti, kaip svarbu šiandienos mokiniams informaciją apie priklausomybes pateikti įtraukiai ir patirtiniu būdu. Daugelis jaunų žmonių nenori klausytis ilgų, nuobodžių paskaitų, tačiau virtuali aplinka, žaidybiniai elementai ir realių situacijų imitavimas padeda įsitraukti net ir tiems, kurie paprastai lieka nuošalyje.
Mūsų sukurta misija – tarsi kelionė per priklausomybės mechanizmus, leidžianti iš arti pamatyti, kaip atsiranda žalingi įpročiai ir kokie sprendimai gali padėti jų išvengti. Dirbdamos komandoje, keturios mokinės – Ugnė Jankūnaitė, Ugnė Dediuchina, Smiltė Klimaitė, Lėja Varaniūtė – ir visuomenės sveikatos specialistė Renata Šliužaitė ne tik kūrėme idėją, bet ir pačios patyrėme, ką reiškia priimti atsakingus sprendimus, tartis, ieškoti kompromisų ir išdrįsti parodyti savo kūrybiškumą.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijai hakatonas tapo puikia proga susipažinti su naujais žmonėmis. Čia sutikome bendraminčių, kurie, kaip ir mes, tiki, kad sveikatos stiprinimas gali būti modernus, interaktyvus ir patrauklus. Praplėtėme ryšių ratą, pamatėme kitų komandų darbus ir įsitikinome, kiek daug idėjų gali gimti, kai jauni žmonės įgalinami veikti.
Didelį įspūdį paliko ekskursija po Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Gidė mus vedžiojo po modernias ir istorines erdves, pasakojo apie bibliotekos veiklą, fondus ir paslaptis, kurių nežino net dažni lankytojai. Tai buvo ne tik pažintis su šalies kultūros širdimi, bet ir įkvėpimas – juk būtent čia gimsta daugybė inovatyvių idėjų.
Visą dieną lydėjo kūrybinė atmosfera, iššūkiai, juokas ir jaudulys pristatant savo sprendimą komisijai. Džiaugėmės pelnytais apdovanojimais, tačiau dar labiau – patirtimi, kuri liks ilgam. Sužinojome daug naujo, sustiprinome tarpusavio ryšius, išbandėme save ir pamatėme, kad kiekviena idėja turi galimybę tapti realiu pokyčiu.
Grįžome kupinos įspūdžių, motyvacijos ir noro veikti toliau. Jau dabar žinome, kad kitais metais vėl dalyvausime hakatone – juk tokia patirtis įkvepia augti, drąsiai kurti ir dalintis žiniomis su kitais. Planuojame pakviesti ir draugus, nes kuo daugiau jaunų žmonių įsitrauks į tokias iniciatyvas, tuo stipresnė bus sveikatos lyderių bendruomenė.
Šis hakatonas mums parodė, kad sąmoningi pasirinkimai prasideda nuo žinojimo, patirties ir noro kurti pozityvius pokyčius. O mes pasiruošusios juos tęsti.
Renata Šliužaitė,
visuomenės sveikatos specialistė