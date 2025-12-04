Pirma. Geriausia. Legendinė. „VELNIO NUOTAKA“

Gruodžio 30 d. 18:00 val. Elektrėnų kultūros centre

Į sceną sugrįžta geriausias lietuviškas miuziklas „Velnio nuotaka“!
Jau per premjeras didžiausiose Lietuvos arenose pristatytas V. Ganelino ir S. Gedos miuziklas sulaukė milžiniško publikos susidomėjimo – bilietai tirpo vos atsiradę prekyboje. 2012–2013 m. pastatymas aplankė visus di­desnius Lietuvos miestus, spektaklį pamatė daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių ir abejingų jam nebuvo – po kiekvieno spektaklio žiūrovai braukė ašaras ir negailėjo audringų aplodismentų.
Geniali Viačeslavo Ganelino muzika, šmaikštūs Sigito Gedos tekstai, atnaujinta pastatymo scenografija ir puikiai žinomi Lietuvos atlikėjai vėl kviečia žiūrovus kartu išgyventi jautrią istoriją apie amžiną gėrio ir blogio kovą, tragikomiškas laimės paieškas, kuriose realybė pinasi su mistika, o tautosakos motyvai, paskaninti lietuvių liaudies humoru, lydi tyrus herojų meilės jausmus.
Šis kūrinys išties nemirtingas – tai pirmas lietuviškas miuziklas, sukurtas Kazio Borutos apysakos „Baltaragio malūnas“ motyvais. 1973 m. režisieriaus Arūno Žebriūno sukurtas muzikinis filmas yra aukso raidėmis įrašytas į mūsų kino istoriją ir dažnai vadinamas pirmąja lietuviška roko opera, nes buvo sumanytas kaip savotiškas atsakas A. L. Webberio kūriniui „Jėzus Kristus superžvagždė“. Tad ir šiandien, praėjus penkiems dešimtmečiams nuo sukūrimo, miuziklo „Velnio nuotaka“ šlovė neblėsta, o žiūrovų meilė – tik stiprėja. Jūs net neįsivaizduojate, kokia iš tikrųjų velniava dėjosi tuometiniame Paudruvės krašte… Ateikite ir patys viską pamatysite!
Pagrindiniuose vaidmenyse:
Uršulė – Irena Starošaitė,
Baltaragis – Giedrius Arbačiauskas, 
Pinčiukas – Tomas Alenčikas (Alenchicco),
Anupras – Vladas Kovaliovas, Aleksandras Dirmantas,
Jurga – Deimantė Varmauskaitė, Karolina Činikaitė (Kauno ir Klaipėdos muzikinių teatrų aktorė),
Girdvainis – Kasparas Varanavičius (projekto „Muzikinė kaukė“ nugalėtojas), Donatas Kaikaris,
Raupys – Martynas Stankevičius (Kauno ir Klaipėdos muzikinių teatrų aktorius),
Marcelė – Karolina Činikaite, Deimantė Varmauskaitė.
Net 10 šokėjų.
Režisierius – Andrius Kurienius
Scenografas – Ramunė Skrebūnaitė
Choreografas – Edgaras Šnipaitis
Kostiumų dailininkas – Vaida Daukšienė
Garso režisierius – Vytautas Naunčikas
Šviesų režisierius – Edvardas Raguckij
Muzikos aranžuotė – Andrius Gružauskas

