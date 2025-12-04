EPMC – ypatingai intensyvus tarptautinių veiklų metas!

Pastarosiomis savaitėmis net 16 skirtingų profesijų moksleivių išvyko į trijų savaičių stažuotes užsienyje. Tai – didžiausias vienu metu į užsienio stažuotes išvykusių moksleivių skaičius per pastaruosius kelerius metus!
Tokios stažuotės moksleiviams suteikia galimybę ne tik pritaikyti savo įgūdžius realiose darbo vietose, bet ir susipažinti su kitų šalių profesiniais standartais, darbo kultūra bei naujomis technologijomis. Tai – puiki proga ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir tarpkulturinį supratimą!
Be to, šią savaitę Ispanijoje darbo stebėjimo stažuotę atlieka ir du EPMC mokytojai. Mokytojai gilina savo profesines kompetencijas, susipažįsta su užsienio partnerių mokymo metodais ir gerosiomis praktikomis – visa tai vėliau praturtina ir mūsų mokymo centro pamokas bei ugdymo procesą!
Šios stažuotės įgyvendinamos pagal Elektrėnų profesinio mokymo centro Erasmus+ mobilumo projektą Nr. 2025-1-LT01-KA121-VET-000325210, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.
Sekite mūsų naujienas ir sužinokite pirmieji, kaip moksleiviai ir mokytojai auga, tobulėja ir semiasi tarptautinės patirties!
EPMC inf.