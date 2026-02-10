Kodėl rūksta dūmai?

E. Baleišio nuotrauka
Elektrėniškiai, vaikščiodami užšalusiomis mariomis, stebisi, kad elektrinėje rūksta visi trys kaminai. Edvardas Baleišis savo socialiniuose tinkluose dalinosi įrašu, kad „elektrinė, o taip pat ir biokuro katilinė, dirba pilnu pajėgumu. Įjungtas ne tik 9 blokas, bet ir kažkuris iš 7/8 bloko. Akivaizdu, jog elektros energijos poreikis per šalčius išaugęs, kainos biržoje sukilę“. Kodėl elektrinė užkūrė visus veikiančius katilus, klausėme nusipelniusio energetiko Viktoro Meko ir „Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerės Rimos Aukštuolytės.
V. Mekas sako, kad per visas žiniasklaidos priemones skelbiama, kad spaudžiant speigui, elektros poreikis išaugo beveik dvigubai. Kadangi speigo metu nėra vėjo, vėjo jėgainės elektros pagamina mažiau, todėl jos daugiau gaminti tenka elektrinėms.
„Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerė Rima Aukštuolytė redakcijai atsiuntė tokį atsakymą: „Pastarosiomis savaitėmis Lietuvoje fiksuotas rekordinis elektros vartojimas, kurį lėmė ilgai išsilaikę šalčiai. Šiuo metu Elektrėnų komplekse dirba biokuro katilinė, kuri šildo Elektrėnus, taip pat veikia kombinuoto ciklo blokas (KCB). 7-as ir 8-as blokai šiuo metu neveikia, tačiau gyventojai gali matyti, kaip iš jiems priskirtų kaminų eina garai. Nors šie blokai nenaudojami kasdienei elektros gamybai, bet turi būti palaikomi tokios būklės, kad prireikus juos būtų galima greitai paleisti. Tam būtinas nuolatinis jų šildymas ir technologinių sistemų palaikymas.“