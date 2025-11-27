„Refinis“ – svarbi grandis tvaraus tauriųjų metalų perdirbimo tinkle

„Refinis“ – svarbi grandis tvaraus tauriųjų metalų perdirbimo tinkle

Elektrėnų savivaldybės atstovų vizitas įmonėje „Refinis"

 

Virginija Jacinavičiūtė

Elektrėnų savivaldybės Laz­dėnų kaime veikia unikali įmonė „Refinis“, perdirbanti naudotus­ automobi­lių katalizatorius. Tai viena iš vos­ kelių tokių gamyklų Europoje, ­prisidedanti prie tvarios pra­mo­nės plėtros bei sutei­kianti naujų ­dar­bo vietų Elektrė­nų savival­dy­bės žmonėms. Apie tai, kaip veikia ši išskirtinė gamykla, kokias ga­li­mybes ji atveria žmonėms, ir ­ateities planus kalbamės su vado­vu Šarūnu Būga.

Gal galite trumpai pristaty­ti įmonės veiklos pobūdį? Kokie darbai čia atliekami ir koks produktas sukuriamas?
Įmonė „Refinis“ užsiima taurių­jų metalų – platinos, paladžio ir rodžio – išgavimu iš naudotų automobi­lių katalizatorių. Tai pirmoji tokio pobūdžio gamykla Lietuvoje, įsikūrusi Elektrėnų savivaldybėje, Lazdėnų kaime. Jos veikla apima visą procesą – nuo panaudotų katalizatorių supirkimo ir smulkinimo iki vertingų metalų atskyrimo bei gryninimo. Šiuo metu gaminami įvairaus grynumo metalo lydiniai, tačiau ateityje planuojama gaminti atskirus platinos grupės metalus, ­pasiekiant net iki 99,95 proc. grynumą.
Įmonės gamykla, užimanti apie 8400 m², reikšmingai prisideda prie žiedinės ekonomikos plėtros ­Lietuvoje.

Kuo automobilių katali­za­torių perdirbimas yra svarbus aplinkai ir ekonomikai?
Automobilių katalizatorių perdirbimas yra svarbus tiek aplinkosauginiu, tiek ekonominiu požiūriu. Katalizatoriuose esančių tauriųjų metalų koncentracija yra kelis šimtus kartų didesnė nei natūraliose rūdose, todėl jų perdirbimas yra daug efektyvesnis ir mažiau kenkiantis gamtai. Be to, šis procesas reikalauja mažiau energijos ir išteklių nei metalų gavyba iš rūdų.
Ekonomiškai tokia veikla didina Europos nepriklausomumą nuo žaliavų importo – didžioji jų dalis šiuo metu gaunama iš Pietų Afrikos ar Kanados. Be to, kuriamos vietinės darbo vietos ir skatinamas techno­loginis progresas.

Ar iš katalizatorių išgauna­mi taurieji metalai panaudojami Lietuvoje, ar jie eksportuojami į užsienio rinkas?
Iš katalizatorių išgaunami taurieji metalai naudojami įvairioms pramonės šakoms – nuo automobi­lių komponentų iki elektronikos ar ­chemijos pramonės gaminių. Šiuo metu šie metalai eksportuojami į ­kitas Europos šalis, tačiau atsiradus poreikiui, žaliava galėtų būti reali­zuojama ir Lietuvoje.

Kodėl įmonės statyboms buvo pasirinkta būtent Elek­trėnų savivaldybė?
Planavimo proceso metu buvo bendraujama su kelių savivaldybių atstovais, o galiausiai pasirinkta Elektrėnų savivaldybė – dėl patogios geografinės padėties šalia autostrados Vilnius–Kaunas ir geležinkelio, kas itin svarbu logistikai ir žaliavų tiekimui.
Be to, teritorija buvo tinkama aplinkosauginiu požiūriu ir sudarė galimybę įrengti reikiamą infrastruktūrą. Įmonė pati prisidė­jo prie infrastruktūros plėtros, nes tinkamų pramoninių sklypų Lietuvoje nėra daug. Taip pat patiko ir palankus Elektrėnų savivaldybės atstovų požiūris į verslą – jų palaikymą bei geranorišką bendradar­biavimą jaučiame iki šiol.

Įmonė veikia Lazdėnų kaime. Kaip jus priėmė vietos bendruomenė? Ar palaikote su ja ryšį, gal prisidedate prie bendruomenės veiklų, idėjų įgyvendinimo?
„Refinis“ veikla vyksta­ Laz­dėnų kaime, kur pradžio­je sulaukta ­vie­tos bendruomenės su­sidomėjimo dėl ­pla­nuojamos ga­myklos poveikio ­aplinkai. Tiek poveikio aplinkai ­vertinimo, tiek statybų metu ben­dravome su vietos gyventojais, rengėme informacijos viešinimus. Visada­ esame atviri dialogui ir siekiame pri­sidėti prie bendruomenės ­gero­vės. Pa­stačius gamyklą, pradėjome bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos skyriais Elektrėnuose ir Grigiškėse bei Elektrėnų profesinio mokymo centru, kuriems pristatėme savo veiklos pobūdį bei galimybes įsidarbinti.

Įdomu, kiek įmonėje dirba darbuotojų? Gal ieškote papildomos darbo jėgos?
Šiuo metu įmonėje dirba apie dvidešimt darbuotojų, tačiau augant gamybos apimtims, nuolat ieškoma naujų specialistų – ypač gamybos žaliavų paruošimo operatorių ir įrangos prižiūrėtojų. Darbuotojų trūkumas jaučiamas, todėl įmonė ­su­teikia galimybę naujiems žmo­nėms įgyti reikiamų įgūdžių vietoje – ­organizuojami apmokymai, suteikiami krautuvo valdymo bei darbo su metalo lydymo įranga mokymai.
Specifinė patirtis šioje srityje nėra būtina – svarbiausia atsakingas požiūris į darbą ir techninis ­mąstymas.

Šiandien daug kalbama apie šiuolaikiškas darbo vietas. Kokia darbo kultūra vy­rauja „Refinyje“?
Darbuotojams sudarytos pa­to­gios ir modernios darbo sąlygos: ­yra virtuvėlė su visa reikiama įranga, kur galima šiltai ir patogiai pa­val­gyti ar pailsėti, darbuo­tojai ­vaišinami kava, arbata ir kartais net de­sertais. Įrengta rūbinė su dušu, kiekvienas darbuotojas turi asmeninę rakinamą persirengimo spintelę.
Daug dėmesio skiriama darbo aprangai – kad dirbti būtų patogu ir saugu. Nepraleidžiame ir švenčių: minime gimtadienius, Kalėdas, įmonės šventes.

Ką norėtumėte pasakyti žmonėms, kurie, paskaitę šį straipsnį, susidomėtų galimybe dirbti jūsų įmonėje?
Norintiems prisijungti­ prie ­„Refinis“ įmonė siūlo galimybę tap­ti modernios, aplinkai draugiškos gamybos dalimi. Tai perspektyvus darbas augančiame sektoriuje, kuriame vertinama iniciatyva, noras mokytis ir prisidėti prie tvarios ekonomikos.
„Refinis“ suteikia darbuotojams ­galimybę tobulėti kartu su įmone ir siūlo konkurencingus atlyginimus, priklausančius nuo patirties bei atsakomybių.

Ačiū už pokalbį.

