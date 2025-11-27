„Refinis“ – svarbi grandis tvaraus tauriųjų metalų perdirbimo tinkle

Elektrėnų savivaldybės atstovų vizitas įmonėje „Refinis“: iš kairės mero patarėjas Dovydas Bliujus, įmonės direktorius Šarūnas Būga, Savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, meras Gediminas Ratkevičius, mero patarėjas Gintaras Jančiauskas, įmonės projektų vadovas Karolis Valiulis
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnų savivaldybės Lazdėnų kaime veikia unikali įmonė „Refinis“, perdirbanti naudotus automobilių katalizatorius. Tai viena iš vos kelių tokių gamyklų Europoje, prisidedanti prie tvarios pramonės plėtros bei suteikianti naujų darbo vietų Elektrėnų savivaldybės žmonėms. Apie tai, kaip veikia ši išskirtinė gamykla, kokias galimybes ji atveria žmonėms, ir ateities planus kalbamės su vadovu Šarūnu Būga.
Gal galite trumpai pristatyti įmonės veiklos pobūdį? Kokie darbai čia atliekami ir koks produktas sukuriamas?
Įmonė „Refinis“ užsiima tauriųjų metalų – platinos, paladžio ir rodžio – išgavimu iš naudotų automobilių katalizatorių. Tai pirmoji tokio pobūdžio gamykla Lietuvoje, įsikūrusi Elektrėnų savivaldybėje, Lazdėnų kaime. Jos veikla apima visą procesą – nuo panaudotų katalizatorių supirkimo ir smulkinimo iki vertingų metalų atskyrimo bei gryninimo. Šiuo metu gaminami įvairaus grynumo metalo lydiniai, tačiau ateityje planuojama gaminti atskirus platinos grupės metalus, pasiekiant net iki 99,95 proc. grynumą.
Įmonės gamykla, užimanti apie 8400 m², reikšmingai prisideda prie žiedinės ekonomikos plėtros Lietuvoje.
Kuo automobilių katalizatorių perdirbimas yra svarbus aplinkai ir ekonomikai?
Automobilių katalizatorių perdirbimas yra svarbus tiek aplinkosauginiu, tiek ekonominiu požiūriu. Katalizatoriuose esančių tauriųjų metalų koncentracija yra kelis šimtus kartų didesnė nei natūraliose rūdose, todėl jų perdirbimas yra daug efektyvesnis ir mažiau kenkiantis gamtai. Be to, šis procesas reikalauja mažiau energijos ir išteklių nei metalų gavyba iš rūdų.
Ekonomiškai tokia veikla didina Europos nepriklausomumą nuo žaliavų importo – didžioji jų dalis šiuo metu gaunama iš Pietų Afrikos ar Kanados. Be to, kuriamos vietinės darbo vietos ir skatinamas technologinis progresas.
Ar iš katalizatorių išgaunami taurieji metalai panaudojami Lietuvoje, ar jie eksportuojami į užsienio rinkas?
Iš katalizatorių išgaunami taurieji metalai naudojami įvairioms pramonės šakoms – nuo automobilių komponentų iki elektronikos ar chemijos pramonės gaminių. Šiuo metu šie metalai eksportuojami į kitas Europos šalis, tačiau atsiradus poreikiui, žaliava galėtų būti realizuojama ir Lietuvoje.
Kodėl įmonės statyboms buvo pasirinkta būtent Elektrėnų savivaldybė?
Planavimo proceso metu buvo bendraujama su kelių savivaldybių atstovais, o galiausiai pasirinkta Elektrėnų savivaldybė – dėl patogios geografinės padėties šalia autostrados Vilnius–Kaunas ir geležinkelio, kas itin svarbu logistikai ir žaliavų tiekimui.
Be to, teritorija buvo tinkama aplinkosauginiu požiūriu ir sudarė galimybę įrengti reikiamą infrastruktūrą. Įmonė pati prisidėjo prie infrastruktūros plėtros, nes tinkamų pramoninių sklypų Lietuvoje nėra daug. Taip pat patiko ir palankus Elektrėnų savivaldybės atstovų požiūris į verslą – jų palaikymą bei geranorišką bendradarbiavimą jaučiame iki šiol.
Įmonė veikia Lazdėnų kaime. Kaip jus priėmė vietos bendruomenė? Ar palaikote su ja ryšį, gal prisidedate prie bendruomenės veiklų, idėjų įgyvendinimo?
„Refinis“ veikla vyksta Lazdėnų kaime, kur pradžioje sulaukta vietos bendruomenės susidomėjimo dėl planuojamos gamyklos poveikio aplinkai. Tiek poveikio aplinkai vertinimo, tiek statybų metu bendravome su vietos gyventojais, rengėme informacijos viešinimus. Visada esame atviri dialogui ir siekiame prisidėti prie bendruomenės gerovės. Pastačius gamyklą, pradėjome bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos skyriais Elektrėnuose ir Grigiškėse bei Elektrėnų profesinio mokymo centru, kuriems pristatėme savo veiklos pobūdį bei galimybes įsidarbinti.
Įdomu, kiek įmonėje dirba darbuotojų? Gal ieškote papildomos darbo jėgos?
Šiuo metu įmonėje dirba apie dvidešimt darbuotojų, tačiau augant gamybos apimtims, nuolat ieškoma naujų specialistų – ypač gamybos žaliavų paruošimo operatorių ir įrangos prižiūrėtojų. Darbuotojų trūkumas jaučiamas, todėl įmonė suteikia galimybę naujiems žmonėms įgyti reikiamų įgūdžių vietoje – organizuojami apmokymai, suteikiami krautuvo valdymo bei darbo su metalo lydymo įranga mokymai.
Specifinė patirtis šioje srityje nėra būtina – svarbiausia atsakingas požiūris į darbą ir techninis mąstymas.
Šiandien daug kalbama apie šiuolaikiškas darbo vietas. Kokia darbo kultūra vyrauja „Refinyje“?
Darbuotojams sudarytos patogios ir modernios darbo sąlygos: yra virtuvėlė su visa reikiama įranga, kur galima šiltai ir patogiai pavalgyti ar pailsėti, darbuotojai vaišinami kava, arbata ir kartais net desertais. Įrengta rūbinė su dušu, kiekvienas darbuotojas turi asmeninę rakinamą persirengimo spintelę.
Daug dėmesio skiriama darbo aprangai – kad dirbti būtų patogu ir saugu. Nepraleidžiame ir švenčių: minime gimtadienius, Kalėdas, įmonės šventes.
Ką norėtumėte pasakyti žmonėms, kurie, paskaitę šį straipsnį, susidomėtų galimybe dirbti jūsų įmonėje?
Norintiems prisijungti prie „Refinis“ įmonė siūlo galimybę tapti modernios, aplinkai draugiškos gamybos dalimi. Tai perspektyvus darbas augančiame sektoriuje, kuriame vertinama iniciatyva, noras mokytis ir prisidėti prie tvarios ekonomikos.
„Refinis“ suteikia darbuotojams galimybę tobulėti kartu su įmone ir siūlo konkurencingus atlyginimus, priklausančius nuo patirties bei atsakomybių.
Ačiū už pokalbį.