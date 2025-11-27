Apie medikų ir pacientų laiką

Žydrūnas Martinėnas

 

Elektrėnų gyventoja Ramutė redakcijai atsiuntė laišką:
Trumpa procedūra, ilgas laukimas: ar tikrai paciento laikas nėra svarbus? Po neseniai vykusio vizito pas gydytoją Elektrėnų ligoninėje nusprendžiau pasidalyti savo patirtimi. Šis įvykis privertė susimąstyti ne apie medicininę paslaugų kokybę, o apie paprastą žmogiškumą, pagarbą pacientui ir gydytojo etiką. Nors viskas baigėsi sėkmingai, liko jausmas, kad kažko labai svarbaus tame bendravime pritrūko. Bet apie viską nuo pradžių. Lapkričio mėnesį Elektrėnų ligoninėje man buvo pa­skirta nedidelė operacija. Gydytojas užtikrino, kad procedūra truks vos dvidešimt minučių, ligoninėje gulėti nereikės, o po visko galėsiu eiti namo. Atvykau nurodytu laiku, aštuntą valandą ryto. Gydytojas trumpai pasisveikino ir nuėjo toliau. Seselė palydėjo mane į palatą, liepė persirengti ir laukti. Laukimas užsitęsė. Praėjo pusvalandis, valanda – niekas manęs nekviečia. Neiškentusi seselės paklausiau, kodėl niekas nevyksta, man paaiškino, kad kiekvieną trečiadienį 8 valandą ryto ligoninėje vyksta taip vadinamos gydytojų „penkiaminutės“, kurios užtrunka apie porą valandų ar ilgiau. Buvau nustebinta – gydytojas iš anksto žinodamas apie šiuos posėdžius, vis tiek paskyrė operaciją tuo pačiu metu. Seselė prasitarė, kad praėjusį trečiadienį „penkiaminutė“ truko net iki vienuoliktos valandos. Kilo pagunda tiesiog apsirengti ir išeiti – juk, akivaizdu, mano laikas niekam nerūpi. Vis dėlto nusprendžiau palaukti – pasidarė įdomu, kuo visa tai baigsis. Lygiai po dviejų laukimo valandų atėjo mano gydytojas. Trumpai tarstelėjo, kad tik dabar „ištrūko“ iš posėdžio, tarsi visai ne jis būtų suplanavęs mano vizito laiką. Galiausiai buvau pakviesta į operacinę. Procedūra išties truko vos dvidešimt minučių, po jos mandagiai atsisveikinome ir 10.45 jau išėjau iš ligoninės. Formaliai žiūrint – viskas puiku. Operacija atlikta sėkmingai, paslauga suteikta, pacientė sveika ir laiminga išeina namo. Tačiau nemalonus įspūdis liko – ne dėl laukimo, o dėl abejingumo. Kodėl gydytojas, žinodamas apie ilgas rytines „penkiaminutes“, vis tiek paskyrė operaciją tuo pačiu metu? Nei atsiprašymo, nei paaiškinimo – tarsi paciento laikas būtų savaime suprantamai mažiau vertingas. Suprantu, mediko darbas atsakingas, bet ar pagarbos pacientui taisyklės jam neprivalomos? Kaip sakoma liaudyje – „šaukš­tas deguto ir medaus statinę pagadina“. Ir šį kartą tą šaukštą sudarė ne medicininės klaidos, o paprasčiausio žmogiškumo stoka. Nuoširdžiai­ tikiuosi, kad šis atsiliepimas ras atgarsį ir padės tobulinti bendravimą su ­pacientais…

Elektrėnų ligoninės direktorius dr. Žydrūnas Martinėnas:
Nedidelėje ligoninėje medikams tenka daug funkcijų, dažnai ir nenumatytų atvejų, todėl pacientams tenka palaukti. Taip, trečiadieniais Elektrėnų ligoninėje vyks­ta susirinkimai, tačiau minimu atveju gydytojas užtruko ne dėl susirinkimo, o todėl, kad buvo skubiai iš­kviestas į reanimaciją. Atsiprašome už nemalonius išgyvenimus laukiant operacijos.
Suprantame, kad operacijos laukiantis pacientas patiria stresą, nuo ankstaus ryto būna nevalgęs, tačiau norime priminti, kad operacijos dieną ligoninėje visų pacientų laukia panašus pasirengimas: 8 val. pacientas atvyksta, užpildoma medicininė dokumentacija – ligos istorijos statistinis talonas, paciento sutikimai, peržiūrima, ar tikrai yra atlikti visi reikalingi tyrimai, ar jų galiojimo terminas nėra pasenęs ir t.t. Po to pacientas palydimas iki skyriaus, perrengiamas, jeigu reikia, paruošiamas prieš operaciją – šalinami plaukai iš operacinio lauko ir t.t.
Operacinė taip pat pradeda ­ruoštis tik tada, kai pacientas atsiranda skyriuje, nes, nors ir operacija numatyta, garantijos, kad pacientas tą dieną atvyks, nėra. Pasirengimas užtrunka, todėl visada numatytas ankstesnis paciento atvykimo laikas.

