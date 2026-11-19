Julija Kirkilienė
Spalio 28 dienos posėdis, neskaitant neeilinių savivaldybės tarybos posėdžių, buvo bene trumpiausias per 26 savivaldybės gyvavimo metus. Pradėtas jis buvo tylos minute pagerbiant spalio 27 d. mirusį savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėją Arūną Butrimavičių. Pasveikinus Gediminą Jachimavičių su gimimo diena, žodis pareiškimui buvo suteiktas opozicijos lyderiui Rimantui Baravykui. Deja, tarybos narys kalbėjo ne opozicijos, o savo vardu ir pristatė planą, kaip jis įsivaizduojantis Kazokiškių sąvartyno ateitį be kvapų. Tarybos narys Giedrius Leskauskas tokį R. Baravyko pasisakymą priskyrė rinkiminei savireklamai ir pareiškė pastabą merui tokios savireklamos tarybos nariams posėdžio metu neleisti… O toliau posėdyje svarstomi buvo darbotvarkėje numatyti klausimai, bet svarstymui trukdė technologijų gedimai, todėl teko daryti pertrauką.
Trys balsavimai dėl aprašo
Pirmu klausimu tarybos nariai tik po trijų balsavimų apsisprendė pritarti projektui „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. R. Baravykas ir Edvardas Baleišis siūlė klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui, nes tarybos nariai dėl kai kurių projekte įrašytų punktų pateikę paklausimą Vyriausybės atstovui ir dar nesulaukę atsakymo. Du kartus tarybos nariai balsavo, ar pritarti klausimo atidėjimui, o trečiu balsavimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. Aiškinamajame rašte rašoma, kad aprašą pakeisti reikia atsižvelgiant į įsigaliojusias naujas teisės aktų redakcijas ir audito rekomendacijas. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė dar teikė projektą dėl paskolos ėmimo ledo arenos įrangai atnaujinti ir Elektrėnų meno mokyklai fortepijonui pirkti. Aiškinamajame rašte rašoma, kad nutraukus ilgalaikės nuomos sutartį su VšĮ Ledo arena bei perėmus sporto paskirties pastato Ledo rūmų valdymą, atsirado būtinybė investuoti į šio pastato šaldymo sistemos modernizavimą. Darbai apima esamo kompresorinio agregato išmontavimą ir naujo, vandeniu aušinamo šaldymo agregato tiekimą, montavimą, naujo plieno vamzdyno su izoliacija įrengimą nuo aušintuvo iki siurblių grupės, prijungimą prie kondensatorių aušinimo rato, šilumos grąžinimo šilumokaičio aprišimą vartotojo pusėje, elektros ir automatikos darbus (prijungimą prie elektros įvado, sistemos suprogramavimą, BMS konfigūravimą) bei paleidimą derinimą ir t.t. Investicijos į šią šaldymo sistemą sumažintų Ledo rūmų eksploatacines sąnaudas ateityje. Fortepijoną pirkti reikia Elektrėnų meno mokyklai, nes senasis netinka intensyviai koncertinei-ugdomajai veiklai, o pakartotinis jo remontas neužtikrins techninės bei akustinės kokybės. Abiem įrangoms pirkti reikia daugiau kaip 300 tūkst. eurų, bet du tarybos nariai – E. Baleišis ir G. Leskauskas – mano, kad 60 tūkst. eurų fortepijonui pirkti galima būtų surasti ir savivaldybės metiniame biudžete, siekiančiame net 75 mln. eurų. O. Salecienei ilgai teko tarybos nariams aiškinti, kaip surenkamos ir kur leidžiamos biudžeto lėšos. Taip pat vedėjai teko tarybos nariams aiškinti, kodėl už savivaldybei priklausančių socialinių būstų renovacijos paskolą galima sumokėti iš karto, o paskolą grąžinti būtini 5 metai, kaip parašyta paskolos sutartyje. Be to, tarybos nariai priekaištavo patys sau, kad anksčiau nenutraukė Ledo nuomos sutarties su VšĮ Ledo arena, kuriai vadovavo nuolat arenos išlaikymui papildomų pinigų iš tarybos kaulijęs Valdas Škadauskas.
Dar apie pinigus ir gatvių pavadinimus
Kiti tarybos posėdyje patvirtinti sprendimų projektai taip pat buvo apie pinigus.
Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė tarybai teikė sprendimų projektus dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo ir dėl finansinės paramos už buitinių nuotekų valymo įrenginio vertės padengimą.
Tarybos pritarimo reikėjo ir Vievio kultūros centrui leisti teikti paraišką VVG projektui „Vievio kultūros centro renginių kokybės gerinimas“, pagal kurį planuoja įsigyti LED ekraną. Tarybos pritarimo reikia dėl 60 proc. savivaldybės lėšų, reikalingų projektui, prisidėjimo. Taryba taip pat pritarė Girnakalių sodų bendrijoje Profilaktoriumo ir Internacionalinės gatvių pavadinimus pakeisti į Šilo ir Lenktosios. Paskutiniuoju sprendimo projektu taryba pritarė savivaldybės turto pripažinimui netinkamu naudoti ir jo nurašymo tvarkai.
Po posėdžio nei paklausimų, nei pareiškimų tarybos nariai turėjo, todėl posėdis su visais trukdžiais užtruko vos pusantros valandos.