Projektas „Sveikai gyvenkime kasdien“

Šaškių turnyras.

 

Vievio m. Lazdynų Pelėdos biblioteka baigė pavasarį pradėto Elektrėnų savivaldybės finansuo­jamo projekto „Sveikai gyvenkime kasdien“ veiklas. Šio projekto tikslas – gerinti Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokinių sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, burnos higienistės, gamtininko, vaistininkės, pra­moginių šokių šokėjos ir biblio­tekos darbuotojų pastangomis.

Bičių pamokos

Vievio kultūros centro choreografijos salėje vyko pirmasis užsiėmimas – sportinių šokių treniruotė „Šokio ritmu“. Šiame užsiėmime savo sportinių šokių patirtimi su mokiniais ir mokytoja Ingrida Kazlaus­kiene dalijosi profesionali sportinių šokių šokėja Vėtra Bliūdžiūtė. Ji vaikams pasakojo apie sportinių šokių rūšis. Vaikai sužinojo, kuo skiriasi svingo, tango, valso, ča ča ir kitos šokių rūšys, kad kiekviena jų turinti savitą judesių stilių ir nuotai­ką. Parodė skirtingiems šokiams naudojamus šokių batelius. Vėtra skatino vaikus jaustis drąsiai, judėti ir išreikšti save per šokį, parodė keletą pagrindinių valso ir ča ča judesių, mokė judėti darniai ir koordinuo­tai, o vaikai tai po vieną, tai poromis su dideliu noru kartojo kiekvieną ­rodomą judesį.
Su vaistininke Liubov Bartkiene pavasarį vyko vaikų pažintiniai užsiėmimai „Pažinkime vaistažoles ir sužinokime jų nau­dą žmogui“, o rudenį „Žolelių arbatos galia“. Šių užsiėmimų metu vaikai su mokytojomis Rasa Dzingiene ir Dalia Stasiūniene klausėsi apie vaistažolių naudą žmogaus organizmui, kuri neginčijama ir seniai įrodyta. Vaistininkė vaikučius supažindino su vaistažolių karaliene dilgėle, jos sesėmis notrelėmis, parodė gražiąją veroniką, varnalėšą, viržį ir šermukšnį, ugniažolę – turinčią nuodingų savybių. Ji vaikus įspėjo, kad vaistą nuo nuodo skiria tik dozė, kad augalus reikia pažinti ir elgtis labai atsargiai. Užsiėmimams baigiantis, vaikai iš vaistininkės gavo dovanėlių.

Sveiki dantys – gera burnos higiena

Mokytojos Genės Vilkelienės ugdytiniai spalvino mandalas. Mandala, tai dažniausiai apskritimo formos, įvairių, pasikartojančių raštų piešinys. Spalvinant mandalą, nurimsta protas, atsipalaiduojama, lavėja kūrybiškumas, geriau koncentruojamas dėmesys. Spalvinant, viskas sukasi ratu, taip tarsi susikoncentruojama į savo vidų. Vaikai dirbo kruopščiai, jų nuspalvintos mandalos suspindo spalvų įvairove ir atskleidė kiekvieno iš spalvinusiųjų asmenines savybes.
Burnos higienistė Sonata Žukauskienė vedė įdomius ir prak­tiškus pažintinius užsiėmimus „Sveiki dantys – gera burnos higiena“. Juose dalyvavo vaikai su mokytojomis Gene Matoniene ir Kristina Jankauskiene. Praktinių užsiėmimų metu burnos higienistė ne tik papasakojo apie svarbiausias burnos higienos taisykles, bet ir įtraukė vaikus į įdomias diskusijas apie įvairius dantų šepetėlius, dantų siūlus ir pastas, dantų valymo poreikį ir įpročius. Vaikai mokėsi tinkamai naudoti šepetėlį, bandė išsirinkti labiausiai jiems tinkantį, sužinojo apie visos burnos ir vieno danties šepetėlį, išmoko išsirinkti sau tinkamą dantų pastą, suprato, kodėl svarbu rūpintis savo dantukais kiekvieną dieną, ir pasiryžo tapti šypsenų kūrėjais bei burnos sveikatos puoselėtojais!

Pažinkime vaistažoles.

Ketvirtokai su mokytoja Kristina Jankauskiene susirungė strateginio mąstymo reikalaujančio žaidimo šaškėmis turnyre. Vievio gimnazijos gimnazistės Deima Simanavičiūtė ir Ernesta Neverovska vaikams trumpai pristatė šaškių atsiradimo istoriją bei žaidimo rūšis. Turnyro metu vaikai susikaupę žaidė, o jam pasibaigus buvo apdovanoti simboliniais valgomais ir nevalgomais prizais. Šaškių žaidimas skatina kritinį mąstymą, strateginį planavimą ir problemų sprendimą dabar ir ateityje. Šiam šaškių turnyrui pasiruošti padėjo bibliotekos savanoriai Augustinas ir Audrius.
Vaikai su mokytoja Janina Malakauskiene vasarą pradėjo dalyvaudami pažintiniame užsiėmime apie bičių ir medaus naudą žmogui kraštiečio, gamtininko Almanto Kulbio knygos „Bičių pamokos“ pristatyme. Susitikimo metu vaikai turėjo galimybę ne tik išgirsti įdomų ir įkvepiantį knygos pristatymą, bet ir pažvelgti į bičių pasaulį iš arti. Almantas nuoširdžiai papasakojo apie bičių svarbą mūsų gyvenime, jų darbštumą ir draugystę, pristatė įdomius faktus apie bites, jų gyvenimo ciklą ir abipusį ryšį su aplinka, o vaikai galėjo užduoti klausimus ir pasidalyti įspūdžiais.
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, ir tikimės, kad sveikas gyvenimo būdas bus mūsų kasdienis draugas!

Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos bibliotekininkė projekto vykdytoja
Renata Simanavičienė

